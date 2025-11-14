பொது இடங்களில் நாய்களுக்கு முகக்கவசம் ஏன் கட்டாயம்? - சென்னை மாநகராட்சிக்கு நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
போதுமான திருத்தங்களுடன் உரிமம் பெற நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என தனியார் விவங்குகள் நல அமைப்பு சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
Published : November 14, 2025 at 10:36 PM IST
சென்னை: பொது இடங்களில் நாய்களுக்கு ஏன் முகக்கவசம் கட்டாயம்? என்று விளக்கம் அளிக்க சென்னை மாநகராட்சிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையில் உள்ள வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு கட்டாயமாக உரிமம் பெற வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையர் கடந்த 2023ம் ஆண்டு அறிவிப்பு வெளியிட்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக, பொது வெளியில் கொண்டுவரப்படும் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு கயிறு மற்றும் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு அணியாத பிராணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என 2025ல் மீண்டும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
மேலும் அதில், உரிமம் பெற 2025 நவம்பர் 24ம் தேதி இறுதி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டது. வீடு வீடாக சரிபார்ப்புகள் செய்யப்படும். பிராணிகளுக்கு உரிமம் இல்லாதவர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். பொது இடங்களில் கயிறு இல்லாமல் திரியும் நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு 500 ரூபாய் உடனடி அபராதம் விதிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், கடந்த 2015ம் ஆண்டு வெளியிட்ட விலங்குகள் நல வாரிய அறிவிப்பில், கயிறுகள் என்பது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளது.
மருத்துவர்களின் ஆலோசனை இல்லாமல் நாய்களுக்கு முகக்கவசம் அணிவதால், ஆக்ரோஷம் அதிகமாக வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும், வளர்ப்பு பிராணிகளை உரிமம் பெறுவதில் கைவிடப்பட்ட பிராணிகள் குறித்து ஏதும் குறிப்பிடவில்லை.
|இதையும் படிங்க: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நாளை தொடக்கம்; விதிகளை பின்பற்ற தேர்வு வாரியம் அறிவுறுத்தல்!
சென்னையில் சுமார் 1 லட்சம் செல்ல பிராணிகள் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அதில் இதுவரை 20 ஆயிரம் பிராணிகளுக்கு மட்டுமே உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 80 ஆயிரம் பிராணிகளுக்கு நவ 24ம் தேதிக்குள் உரிமம் பெறுவது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. ஒரு பிராணிகள் மட்டுமே பதிவு செய்யும் வகையில் விண்ணப்பம் உள்ளது. அதனால், மாநகராட்சியின் அறிவிப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். போதுமான திருத்தங்களுடன் உரிமம் பெற நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என தனியார் விவங்குகள் நல அமைப்பு சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், இதுவரை எவ்வளவு செல்லப்பிராணிகள் உரிமம் பெற பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது?. கைவிடப்பட்ட பிராணிகளை எப்படி பாதுகாப்பது? யார் பொறுப்பு? பொது இடங்களில் கட்டாயமாக நாய்களுக்கு ஏன் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என விளக்கமளிக்க மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவம்பர் 25ம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.