உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு- ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க எத்தனை நாட்காளாகும் என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : October 13, 2026 at 7:40 PM IST
சென்னை: வேட்புமனுவில் தவறான தகவல்களை அளித்ததாகக் கூறி, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு எதிரான புகாரை விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ள ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட கோரி மிலானி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
கடந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திருவல்லிக்கேணி-சேப்பாக்கம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற உதயநிதி ஸ்டாலின், தனது வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்களை மறைத்துள்ளதால் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி அவரை தண்டிக்க வேண்டும் என தேனியை சேர்ந்த மிலானி சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை தாக்கல் செய்து, 1 மாதம் கடந்தும் அதை விசாரணைக்கு எடுக்கவில்லை, என்பதால் அந்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள ஜார்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மிலானி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.
எம்பி - எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்கவே சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், செப்டம்பர் மாதம் அளித்த புகார் மனுவை இதுவரை கோப்புக்கு எடுக்கப்படவில்லை. மிகவும் செல்வாக்குமிக்க நபரான உதயநிதிக்கு எதிரான இந்த புகாரை விசாரணைக்கு எடுக்காதது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு எடுக்க எத்தனை நாட்காளாகும் என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 15-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார்.