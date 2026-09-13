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இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவது ஏன்? - பெ.சண்முகம் விளக்கம்

"நாங்கள் இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதால் ஆட்சிக்கு எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது. மூன்று அணிக்கும் எதிராகத்தான் நாங்கள் வேட்பாளரை நிறுத்துகிறோம்" என்று பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பு
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 4:32 PM IST

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திருச்சி: தமிழ்நாட்டில் இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டியிடுவார்கள் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம், திருச்சி மாநகர் குடமுருட்டி அருகில் உள்ள சிபிஎம் அலுவலகத்தில், கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை பெ.சண்முகம் செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நடைபெற உள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, லெனினிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகளின் சார்பில் தனித்துப் போட்டியிடுவது என முடிவு செய்துள்ளோம்.

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வேட்பாளர் அறிமுகம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் வரும் 15-ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும். இந்த தேர்தலில் ஏற்கெனவே அதிமுக - பாஜக அணி, திமுக அணி, தவெக அணி என மூன்று அணிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன. இடதுசாரிகள் எந்த அணியிலும் இல்லை. நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தல் என்பது ஒரு பொதுத்தேர்தலோ அல்லது ஆட்சி மாற்றத்திற்கான தேர்தலோ இல்லை. ஆகவே இந்த இடைத்தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு தொகுதியிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளோம்.

தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிப்பதாக கூறியுள்ளது தொடரும். நாங்கள் இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளதால் ஆட்சிக்கு எவ்வித பாதிப்பும் கிடையாது. மூன்று அணிக்கும் எதிராகத்தான் நாங்கள் வேட்பாளரை நிறுத்துகிறோம். இது திணிக்கப்பட்ட ஒரு இடைத்தேர்தல். ஒரு அரசியல் கட்சி என்ற முறையில் நாங்கள் இந்த தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும்.

அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பததற்காக முதல்வர் வெளிநாடு சென்று உள்ளதாக தெரிவித்து உள்ளனர். ஏற்கனவே 100 நாள் ஆட்சியில் அதிக மூலதனத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதில் வெளிப்படத் தன்மை இல்லை. இதுதொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்.

உள்நாட்டு தொழில்களை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகள், அறிவிப்புகள் எதுவும் சமீபத்திய பட்ஜெட்டில் இல்லை. உள்ளூர், சிறு,குறு தொழில்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

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இடதுசாரி சக்திகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். இடதுசாரி கருத்துகளை மக்கள் மத்தியில் வலுவாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். ஒரு மாற்று கொள்கைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்கான நல்ல வாய்ப்பாக இந்த தேர்தல் அமையும். இதன் மூலமாக சட்டமன்றத்தையும் ஜனநாயக பூர்வமான மன்றமாக மாற்றுவதற்கு இடதுசாரிகளுக்கு மேலும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையும்" என்று தெரிவித்தார்.

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