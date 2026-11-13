கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மெளனம் காப்பது ஏன்? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்பான விவகாரத்தை தாம் அரசியலாக்க விரும்பவில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் குறிப்பிட்டார்.
Published : November 13, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மெளனம் காப்பது ஏன் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், அக்கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவரும் தமிழ்நாடு பாஜக பொறுப்பாளருமான ராம் மாதவ், மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா ஆகியோர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய தமிழ்நாடு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "கடந்த திமுக ஆட்சிக்கும் தற்போதைய தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கும் இடையே எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. கடந்த ஆட்சிக்காலத்தை விடத் தற்போது கொலை, கொள்ளைச் சம்பவங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன.
தீபாவளி நாளில் மட்டும் 15 கொலைகள் நடந்ததாகத் தாம் கூறிய நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் 8 கொலைகள் மட்டுமே நடந்ததாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்பான விவகாரத்தைத் தாம் அரசியலாக்க விரும்பவில்லை. இருந்தாலும் இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் இதுவரை ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் இதுகுறித்துப் புகார் அளித்துள்ளாரா? அதற்குத் தலைமைச் செயலாளர் பதிலளித்துள்ளாரா? என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் . முதலமைச்சர் மௌனம் காத்தால் தலைமைச் செயலாளராவது இது குறித்துப் பேச வேண்டும்.
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மேலும், குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் மூலம் முதலமைச்சர் தனது புகைப்படத்தைப் போட்டு சுய விளம்பரம் தேடிக்கொள்வது எந்த விதத்தில் நியாயம்?
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டின் ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் மைனஸ் 5 என்ற அளவிற்குச் சரிந்துள்ளது. சுமார் 25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தொழில் முதலீடுகள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்துவிட்டது. இவற்றுக்கெல்லாம் தவெக நிர்வாகமே காரணம்.
தற்போதைய ஆட்சியின் குறைகளுக்குக் கடந்த திமுக ஆட்சியைக் காரணம் காட்டுவது ஏற்புடையதல்ல. எதற்கெடுத்தாலும் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நிர்மல் குமார், முதலில் மின்சாரத் துறையில் நிலவும் குறைகளைச் சரிசெய்வதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.