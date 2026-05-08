கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் ஏன் அவசியம்? - சட்ட வல்லுநர்கள் விளக்கம்

பெரும்பான்மையற்ற ஒரு கட்சி, மற்றொரு கட்சிக்கு ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அறிவித்தால் கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்று வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆளுநரிடம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதம் வழங்கிய விஜய்
Published : May 8, 2026 at 6:17 PM IST

சென்னை: கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் ஏன் அவசியம்? என சட்ட வல்லுநர்கள் தரும் விளக்கத்தை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

ஜனநாயக முறைப்படி தேர்தல் மூலம் ஒரு கட்சி உறுப்பினர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். ஆனால், கட்சிக்கு விரோதமாக சிலர் செயல்பட்டதால், அதை தடுக்க இந்திய அரசியலமைப்பு அட்டவணை 10- ன் கீழ் கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.

ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் சார்ந்த கட்சியின் சார்பாக கொண்டுவரப்படும் சட்டம் மற்றும் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காமல் இருப்பது, அவரது ஆதரவு கட்சியின் செயல்பாட்டுக்கு எதிராக இருப்பது போன்றவை கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் ஒருவர் தேர்தலில் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்கிறாரோ? அந்த கட்சியின் உறுப்பினராகவே கருதப்படுவார்.

ஒரு கட்சியில் இருந்து நியமன அடிப்படையில் நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்றத்துக்கு உறுப்பினராகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 6 மாதத்துக்குள் வேறு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டால் பிரிவு 99 மற்றும் 188-ன் கீழ் வேறு கட்சியைச் சேர்ந்தவராகக் கருதப்படுவார். ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு வேறு கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டால் அவர் மீது கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் கொறடா தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை எடுக்கலாம். இது தேர்தல் மூலம் மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு பொருந்தாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒரு கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர், வேறு ஒரு கட்சியை ஆதரிப்பதாக இருந்தால் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார். ஒரு கட்சியில் வெற்றி பெற்ற உறுப்பினர்கள், அந்த அரசியல் கட்சியுடன் சேர்ந்து வேறு கட்சியில் இணைந்தால் உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய முடியாது. புதிதாக இணைந்த உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்தும் பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சியை அமைக்கலாம்.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்சியில் இருந்து மற்றொரு கட்சியில் சேர விரும்பும் உறுப்பினர்களுடன் செல்ல விருப்பம் இல்லாத உறுப்பினர்கள், எந்த கட்சியில் இருந்து வென்றார்களோ, அந்த கட்சியின் உறுப்பினர்களாகவே தொடர்ந்து கருதப்படுவார்கள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களில் மூன்றில் 2 பங்கு உறுப்பினர்கள் மற்றொரு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால், பெரும்பான்மை ஆதரவு அடிப்படையில் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.

வழக்கறிஞர் மகாவீர் சிவாஜி
சட்டமன்ற சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர், சட்டமன்றக் குழு தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்வதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டதால் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என எழுந்தால் அது தொடர்பாக சட்டமன்ற குழு தலைவர் மற்றும் சபாநாயகர் மட்டுமே இறுதி முடிவு எடுக்க முடியும். சபாநாயகர் மற்றும் குழு தலைவருக்கு எதிராக தகுதி நீக்கம் புகார்கள் வந்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதத்தற்கு வைக்கப்பட்டு பின் இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.

உறுப்பினர்களின் தகுதி நீக்கம் தொடர்பான விவகாரங்களில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. தகுதி நீக்கம் தொடர்பாக முடிவு செய்ய சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் மற்றும் சபாநாயகருக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தின் மூலம் வேறு கட்சிக்கு மாறுவது, பெரும்பான்மைக்காக குதிரை பேரம் செய்வது தடுக்கப்பட்டது.

கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தால் யாருக்கு பாதிப்பு? ஏன் கொண்டு வரப்பட்டது? என்பது குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் மகாவீர் சிவாஜி கூறுகையில், "ஒரு கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர், வேறு கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதால் அந்த கட்சியின் பலம் குறைந்துவிடுகிறது. கடந்த காலங்களில் கட்சியில் இருந்து வெளியேறி, புதிய கட்சியில் சேரலாம் என இருந்ததால் குதிரை பேரம் நடைபெற்றது.

வழக்கறிஞர் வேல்முருகன்
அதனை தடுக்கவே இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக சபாநாயகருக்கு சம்மந்தப்பட்ட கட்சி கொறடா கடிதம் அளித்தால் உடனே தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார். இதற்கு எந்த காலவரம்பும் இல்லை. ஒருவேளை அதிமுக உறுப்பினர்கள் 47 பேரில் 2 பங்கு உறுப்பினர்கள், அதிமுக தலைமை அனுமதி இல்லாமல் வேறு கட்சிக்கு ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்தால், பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் கொண்டது அதிமுகவாக ஏற்கப்பட்டு அதுவேறு கட்சியுடன் இணைந்ததாகக் கருதப்படும். மீத உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அதிமுக தலைமைக் கட்சியின் பெயரைப் பயன்படுத்த முடியாது.

ஏனெனில் பெரும்பான்மை அதிமுக உறுப்பினர்கள் வேறு கட்சியில் இணைவதால் சட்டப்படி அவர்களே அதிமுக தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். அதிமுக என்ற கட்சியே இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் என்பதால் கட்சி உறுப்பினர்கள் வெளியேறுவதை தலைமை விரும்புவதில்லை" என தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் வேல்முருகன் கூறுகையில், "கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டம் இல்லை என்றால் ஆட்சிக்கு வரும் கட்சியின் பெரும்பான்மையைக் குறைக்க மற்ற கட்சிகள் முயற்சி செய்யும். இதனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி கலைவதற்கான வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை தடுக்கவே சட்டம் கடுமையாக்கப்பட்டது. பெரும்பான்மை அற்ற ஒரு கட்சி, மற்றொரு கட்சி ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அறிவித்தால் கட்சி தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. இது ஆதரவாக மட்டுமே கருதப்படும், கட்சி தாவலாக கருத முடியாது" எனத் தெரிவித்தார்.

