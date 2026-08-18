ஜெல்லி மீன்களால் கூடங்குளத்தில் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு ஏன்? வெளியான முக்கிய தகவல்
ஜெல்லி மீன்களால் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதில் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய 562 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி கிடைக்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 11:00 PM IST
நெல்லை: கூடங்குளம் இரண்டாவது அணு உலையில் ஜெல்லி மீன்களால் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது ஏன்? என்பது தொடர்பான தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் கடல் பகுதியில் ரஷ்ய நாட்டு உதவியுடன் அணு உலைகள் அமைக்கப்பட்டு மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. முதல் கட்டமாக முதல் இரண்டு அணு உலைகள் மூலம் தலா ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த இரண்டு அணு உலைகளிலிருந்தும் தலா 562 மெகாவாட் வீதம் 1,124 மெகாவாட் மின்சாரம் தமிழகத்திற்கு கிடைக்கிறது.
மீதமுள்ள மின்சாரத்தை மத்திய அரசு எடுத்து கொள்கிறது. இதுதவிர இங்கு 3,4 மற்றும் 5,6 ஆகிய நான்கு உலைகள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதில் 3 மற்றும் 4வது அணு உலைகள் அமைக்கும் பணி முடியும் தருவாயில் இருப்பதாகவும் விரைவில் அதில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படும் எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் இரண்டாவது அணு உலையில் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 16) திடீரென மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் ஆய்வு செய்தபோது உலைக்கு கீழ் உள்ள நீர் பகுதியில் உள்ள “ஈரப்பதப் பிரிப்பான் வடிகால் அமைப்பில் ஜெல்லி மீன்கள் புகுந்தது தெரியவந்தது. இதனால் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னர் தொழில்நுட்ப குழுவினர் ஜெல்லி மீன்களை அப்புறப்படுத்திய பின் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தில் மீண்டும் இரண்டாவது உலையில் மின் உற்பத்தி துவங்கியது. ஆனாலும் தொடர்ந்து இரவு டர்பைனில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக மீண்டும் இரண்டாவது அணுலையில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது.
இந்த பழுதை சரி செய்யும் முயற்சியில் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நாட்டு விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டனர். மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டதால் தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய 562 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி கிடைப்பதில் தடை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து டர்பைன் பழுதையும் சரிசெய்த நிலையில் மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கியது.
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இதையடுத்து, ஜெல்லி மீன்களால் இது போன்று மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படுவது ஏன்? என்பது குறித்து ஈடிவி பாரத் சார்பில் அணுமின் நிலைய அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அப்போது, "கடலில் இருந்து குழாய்கள் மூலம் உலைகளுக்கு கடல் நீர் கொண்டு வரப்படுகிறது. அதில் கடல்நீரை வடிகட்டி அனுப்ப வலை போன்ற அமைப்பு உள்ளது.
பெரும்பாலும் இந்த வலையை தாண்டி மீன்கள் உள்ளே வராது. ஆனாலும், அதையும் கடந்து ஈரப்பத பிரிப்பான் வடிகால் அமைப்பில் ஜெல்லி மீன்கள் புகுந்துவிட்டன. தற்போது ஜெல்லி மீன் பருவகாலம் என்பதால் ஜெல்லி மீன்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருக்கலாம். அதனால் வலையை தாண்டி ஜெல்லி மீன்கள் உள்ளே சென்று மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது. அவற்றை அகற்றிவிட்டு மீண்டும் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டது” என தெரிவித்தனர்.