பாஜகவிற்கு அமமுக ஆதரவு அளிப்பது ஏன்? டிடிவி தினகரன் விளக்கம்

அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதியில் தரமான சாலை, மின் இணைப்பு, தெரு விளக்குகள் அமைத்து தரப்படும் என்று டி.டி.வி. தினகரன் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.

அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பிரச்சாரம்
Published : April 17, 2026 at 3:12 PM IST

தூத்துக்குடி: சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவிற்கு அமமுக ஆதரவு அளிப்பது ஏன்? என்பதற்கு அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சுந்தரராஜை ஆதரித்து தாளமுத்து நகர் பகுதியில் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது டி.டி.வி. தினகரன், "தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் கஞ்சா மாடல் ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும். தெருக்களில் வசிக்கும் மக்கள் முதல் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வரை பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக இருக்கிறது என்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின். ஆனால் அவர் குடும்பத்திற்கு மட்டுமே அமைதி பூங்கா. நாங்கள் பிரிந்து இருந்ததால் மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. 'ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். ஆனால் தற்போது ஒன்றிணைந்துவிட்டோம்.

எங்களைச் சேர்த்து வைத்ததே பாஜக தான். உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து துணை முதலமைச்சர் ஆகியிருக்கிறார். சூட்டிங் மாதிரி ஒவ்வொரு ஊராக செல்கின்றார். அவருக்கு தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும். யார் வீட்டுப் பிள்ளைக்கும், தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை. தனது பிள்ளைக்கு முடிசூட வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டு மக்கள் எக்கேடு கெட்டாலும் பரவாயில்லை. மீண்டும் அம்மா ஆட்சி அமைந்தால் தான் தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுக்க முடியும். தற்போது சட்டம்- ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. விலைவாசியும் உயர்ந்துக் கொண்டிருக்கிறது.

ஒட்டப்பிடாரம் பகுதியில் நிலவும் வீட்டுமனை பட்டா பிரச்சனைக்கு தீர்வுக் காணப்படும். மழை, வெள்ள பாதிப்பைக் குறைக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நீண்டநாள் கோரிக்கையான தரமான சாலை, மின் இணைப்பு, தெரு விளக்கு ஆகியவை ஏற்படுத்தி தரப்படும். மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி அமைத்து தரப்படும்.

அமெரிக்கா- ஈரான் போர் பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஈரான் நம் இந்திய நாட்டுக் கப்பல்களுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் என்று திமுக பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறது. பிரதமர் மோடி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவர் என்றால் இஸ்லாம் நாடான ஈரான், நம்மை நட்பு நாடாக பார்ப்பார்களா? இந்திய பாதுகாப்பிற்கும், இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும், இந்தியாவின் எதிர்காலத்திற்கான பிரதமராக மோடி இருப்பதால் பாஜகவிற்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்கிறோம்.

தமிழ்நாட்டில் சாதி, மத பேதமின்றி நாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் ஊழலைத் தடுக்கவும், தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கை சரி செய்யவும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருட்களை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் அம்மா ஆட்சி அமைய வேண்டும்" என்றார்.

இதனிடையே, நெல்லையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த டிடிவி தினகரன், "மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை புதிய சட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் சீர்திருத்த முன்மொழிவுகளை எதிர்த்து திமுக கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது. உள்துறை அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்திலேயே இது குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும், சந்தேகங்களுக்கும் பதில் அளிக்கத் தயார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் போது, திமுகவினர் வானத்துக்கும், பூமிக்கும் குதிப்பது தேவையற்றது. இது அவர்களின் வழக்கமான தேர்தல்கால நாடகம்" என்று திமுகவை விமர்சித்தார்.

