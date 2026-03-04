மெரினா கடற்கரை பஜார் இல்லை - வியாபாரம் செய்ய வேறு இடத்தை பாருங்கள்: உயர் நீதிமன்றம் காட்டம்
மற்ற மாநிலங்களில் கடற்கரைகள் அருமையாக பராமரிக்கப்படும் போது, தமிழகத்தில் ஏதாவது மாற்றம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க நினைத்தால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுவதாக நீதிபதிகள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
Published : March 4, 2026 at 7:35 PM IST
சென்னை: வியாபாரம் செய்ய மெரினா கடற்கரை பஜார் இல்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
மெரினா கடற்கரையில் தனக்கு கடை ஒதுக்க மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிடக் கோரி தேவி என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மெரினா கடற்கரையில் உள்ள 1,417 கடைகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்டது.
மேலும், மெரினா கடற்கரையில் சிறு உணவகங்கள், பொம்மைகள் மற்றும் பேன்சி பொருட்கள் உள்ளிட்ட 300 கடைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டது. மேலும் கடைகளை குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்ய ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பால் வசந்தகுமார் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு, கடைகளை தேர்வை செய்து நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுரேஷ்குமார், ஜெகதீஷ் சந்திரா அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நடை பாதை வியாபாரிகள் சார்பில், அங்கிருந்து அகற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதால் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க கூடாது என தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், கடைகள் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு மெரினா கடற்கரை பஜார் இல்லை. அதற்கான தனி இடம் உள்ளது. கடைகள் எப்படி ஒதுக்கப்படும் என்பதை முறைப்படி அறிவிப்பு வெளியிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மீனவர்கள் ஆன்லைனில் வெளியிட்ட அறிவிப்பு தெரியாது என சொல்ல கூடாது. இன்றைய உலகம் நவீன மயமாக மாறி வருகிறது ஏற்ப நாமும் மாற வேண்டும்.
மன அமைதிக்காக மெரினா வருபவர்களுக்கு தேவையான கடைகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. தலைவர்கள் நினைவிடத்துக்கு பின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு கடைகளிலும் ஆளும்கட்சி, எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் மிரட்டி பணம் பறிக்கின்றனர். அது தொடரக் கூடாது என்பதற்காக கடைகளை அப்புறப்படுத்தப்பட்டது.
மற்ற மாநிலங்களில் கடற்கரைகள் அருமையாக பராமரிக்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் ஏதாவது மாற்றம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க நினைத்தால், அது சாத்தியம் இல்லை? முடியாது என எதிர்ப்பு தெரிவிக்க அனைவரும் தடையாக இருக்கிறீர்கள். தற்போது கடை ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் தவிர மற்றவர்களுக்கு சாலையோரங்களில் கடை ஒதுக்க மாநகராட்சியிடம் மனு அளிக்கலாம். மெரினாவில் மீண்டும் கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது. வேறு இடத்தில் கடைகள் அமைக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கினாலும், மெரினாவில் தான் கடை வேண்டும் என ஏன் வியாபாரிகள் கேட்கின்றனர்.
மெரினா கடற்கரை வியாபாரம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதியாகும். வியாபாரிகள் என்ற பெயரில் மாமூல் வாங்கும் ரவுடிகள் தான் மறைமுகமாக மீண்டும் கடைகள் வேண்டும் என நீதிமன்றத்தை அணுகுவதாக நீதிமன்றத்திற்கு சந்தேகம் உள்ளது. பலர் கூடுதல் வருமானத்துக்காகவே மெரினாவில் கடை வைத்துள்ளனர். கடைகள் அமைப்பதற்கான பணிகளை தொடங்க மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.