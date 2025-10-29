கோயில் நிலம் குறித்த ஆவணங்கள்... இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு அதிரடி உத்தரவு!
பிரிவு 29 சொத்துப் பதிவேடு ஏன் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை? கோயில் சொத்து விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்தால் நிலம் வாங்குபவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பார்கள் அல்லவா? என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : October 29, 2025 at 4:58 PM IST
சென்னை: கோயில் நிலங்கள் குறித்த ஆவணங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தால் முறைகேடு நடைபெறாமல் தடுக்க முடியும் என இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் தொடர்பான டெண்டர்கள், ஒப்பந்தங்கள், நிலங்கள் பற்றிய பதிவேடுகள் உள்ளிட்டவற்றை தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் இந்து சமய அறநிலையத் துறை இணையதளத்தில் வெளியிட உத்தரவிடக் கோரி டி.ஆர். ரமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் சிறப்பு வழக்கறிஞர் அருண் நடராஜன் ஆஜரானார். அப்போது அவர், கோயில் சொத்துக்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்தால் முறைகேடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்றும், ஏற்கனவே வருவாய் துறையின் தமிழ் நிலம் என்ற இணையதளம் உள்ளதாகவும் அந்த இணையதளத்தில் நிலத்தின் வகைப்பாடுகள், கோயில் நிலங்கள் குறித்து அனைத்து விவரங்களும் உள்ளதாகவும் சுட்டிக் காட்டினார்.
இது குறித்து விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய தயாராக உள்ளதாகவும் ஏற்கனவே முதல் அமர்வு முன்பு இதே போல் தொடரப்பட்ட வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை தகவல் வழங்க ஏன் தயங்குகிறது? எத்தனை கோயில்களுக்கு வலைதள கணக்குகள் உள்ளன? பிரிவு 29 சொத்துப் பதிவேடு ஏன் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை? கோயில் சொத்து விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்தால் நிலம் வாங்குபவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருப்பார்கள் அல்லவா?
மனுதாரர் தகவல் உரிமை சட்டத்தின் பிரிவு 4 ன் கீழ் கேட்டுள்ள விவரங்களில் தணிக்கை அறிக்கைகளும் அடங்கும். அவற்றை தருவதில் என்ன தயக்கம்? எந்த எந்த தகவல்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிவேற்றம் செய்துள்ளது? என்பதை அறிக்கையாகத் தர வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை இறுதி விசாரணைக்காக வரும் நவம்பர் மாதம் 12 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.