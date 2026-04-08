சாத்தான்குளம் வழக்கில் காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை; தீர்ப்பில் காரணங்களை அடுக்கிய நீதிபதி
கொடூர குற்றங்களை புரிபவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்கினால், மற்ற காவலர்களுக்கு, நீதிமன்றத்தால் நம்மை என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணம் வந்துவிடும் என சாத்தான்குளம் வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 8, 2026 at 7:44 AM IST
சென்னை: சிறை மரணங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை மட்டுமே பரிசாக கிடைக்கும் என்பதை உணர்த்தவே 9 காவலர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுவதாக சாத்தான்குளம் வழக்கில் நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த தந்தை - மகன் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் காவலர்களால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த விவகாரத்தில், மதுரை அமர்வு நீதிமன்றம் குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை வழங்கியது. தமிழத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில் நீதிபதியின் தீர்ப்பை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தனது தீர்ப்பில் காவலர்களுக்கு எதற்காக இரட்டை ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டுகிறது என்பதை விளக்கியுள்ளார்.
தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி முத்துக்குமரன், "ஸ்காட்லாந்து யார்டுக்கு இணையாக புகழ்பெற்ற தமிழக காவல்துறையில் ஒரு சிலர் செய்யும் தவறால் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கே ஒட்டுமொத்தமாக களங்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. இந்த கொடிய பழக்கம் எல்லா காவல்துறையினருக்கும் தொற்றி விடக்கூடாது.
இத்தகைய கொடூர குற்றங்களை புரிபவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்கினால், மற்ற காவலர்களுக்கு, நீதிமன்றத்திம் நம்மை என்ன செய்துவிட முடியும். ஆயுள் தண்டனை தானே வழங்குவார்கள். இறந்தவர்கள் மீதே வழக்குப் பதிவு செய்து தப்பித்து விடலாம் அல்லது சாட்சியங்களை அழித்து தப்பித்துவிடலாம். அதிகபட்சம் நம்மை திருத்த முயல்வார்கள்.
நாமும் 14 வருடத்தில் வெளியில் வந்துவிடலாம் என்ற தவறான எண்ண ஓட்டத்தை உருவாக்கி விடும். ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உத்தரவிட்டதால் அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அச்சத்தால் தாங்கள் இந்த குற்றத்தை செய்துவிட்டோம் எனக் கூறி, குறைந்தபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும் என மற்ற எதிரிகள் வாதிட கூடும்.
ஆனால் அச்சம் என்பது உண்மையான அச்சமாக இருக்க வேண்டும். காவலர் ஸ்ரீதர், உயர் அதிகாரியாகவே இருந்தால் கூட, கடமை தவறாத காவலர்களாக மற்றவர்கள் இருந்திருந்தால் ஸ்ரீதரை பற்றி உயர் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டு ஜெயராஜையும், பென்னிக்சையும் காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.
அதை செய்யாமல் ஏதோ பயந்துவிட்டதாக கூறுவதை ஏற்க இயலாது. இதனால் இவர்களுக்கு எந்த வகையிலும் கருணை காட்டுவது சரியாக இருக்காது. இதுபோன்ற பல நூறு வழக்குகள், விசாரணை கட்டத்தை கூட சரியாக தாண்டியதாக தெரியவில்லை. இத்தகைய வழக்குகளில் நீதி அலைக்கழிக்கப்பட்டு உள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் திரும்பத் திரும்ப கடுமையாக சாடியும் கூட காவல்துறையினரின் இதுபோன்ற நடவடிக்கை பண்பாட்டாலும், நாகரீகத்தாலும் முன்னேறிய சமூகத்தில் கவலைக்குரியதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் இத்தகைய குற்றங்கள் நிகழாது என அறுதியிட்டு எவராலும் கூற இயலாது.
அதனால் இத்தகைய குற்றத்தை இனிமேலும் ஒருவர் செய்ய அச்சப்படும் வகையில் இந்த தீர்ப்பு இருக்க வேண்டும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. தனிநபர் ஒருவர் தவறு செய்வதற்கும் அதிகார அமைப்பில் உள்ள ஒருவர் தவறு செய்வதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உள்ளது. இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் அனைவரும் வாழ்வுரிமையும் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட வேண்டும் என அரசியலமைப்புச்சட்டம் தெரிவிக்கிறது.
தப்பு செய்தால் தண்டனை உறுதி
இந்த அடிப்படை உரிமையை கூட கருத்தில் கொள்ளாமல் ஒரு புழு பூச்சியை போல் 2 குடிமக்களுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீதியின் மனசாட்சியையும், சமூகத்தின் மனசாட்சியையும் உலுக்குவதாகவே உள்ளது.
அரசு ஊழியர்களால் அரசு கட்டிடத்திற்குள் முற்றிலும் அப்பாவியான கைதிகள் திட்டமிட்டு அடித்து கொல்லப்பட்டுள்ளனர். ஆயுள் தண்டனை போதும் என்று கூறுவதற்கு வழியே இல்லாத வகையில், இந்த வழக்கை 'அரிதிலும் அரிதான' என்ற பிரிவுக்குள் கொண்டு வருகிறது என்றே இந்த நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.
இனியும் இத்தகைய குற்றங்களை செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை ஒன்றுதான் பரிசாக கிடைக்கும் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தால்தான் இனிமேலாவது இத்தகைய குற்றங்களை ஓரளவாவது கட்டுப்படுத்த முடியும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது.
இந்த வழக்கை பொருத்தவரை, யார் அதிகமாக காயப்படுத்தினார்கள் என்றெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 காவலர்களும் ஒருமித்த கருத்துடன் கூட்டாக இணைந்தே குற்றத்தை இழைத்துள்ளனர். எனவே, அனைத்து எதிரிகளுமே சமமாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, குற்றவாளிகள் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனை வழங்க வேண்டியது அவசியம் எனக் கருதியதால் 9 பேருக்கும் மரண தண்டனையை இந்த நீதிமன்றம் விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறது" என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.