தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு அளித்தது ஏன்? - திருமாவளவன் விளக்கம்
நாங்கள் திமுக கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம். எங்கள் நிலைப்பாட்டிற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : May 9, 2026 at 7:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு அளிக்கிறது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆதரவு அளிப்பதாக இன்று அறிவித்தது. இதுகுறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஏற்கெனவே கணித்தபடி தொங்கு சட்டசபை உருவாகி உள்ளது. தமிழக வெற்றி கழகம் 108 இடங்கள் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க.. விஜய் ஆட்சி அமைத்தால் தமிழ்நாட்டிற்கே பேரழிவு- டி.டி.வி.தினகரன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் விசிக 8 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இடதுசாரிகளும் தலா 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில் இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்களும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி நிர்வாகிகளும் கலந்து பேசினோம்.
மக்கள் நலக் கூட்டணி உருவான காலத்தில் இருந்து கொள்கை அடிப்படையில் இடதுசாரி கட்சிகளுடன் நாங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறோம்.
அரசியல் நெருக்கடி உருவாகியுள்ள சூழ்நிலையில் இடதுசாரி கட்சிகளும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் எதிர்கால அரசியலை கருத்தில் கொண்டு, இணைந்தே முடிவெடுப்போம் என்று கலந்து பேசி, அதன் அடிப்படையில் எங்கள் முடிவை அறிவித்துள்ளோம்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இரு கட்சிகளும் தங்கள் கட்சியின் மாநிலக் குழுவில் ஆலோசித்து முடிவுகளை எடுத்து, அந்த முடிவையொட்டி விசிக கலந்தாய்வு செய்து, அவர்களின் ஒப்புதலோடு முடிவை அறிவிக்க திட்டமிட்டு இருந்தோம்.
அதன்படி நேற்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தமிழக கட்சி கழகம் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவளிப்பதாக முடிவெடுத்தனர்.
அந்த முடிவின் அடிப்படையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் இணையவழியாக நேற்று மாலை நடைபெற்றது. அதில், இடதுசாரி கட்சிகள் எடுத்த முடிவை முன்வைத்து கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டோம். அந்த கூட்டத்தில் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து விசிக தலைவருக்கு அதிகாரம் அளிப்பதாக முடிவெடுக்கப்பட்டது. அந்த அடிப்படையில், தவெகவுக்கு ஆதரவு கடிதம் வழங்கி உள்ளோம்.
தமிழ்நாட்டில் அரசியல் நெருக்கடியை பயன்படுத்தி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை தடுப்பதற்காகவும், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்காமல் திணறும்போது, விசிக ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளோம்.
எங்களுக்கு வேறு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை. தவெகவுக்கு வெளியில் இருந்து எங்கள் ஆதரவை தருகிறோம்.
நாங்கள் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் அரசியல் நெருக்கடியான இந்த சூழலில் எங்கள் சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம். இது, எந்த வகையிலும் எங்கள் உறவை பாதிக்கும் என்று நாங்கள் நம்பவில்லை.
இதையும் படிங்க.. தவெக ஆட்சியமைக்கும் விவகாரம்; பாஜக மீது பழி போடுவது சரியல்ல: தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
தவெக தலைவர் விஜய், இங்கு வருவதாக சொன்னார். பதவி ஏற்புக்கு பிறகு சந்தித்துக் கொள்ளலாம். இன்று இங்கு வரவேண்டாம் என்று தெரிவித்துவிட்டேன். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முறைப்படி தெரிவித்துவிட்டோம். அவர் எங்கள் முடிவுக்கும் நிலைப்பாட்டிற்கும் ஆதரவு தெரிவித்து, அவர் வாழ்த்துகள் தெரிவித்தார்.
தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைப்பதற்கு எந்த இடையூறும் தரமாட்டோம் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடக்கத்தில் இருந்தே பெருந்தன்மையுடன் கூறி வருகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.