பிடிஆருக்கு ஆதரவாக உதயநிதி பரப்புரை மேற்கொள்ளாதது ஏன்? சுந்தர் சி கேள்வி
திமுகவிலேயே செல்வாக்கு இல்லாத பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு என்ன செய்வார்? என்று சுந்தர் சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : April 18, 2026 at 12:36 PM IST
மதுரை: அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு ஆதரவாக திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பரப்புரை மேற்கொள்ளாதது ஏன்? என்று சுந்தர் சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியின் புதிய நீதிக் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர் சி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "என்னை சினிமாக்காரன். சினிமா சங்கி என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்த பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு ஆதரவாக சினிமா துறையில் உள்ள நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் தான் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். வேடிக்கையான முரண். என்னை வெளியூர்காரன் என்று விமர்சனம் செய்த இவர் தான் வெளிமாநிலத்துக்காரரை அழைத்து வந்து பரப்பரை மேற்கொள்கிறார். இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் கட்சித் தலைமையே இவரை கண்டு கொள்ளாமல் கைவிட்டு விட்டது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் மதுரைக்கு வருகை தந்த போது, இங்கு இருக்கின்ற அத்தனை தொகுதிகளுக்கும் சென்ற அவர் மத்திய தொகுதிக்கு மட்டும் பரப்புரை மேற்கொள்ள வரவில்லை. பிடிஆருக்கு அவரது கட்சியிலேயே செல்வாக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம். தனது சட்டமன்றத் தொகுதியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எதுவுமே செய்யாதவர், இப்போது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்தால் அதை செய்வேன், இதை செய்வேன் என்கிறார். சொந்தக் கட்சியிலேயே செல்வாக்கு இல்லாத இவர், நாளை மதுரை மத்திய தொகுதியில் என்ன செய்துவிடுவார்?
பிரேமலதா விஜயகாந்த் திமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும், உள்ளுக்குள் அவர் இன்னமும் அதிமுக கூட்டணிக்காக தான் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என நான் நம்புகிறேன். நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதை அவரே சொல்லி விடுகிறார். தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை, கஞ்சா கலாச்சாரம் பெருகியிருக்கிறது என்று முதலமைச்சர் அமர்ந்திருக்கின்ற மேடையிலேயே சொல்கின்ற தைரியமிக்க வீர பெண்மணியாக நான் அவரைப் பார்க்கிறேன்.
|இதையும் படிங்க: வில்லிவாக்கத்தில் களமிறங்கியது ஏன்? திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகன் பிரத்யேக பேட்டி
மதுரை மத்திய தொகுதியிலும் அதே நிலைமை தான் உள்ளது. தெருக்களில் மின்விளக்குகள் இல்லை. பிறகு எப்படி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும்? அதே போன்று கஞ்சா புழக்கமும் இங்கு அதிகமாக உள்ளது.
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதி மக்கள் என்னை தேர்வு செய்தால், மூன்று மாதங்களுக்குள் மதுரை மத்திய தொகுதியில் உள்ள சந்து முதல் பெரிய தெருக்கள் வரை மின்விளக்குகள் பொருத்தப்படும். அனைத்து இடங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். 24 மணி நேரமும் ஒவ்வொரு தெருவும் காவல்துறை கண்காணிப்பில் இருக்கும். இவையெல்லாம் செய்த பிறகு பெண்களுக்கு எதிரான எந்த வன்கொடுமையையும், அநீதியையும் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள முடியும்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு அரசு ரூபாய் 5.5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளது. அதில் இவரும் இரண்டு ஆண்டுகள் நிதியமைச்சராக இருந்துள்ளார். அவ்வளவு பெருமைக்குரியவர், படித்தவர் என்றால் அந்த பொறுப்பில் இருந்து எதற்காக நீக்கப்பட்டார்? அப்படி என்றால் அவர் திறமையற்றவராக இருந்தாரா? அவரது கட்சிக்குள் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைவராக இருந்தார். அதிலிருந்தும் அவர் நீக்கப்பட்டார். அரசு பதவியிலும் சரி, கட்சிப் பொறுப்பிலும் சரி, அவரது திறமை போதுமானதாக இல்லையா? இவ்வளவு படித்தவர், அறிவாளி என்று தன்னைத் தானே கூறிக் கொள்கின்ற அவருடைய பதவிகள் ஏன் பறிக்கப்பட்டன? நன்றாக படிக்காத மாணவனை தான் பெயில் ஆக்குவார்கள். நன்றாக படிக்கின்ற மாணவனை அவ்வாறு செய்ய மாட்டார்கள். இதுதான் நான் கேட்கின்ற கேள்வி" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளார்.