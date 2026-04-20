பாஜகவால் திட்டமிட்டு களமிறக்கப்பட்டவர் தான் விஜய்; கும்பகோணத்தில் திருமாவளவன் தேர்தல் பரப்புரை

கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
Published : April 20, 2026 at 10:47 PM IST

தஞ்சாவூர்: கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் வாக்கு திமுக-விற்கு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக பாஜக-வால் திட்டமிட்டு விஜய் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

'தமிழ்நாடு வெல்லும்' என சொல்லும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், திமுக வெல்லும் என்று ஏன் சொல்வதில்லை என்பதற்கான விளக்கத்தையும் அவர் அளித்துள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில், திமுக வேட்பாளர் சாக்கோட்டை க. அன்பழகன் களம் காண்கிறார். அவரை ஆதரித்து கும்பகோணம் காந்தியடிகள் சாலை - சாரங்கபாணி கீழ வீதி சந்திப்பில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் இன்று பரப்புரை செய்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "தலித் இளைஞர்கள் சினிமா நடிகர்கள் பின்னால் சென்று கொண்டிருப்பதாக, ஊடகங்களில் வதந்தியை பரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். சினிமா மோகம் படைத்தவர்களா நீங்கள்? ஹூரோ மயக்கம் உள்ளவர்களா நீங்கள்? கொள்கை பிடிப்பில்லாமல் யார் பின்னாலும் போக கூடியவர்களா நீங்கள்? அதை உறுதிபடுத்தவே நான் இங்கே வந்திருக்கேன்.

நாடு விடுதலையடைந்த பிறகு அம்பேத்கர் இயக்கங்களாக இருந்ததில் 4 மட்டுமே அரசியல் கட்சிகளாக அங்கீகாரம் பெற்றன. அதில் ஒன்று மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி, மற்றொன்று ராம் விலாஸ் பஸ்வானின் லோக் ஜன சக்தி, மூன்றாவது மணிப்பூரில் உள்ள ராமதாஸ் அத்வாலே தலைமையிலான கட்சி.

தென் இந்தியாவின் ஒரே கட்சியும், இந்திய அளவில் நான்காவது கட்சியாகவும் அங்கீகாரம் பெற்றது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி. விசிக தேர்தல் அரசியலுக்கு வந்து கால் நூற்றாண்டுகள் ஆகிவிட்டது. எத்தனையோ சவால்கள், நெருக்கடிகள், இடர்கள், அவதூறுகள், அவமதிப்புகளை தாண்டி தாக்கு பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. மேலும், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளால் இன்று நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், இரண்டு எம்பி-க்களை நாம் பெற்றுள்ளோம்.

அத்துடன், தமிழகத்தில் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் கட்சியாக வலிமை பெற்று நிற்கிறோம். இதற்கு திமுக-வும், தோழமை கட்சிகளும்தான் காரணம். அவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளோம். தமிழகத்தில் நாம் 8 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறோம். ஒன்றிரண்டு ஓட்டுகள் சிதறினால்கூட மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை நாம் சந்திக்க நேரிடும்.

திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறக் கூடாது என்பதற்காகவே, விஜய்யை தமிழக தேர்தல் களத்தில் பாஜக களமிறக்கியுள்ளது. கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் திமுக-விற்கு சென்று விடக்கூடாது என்பதற்காகவே, பாஜகவால் திட்டமிட்டு விஜய் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். எனவே அவருக்கும், அவரது வேட்பாளர்களுக்கும் வாக்களிப்பது பாஜக-விற்கு வாக்களிப்பதாகவே பொருள். அதனால் தான் ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு வெல்லும் என்று சொல்கிறார். திமுக வெல்லும் என சொல்லவில்லை" என்று திருமாவளவன் பேசினார்.

