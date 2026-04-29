வாக்களிக்க செல்லாதது ஏன்? முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் எவ்வித முறைகேடும் நடைபெறவில்லை; அரசுக்கு ஒரு பைசா கூட இழப்பு ஏற்படவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கமளித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 29, 2026 at 5:22 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கோவையில் பரபரப்பான சூழல் இருந்த காரணத்தினால்தான் கரூர் சென்று தன்னால் வாக்களிக்க இயலவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி இன்று (ஏப்ரல் 29) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது, "தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம், மின்மாற்றிகள் கொள்முதல் செய்வதில் தவறுகள் நடந்திருக்கிறது என்று ஒரு அமைப்பு புகார் அளித்து நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இன்று அந்த வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளது. அது குறித்து விளக்கங்களை அளிப்பது என்னுடைய கடமை. மின்சார வாரியம் 1987 முதல் பின்பற்றி வந்த நடைமுறையை தான் தற்போதும் பின்பற்றி வருகிறது.

மின்வாரிய டெண்டரில் 20, 30 பேர் வரை பங்கேற்பார்கள்; அதில் L1, L2, L3 விண்ணப்பம் செய்வார்கள்; ஒரே ஒரு தொகையை குறிப்பிடுவது அடிக்கடி நடக்கும். L1 தொகையை யார் மேட்ச் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த டெண்டரைப் பிரித்துக் கொடுப்பது தான் மின்சார வாரியத்தின் நடைமுறை. அதுதான் தற்போது வரை பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. ஸ்கூட்னிங் கமிட்டி, போர்டு கமிட்டி உள்ளிட்ட மூன்று கமிட்டிகள் சேர்ந்துதான் டெண்டர் குறித்து இறுதி முடிவை எடுப்பார்கள்.

குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு அமைப்பு ஏதோ இந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் தவறுகள் நடந்ததைப் போன்று பிரித்தெடுத்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.எந்தவொரு இடத்திலும் அரசு நிர்வாகத்திற்கு தவறு நடக்கவில்லை. அரசுக்கு ஒரு பைசா கூட இழப்பு ஏற்படவில்லை. சிபிஐ விசாரணை நியாயமாக நடக்குமா? நடக்காதா? என்பதை விசாரணை நடக்கும்போது பார்க்கலாம். சிபிஐ விசாரணையை தான் நெருக்கடியாகப் பார்க்கவில்லை.

மேல்முறையீடு குறித்து தற்போது வரை முடிவெடுக்கவில்லை; வழக்கறிஞர்களுடன் பேசி முடிவெடுக்கப்படும். மக்கள் மன்றத்தில் தங்களை வீழ்த்த முடியாதவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கு செல்கின்றனர்; வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதால் மட்டுமே ஒருவர் குற்றவாளி என்பதுபோல் காட்ட முயற்சிக்கிறார்கள்.அதிமுக மற்றும் பாஜகவினர் வழக்கு தாக்கல் செய்ததை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு குற்றவாளி என்பதை போல் பேசி வருகின்றனர்" என புகார் தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தலில் வாக்களிக்காதது ஏன்?

சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்காதது குறித்து விளக்கம் அளித்த முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, "நான் அன்று மூன்று மணிக்கே கிளம்பிச் சென்று வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தான் நினைத்தேன். கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும் போதும் அதிமுகவினர் பூத்துக்கு உள்ளேயே இருந்தனர்; ஏஜெண்ட் ஆக இல்லாதவர்களும் அங்கு இருந்தனர்.

தேர்தல் முடியும் கடைசி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு பரபரப்பான சூழல் இருந்த காரணத்தினால்தான் கரூருக்கு சென்று என்னால் வாக்களிக்க இயலவில்லை. பதற்றம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக முழுமையாக இங்கு இருந்தேன். வாக்களிப்பதும் கடமை. இதனால்தான் நான் வாக்களிப்பதற்கு செல்லவில்லை" என்று கூறினார்.

