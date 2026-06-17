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எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன்? சபாநாயகரிடம் விளக்க கடிதம் கொடுத்த அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள்

எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த 4 பேரின் விளக்கத்தை நான் படித்துப் பார்க்க வேண்டும்; அதற்கு கால அவகாசம் வேண்டும் என்று சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

சபாநாயகருடன் பதவி விலகிய 4 பேர் சந்திப்பு- கோப்புப்படம்
சபாநாயகருடன் பதவி விலகிய 4 பேர் சந்திப்பு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 8:07 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன் என்பது குறித்து அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் 4 பேரும், சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகரிடம் விளக்க கடிதம் அளித்துள்ளனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மே மாதம் 13-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதில், அதிமுகவை சேர்ந்த 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இதையடுத்து, அதிமுக கொறடா உத்தரவை மீறி தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 பேர் மீது தகுதிநீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகரிடம் புகார் மனு அளித்தார்.

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அதன் பிறகு, தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்த 25 பேரில், 21 பேர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து, தவெக அரசுக்கு ஆதரவு அளித்தது குறித்து வருத்தம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில், 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான தகுதி நீக்க நடவடிக்கையை சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகர் கைவிட்டார்.

ஆனால், மீதமுள்ள மரகதம் குமரவேல், இசக்கி சுப்பையா, ஜெயக்குமார், சத்தியபாமா ஆகிய 4 பேரும் தங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

ஏற்கெனவே, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வாக்களித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது தகுதிநீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் அளித்திருந்த நிலையில், அந்த புகார் மீதான நடவடிக்கை தொடங்கி விட்டதாகவும், அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரைவில் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் சபாநாயகர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன்? என்பது குறித்து விளக்கம் கேட்டு 4 பேருக்கு சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார். கடந்த 9ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பிய சபாநாயகர், 7 நாட்களில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று 4 பேரிடமும் கேட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஜெயக்குமார், சத்தியபாமா, மரகதம் குமரவேல் ஆகிய மூன்று பேரும் தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜேச.டி.பிரபாகரை சந்தித்து அவரிடம் தங்கள் விளக்க கடிதத்தை கொடுத்தனர். இசக்கி சுப்பையா அஞ்சல் மூலமாக தனது விளக்க கடிதத்தை ஏற்கெனவே அனுப்பிவிட்டார்.

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இதனை தொடர்ந்து, சபாநாயகர் ஜேசிடி.பிரபாகர், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி அளித்த புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டபடி, எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தவர்களிடம் அதற்கான விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் 4 பேரும் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததற்கான காரணம் குறித்து என்னிடம் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். மனு மீதான முறையான ஆய்வுக்குப் பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி அறிவிப்பேன்.

ராஜிநாமா செய்ததற்கான விளக்கத்தை நான் படித்துப் பார்க்க வேண்டும்; ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு உரிய தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும். இதற்கு கால அவகாசம் வேண்டும். உரிய நேரத்தில் உரிய முறையில் சட்டப்படி சரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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