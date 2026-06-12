அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஏன்? விளக்கம் கேட்டு 4 பேருக்கு நோட்டீஸ்
அதிமுகவின் கொறடா குறித்த மனு ஆய்வில் உள்ளதாக சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நான்கு பேர் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். இது குறித்து விளக்கம் கேட்டு நான்கு பேருக்கும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கக்கோரும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையில் 25 எம்எல்ஏக்கள் அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அதேபோல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் 22 எம்எல்ஏக்கள் அரசை எதிர்த்து வாக்களித்திருந்தனர்.
இதையடுத்து தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதேபோல், அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்த எடப்பாடி பழனிசாமி உள்பட 22 எம்எல்ஏக்களைத் தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தரப்பு சார்பில் சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் அதிமுக இருதரப்பினரும் தற்போது இணைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இருதரப்பினரும் சபாநாயகரை நேரில் சந்தித்து பேசினர். இதையடுத்து, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 21 எம்எல்ஏக்கள் மீது நடவடிக்கை இல்லை என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அண்மையிவ் அறிவித்திருந்தார்.
அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
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இந்த சூழலில் இன்று (ஜூன் 12) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்த நான்கு பேர் மீது நடவடிக்கை தொடங்கிவிட்டதாக ஏற்கனவே கூறினேன். ஏழு நாட்கள் அவகாசம் அளித்து அவர்களுக்கு ஜூன் 09- ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. யார் புகார் அளித்துள்ளார்களோ அதனை குறிப்பிட்டு விளக்கம் கேட்டுள்ளோம். அதிமுக கொறடா குறித்த மனு ஆய்வில் உள்ளது. சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக இதுகுறித்து அறிவிக்கப்படும்" என்றார்.
அலுவல் ஆய்வுக்குழுவில் யார் இடம் பெற்றுள்ளார்கள்? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடக்கின்றபோது யார் யார் வருகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கப்போகிறீர்கள். அப்போது உங்களுக்கு தெரியும்" எனத் தெரிவித்தார்.