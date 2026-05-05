தமிழ்நாட்டில் "விசில்" சத்தம் ஒலிக்காத 7 மாவட்டங்கள்; குமரியில் பாஜகவின் கணக்கும் பலிக்கவில்லை
குமரி, தென்காசி, திருவாரூர், அரியலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம் ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட தவெக வெற்றி பெறவில்லை.
Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST
BY இரா.மணிகண்டன்
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும் 7 மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட அக்கட்சி வெற்றி பெறவில்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும்பாலான கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகளை தவிடு பொடியாக்கி நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
எம்ஜிஆருக்கு பிறகு திரைத் துறையில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து, முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியைப் பிடிக்கும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளார் நடிகர் விஜய். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பரப்புரையை அவர் தொடங்கியதுமே அவர் வாக்குகளை பிரிப்பார்; ஆனால், அவரது வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவது கடினம் என்று பெரும்பாலான அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
தவெக வாக்குகளை பிரிப்பதால் அது திமுக அல்லது அதிமுகவுக்கு சாதகமாகும். பிறகு மீண்டும் இரு திராவிட கட்சிகளில் ஒருவர்தான் ஆட்சிக்கு வருவார்கள் என்றும் பெரும்பாலானோர் கருத்து தெரிவித்தனர்.
ஆனால் அனைத்து கருத்துக் கணிப்புகளையும் தகர்த்து மிக நீண்ட அனுபவம் கொண்ட திராவிட கட்சிகளை ஓரம் கட்டியுள்ளார் விஜய். குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியான திமுக அமைச்சர்களை தவெக வேட்பாளர்கள் தோல்வியடைய செய்தனர்.
குறிப்பாக கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு தோற்கடித்துள்ளார். தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகும் தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பேச்சு இன்னும் ஓயவில்லை. பட்டி தொட்டி எங்கும் விஜய்யின் வெற்றி குறித்துதான் மக்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
மதுரை மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 10 தொகுதிகளில் 8 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திருநெல்வேலியிலும் மொத்தமுள்ள 5 தொகுதிகளில் 3 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதேபோல் தூத்துக்குடி, விருதுநகர், சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. சிவகங்கையில் மொத்தமுள்ள 4 இடங்களிலும் தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
7 மாவட்டங்களில் ஒலிக்காத விசில்
ஆனால், அரியலூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், கன்னியாகுமரி, தென்காசி ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களில் ஒரு தொகுதியில் கூட தவெக வெற்றி பெறவில்லை.
தென்காசி மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 5 தொகுதிகளில் 4 தொகுதிகளில் திமுகவும் 1 தொகுதியில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவும் 1 தொகுதியில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கன்னியாகுமரியில் தவெக வெற்றி பெறாததற்கு அங்கு தேசியக் கட்சிகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருப்பதே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அங்கு காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பவர்களே பெரும்பாலானோர் உள்ளனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு இடத்தைக் கூட தமிழக வெற்றி கழகத்தால் கைப்பற்ற முடியவில்லை.
இதுகுறித்து கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த அரசியல் பிரமுகர் சுவாமிநாதன் நம்மிடம் கூறுகையில், "கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொருத்தவரை பெரும்பாலானோர் மத ரீதியாக வாக்களிக்கும் மனநிலையில் உள்ளனர்.
குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்து சமூகத்தினர் பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பர். பாஜகவை விரும்பாதவர்கள் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவுக்கு ஆதரவளிப்பார்கள். சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் திமுகவுக்கு மக்கள் ஆதரவளிப்பார்கள்.
இங்கு மக்களிடம் மத ரீதியிலான மனநிலை நிலவுகிறது. அதனால்தான் 2014 நாடாளுமன்றத் தேர்தலின்போது திமுகவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் தனித்தனியாக போட்டியிட்டபோது, சிறுபான்மை மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பது என்பதில் குழம்பினார்கள். இதனால், சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகள் பிரிந்து, அது பாஜகவுக்கு சாதகமாக அமைந்து அக்கட்சியை சேர்ந்த பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்று மத்திய இணையமைச்சர் ஆனார்.
அதுபோல் இந்த முறை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தவெக கிறிஸ்தவர்களின் வாக்குகளை பிரித்தால் எளிதில் வெற்றி பெறலாம் என கருதி எங்கும் இல்லாத வகையில் மொத்தமுள்ள 6 இடங்களில் 4 இடங்களில் பாஜக நேரடியாக போட்டியிட்டது.
மேலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தாமரை சின்னத்தில் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டது. இதன் மூலம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 5 தொகுதிகளில் பாஜகவின் தாமரை சின்னம் நேரடியாக களமிறங்கியது.
ஆனால் பாஜகவின் கணிப்பை தோற்கடித்து, கிறிஸ்தவர்களின் வாக்குகளை தாண்டி இந்துக்களின் வாக்குகளையும் விஜய் பிரித்துள்ளார். அங்குள காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவின் வாக்குகள் பெரிய அளவில் பிரியவில்லை. இதனால் குமரியில் பாஜக தோல்வி அடைந்தது மட்டுமன்றி மொத்தமுள்ள 6 இடங்களிலும் 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
பாஜகவுக்கு இது மிகப்பெரும் தோல்வி. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இது போன்ற ஒரு பெரிய தோல்வியை பாஜக இதுவரை சந்தித்ததே இல்லை.
தென்காசி மாவட்டத்திலும் பெரும்பாலானோர் மத ரீதியில் வாக்களிக்கும் மனநிலையில் இருப்பதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக பாஜக மாவட்ட தலைவராக இருக்கும் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, மத ரீதியாக மக்களிடம் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். அங்கும் மத ரீதியில் பார்ப்பவர்கள் பாஜக மற்றும் அதிமுகவையும், மத ரீதியில் பார்க்காதவர் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவை ஆதரிப்பதாக தெரிகிறது. அதனால்தான் அவர்களைத் தாண்டி தமிழக வெற்றி கழகத்தால் அங்கு வெற்றியை பதிவு செய்ய முடியவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 1 தொகுதியில் கூட தவெக வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், மொத்தமுள்ள 6 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் தவெக 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகி கண்ணன் கூறுகையில், "கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸ் அல்லது பாஜகவே வெற்றி பெற்று வந்தன.
இந்த முறை ஐந்து இடங்களில் தவெக இரண்டாவது இடத்திற்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம், மக்கள் ஜாதி, மதத்தை தூக்கி எறிந்ததை பார்க்க முடிகிறது. இந்த மாற்றம் நிச்சயம் அடுத்த உள்ளாட்சி மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பிரதிபலிக்கும்.
சமூகநீதி, மதச்சார்பின்மை குறித்து திமுகவினர் பேசுவார்கள். ஆனால், உண்மையான மதச்சார்பின்மை விஜய் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜாதி மதத்தை கடந்து மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள்" என்றார்.
இதேபோல் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் ஒரு இடத்தில் கூட தவெகவால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. திராவிட கட்சிகளின் அசுர பலத்தை தாண்டி அங்கு தவெகவால் கால் பதிக்க முடியவில்லை என்பது தெரியவருகிறது.