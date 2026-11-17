அமைச்சர் வன்னி அரசு வனப்பகுதிக்குள் சென்றது ஏன்? - வெடித்த சர்ச்சையும் வனத்துறையின் விளக்கமும்
அமைச்சர் வன்னி அரசு விதிமுறைகளை மீறி சென்றதாக கூறப்படுவது தவறு. ஆய்வு செய்வதற்காகவே அமைச்சர் வனத்தை ஒட்டிய தனியார் நிலப்பகுதியில் சென்றார்"
Published : November 17, 2026 at 11:05 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
அமைச்சர் வன்னி அரசு, முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்குள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்குள் சென்றதாக வெளியான காணொளி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரின் நீலகிரி மாவட்டத்தின் வடமேற்கு சரிவில் அமைந்துள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பகம், தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கியமான புலிகள் காப்பகங்களில் ஒன்றாகும். கர்நாடகா மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களின் எல்லைகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள இந்தப் பகுதி, நீலகிரி உயிர்க்கோள காப்பகத்தின் ஒரு அங்கமாகத் திகழ்கிறது.
முதுமலை காப்பகத்தின் அமைவிடம்
மொத்தம் 688.59 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பகம், நிர்வாக வசதிக்காகவும், வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் உள்மண்டலம், வெளிமண்டலம் என இரண்டு முக்கிய மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உள்மண்டலம், சுமார் 321 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டது. இந்தப் பகுதி முழுமையாக வனவிலங்குகளின் வாழ்விடத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு மனித நடமாட்டத்திற்கோ, சுற்றுலா வருபவர்களுக்கோ அனுமதி கிடையாது. புலிகள் உள்ளிட்ட அரிய வகை உயிரினங்கள் எந்தவித இடையூறுமின்றி சுதந்திரமாக வாழ்வதற்காக இந்த மண்டலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
வெளி மண்டலம், சுமார் 367.59 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டது. உள்மண்டலத்தைச் சுற்றி அமைந்துள்ள இந்தப் பகுதி, காடுகளுக்கும் மனித குடியிருப்புகளுக்கும் இடையிலான ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக உள்ளது. இங்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா, பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வன மேலாண்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில், தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் வனத் துறையின் சமீபத்திய கணக்கின்படி, 100-க்கும் மேற்பட்ட புலிகள் உள்ளன. அடர்ந்த காடுகளும், போதிய அளவிலான இரை விலங்குகளும் இருப்பதால், இந்தியாவிலேயே அதிக புலிகள் அடர்த்தி கொண்ட காப்பகங்களில் ஒன்றாக முதுமலை புலிகள் காப்பகம் திகழ்கிறது.
ஒரு காட்டின் ஆரோக்கியத்தை அளவிடும் அளவுகோலாகப் புலிகள் விளங்குகின்றன. உணவுச் சங்கிலியின் உச்சத்தில் இருக்கும் புலிகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம், தாவர உண்ணிகளின் எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்பட்டு காடுகளின் சமநிலை பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும், பவானி, மாயாறு போன்ற முக்கிய ஆறுகளின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியாக முதுமலை விளங்குவதால், தமிழ்நாடு மற்றும் அண்டை மாநிலங்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத் தேவைகளுக்கு இந்தக் காப்பகம் உயிர்நாடியாக உள்ளது.
அமைச்சர் வன்னி அரசு வெளியிட்ட ரீல்ஸ்
வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972-ன் படி, புலிகள் காப்பகத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் உரிய அனுமதியின்றி நுழைவது சட்டப்படி குற்றமாகும். இந்நிலையில், சமூகநீதி துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு அண்மையில் வெளியிட்ட ரீல்ஸ், தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது. முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள சிங்காரா வனப்பகுதிக்குள் சென்று யானைகள், புலியை பார்த்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அவர் விதிகளை மீறி பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் சென்றதாகப் புகார்கள் எழுந்தன.
வனவிலங்குகளின் வாழ்விடத்திற்குள் வாகனங்களில் செல்வதும், புகைப்படங்கள் எடுப்பதும் வனவிலங்குகளுக்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் எனச் சூழலியல் ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். பொதுமக்களுக்கு ஒரு சட்டம், ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு சட்டமா என்ற கேள்வியை இந்த சர்ச்சை எழுப்பியது. குறிப்பாக, வனத்தைக் காக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருப்பவர்களே விதிகளை மீறுவது, வனத்துறையின் கட்டுப்பாடுகளைப் பலவீனப்படுத்தும் எனப் சூழலியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியதோடு, பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளில் முக்கிய விருந்தினர்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் வலு பெற்றுள்ளது.
"வனம் பாதிக்கும்"- விலங்கு நல ஆர்வலர்
இது குறித்து, கோயம்புத்தூர் வன உயிரின பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையின் தலைவர் முருகானந்தம் கூறுகையில், "கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு வனவிலங்குகளை பார்ப்பதற்காக சிங்காரா வன பகுதிக்குள் சென்று, புலி பின்னால் ஓடுவது போன்ற வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோ, வனவிலங்குகளை தொந்தரவு செய்யும் வகையில் உள்ளது.
பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் செல்ல யாருக்கும் அனுமதி இல்லை. அப்படி இருக்கையில் இவர்கள் மட்டும் எப்படி சென்றார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதை பார்க்கும்போது, நாமும் ஏன் இவ்வாறு செய்யக் கூடாது என்று பொதுமக்களுக்கு தோன்றும். அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்லும்போது, அதிகாரிகள் கேட்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி செல்வதால், வனம் பாதிப்புக்குள்ளாகும்; வனவிலங்குகள் பாதிக்கப்படும். வனப்பகுதியை பாதுகாக்க வேண்டும். வனவிலங்குகளை பார்க்கும் போது நம்மை அறியாமல் ஆர்வம் வரும். அதுபோல் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக கூட அவர் இதை செய்திருக்கலாம்.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அவர் செய்தி வெளியிட வேண்டும். இவ்வாறு கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். அது விலங்குகளுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும். புலி எங்கு உள்ளதோ அங்கு காட்டின் செழிப்பு அதிகமாக இருக்கும். மான், காட்டெருமை ஆகியவற்றை புலி வேட்டையாடி சாப்பிடுவதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளும். உணவு சங்கிலி பாதுகாக்கப்படும். புலிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதால் அதனையும் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
"விதிமீறல் இல்லை"- முதுமலை புலிகள் காப்பகம்
அமைச்சர் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது தொடர்பாக முதுமலை புலிகள் காப்பக வெளிவட்ட இணை இயக்குனர் வித்யாதரிடம் கேட்டோம். அப்போது பேசிய அவர், "சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு இரண்டு நாள்கள், முதுமலை பகுதியில் தங்கி, முதுமலை மற்றும் பந்திப்பூருக்கு சென்று ஜீப் சபாரி செய்தார்.
பின்னர் மசினகுடி பகுதியில் பழங்குடியின மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். அப்போது புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டி உள்ள யானை வழித்தடத்தில் தனியார் நிலங்கள், பழங்குடியினரின் நிலங்கள் வருவது குறித்து, அமைச்சரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யவே அப்பகுதிக்கு அமைச்சர் சென்றார்.
அமைச்சர் செல்லும்போது பாதுகாப்புக்காக நான் உட்பட வனத்துறை அதிகாரிகள் சென்றோம். அமைச்சரை தனியாக அனுப்ப இயலாது. பாதுகாப்புக்காகவே நாங்கள் உடன் சென்றோம். அமைச்சர் சென்ற இடம் வனப்பகுதி இல்லை. வனத்தை ஒட்டிய தனியார் நிலம் , அமைச்சர் செல்லும்போது தூரத்தில் புலி சென்றது. அதனை பார்க்கவே அவர் முன்னே சென்றார். புலியை விரட்டி செல்லவில்லை. புலிக்கும் அமைச்சருக்கும் நீண்ட இடைவெளி இருந்தது. அமைச்சர் விதிமுறைகளை மீறி சென்றதாக கூறப்படுவது தவறு. ஆய்வு செய்வதற்காகவே அமைச்சர் சென்றார்" என்று தெரிவித்தார்.