ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட நாளில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நிகழ்ச்சியை கருணாநிதி ரத்து செய்தது ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கேள்வி
திமுக, அதிமுக தலைமை மீது நம்பிக்கை இழந்தவர்கள் தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனர், அவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : July 11, 2026 at 10:53 PM IST
மதுரை: ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட நாளில், திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதி தனது ஶ்ரீபெரும்புதூர் பிரச்சார நிகழ்ச்சியை எதற்காக ரத்து செய்தார் என்ற கேள்விக்கு இதுவரை விடை தெரியவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்துள்ள திருநகரில், மாற்றுக் கட்சி வழக்கறிஞர்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணையும் விழா, தமிழக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி. ஆர்.நிர்மல் குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "திமுக, அதிமுகவிற்கு அரசியல் எதிர்காலமே கிடையாது. சுய லாபத்திற்காக இரு கட்சிகளும் இணைந்து பயணிக்க தயாராக இருப்பதால், இரண்டு தலைமை மீதும் நம்பிக்கை இழந்து மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து ஏராளமானோர் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையும் அங்கீகாரமும் கொடுக்கப்படும்" என்றார்.
|இதையும் படிங்க.. குத்தகை காலம் முடிந்தும் சட்ட விரோதமாக நிலம் ஆக்கிரமிப்பு; முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் மீது புகார்
திமுக கூட்டணியில் இருந்தவர்களை அழைத்து தவெக அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்திருப்பது நியாயம் என்றால், எந்த கூட்டணியும் நியாயம் தான் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, "அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் சேர்ந்து பயணிக்க முடிவு செய்தபோதே இந்த பிரச்சனை தொடங்கி விட்டது.
எடப்பாடி பழனிசாமி துரோகி, ஓ.பன்னீர் செல்வம் துரோகி என்று கூறி கட்சித் தொடங்கியவர் டிடிவி தினகரன். ஒன்பது ஆண்டுகள் துரோகி என்று சொல்லிவிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க தனது ஒரே ஒரு எம்எல்ஏவை ஆளுநர் மாளிகைக்கு அழைத்து சென்ற டிடிவி தினகரன் பேசுவது நியாயமா?
டிடிவி தினகரனுடன் பயணித்த 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இன்று நடுத்தெருவில் நிற்கிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்பது மக்கள் கொடுத்த தீர்ப்பா? மக்களை ஏமாற்ற இவர்கள் நடந்து கொண்டதால்தான் அந்த கூட்டணியில் இருந்து நேர்மையாக பயணிக்க முடியாமல் வெளியே வந்தனர். அதை அவர்களாலே மறுத்து பேச முடியவில்லை.
எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்று காதர் மொய்தீன் உள்ளிட்ட தலைவர்களுக்கு ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் அழைத்து கூறியிருக்கிறார். இதைவிட கேவலமான அரசியல் எங்கு உள்ளது?" என்று தெரிவித்தார்.
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தேசிய கீதம் முதலில் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்ற மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கை குறித்து கேட்டதற்கு, "தமிழகத்தில் நமக்கென்று ஒரு வழிகாட்டுதல் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலில் பாடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு பணி வழங்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு, "எந்தெந்த நேரத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் ஆலோசித்து செய்வார். கரூர் உயிரிழப்பு மிகப்பெரிய சதியின் வேலைப்பாடு. கட்சியின் சார்பாக அவர்களுக்கு உதவி செய்யப்பட்டது. இடைத்தேர்தலுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமில்லை. ஒட்டுமொத்த கட்சியும் எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளோம். எங்களுக்கு மக்களின் ஆதரவு உள்ளது. பணி நியமனம் ஆணை வழங்கியது சரிதான்" என்று அமைச்சர் பதில் அளித்தார்.
கரூர் துயரசம்பவத்தில் யார் ஓடினார்கள் என்று கரூர் மக்களுக்கு தெரியும் என செந்தில் பாலாஜி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, "கரூரில் இருந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் என்னுடன்தான் இருந்தார். அவருக்கே தெரியாத விஷயம் செந்தில் பாலாஜிக்கு எப்படி தெரியும்? திமுக போன்ற கட்சியிடம் பதில் தெரியாத கேள்விகள் பல உள்ளன.
ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்ட நாளில், ஸ்ரீபெரும்புதூரில் திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதியின் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதாக இருந்தது. திமுகவின் அன்றைய கூட்டம் எதற்காக ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு என்ற கேள்வி ஜெயின் கமிஷனிடம் இன்னும் உள்ளது. இன்னும் இந்த கேள்விக்கு விடை தெரியவில்லை. அதுபோலவே கரூர் சம்பவமும் விடை தெரியாத கேள்வியாக இருக்கும்" என்று பதில் அளித்தார்.
மத்திய அரசை எதிர்க்க திமுகவும் தவெகவும் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்த கருத்து குறித்த கேள்விக்கு, "எங்கெல்லாம் எதிர்க்க வேண்டுமா, அங்கு நூறு சதவீதம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருக்கிறோம். தமிழக மக்களுக்கு எதிராக எந்த மத்திய அரசு வந்தாலும் முதலாவதாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் குரல் கொடுக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
திருமாவளவனின் கருத்தை வரவேற்பதாக எடுத்துக் கொள்ளலாமா என்ற கேள்விக்கு, "கொள்கை எதிரியை தெளிவாக சொல்லிவிட்டோம். அதில் சமரசம் இல்லை. திமுகவின் பொய் பிரச்சாரங்களை தாண்டித்தான் இங்கு வந்துள்ளோம். கொள்கை ரீதியாக, அரசியல் ரீதியாகவோ எந்த சமாதானத்தையும் முதலமைச்சர் செய்து கொள்ள மாட்டார்" என்று நிர்மல் குமார் பதில் அளித்தார்.