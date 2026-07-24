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'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து கண்ணீர் விட்டது ஏன்?- உருக்கத்துடன் அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்

52 புதிய மதுபான நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தம் போடுவது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 10:57 PM IST

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திண்டுக்கல்: "எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு குழந்தைத்தன்மை இருக்கும் அல்லவா?, இனிமேல் அவர் திரையில் வரமாட்டார் என்று நினைக்கும்போது எழுந்த உணர்ச்சி அது" ​என்று 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தைப் பார்த்து கண்ணீர் விட்டது குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கத்தில் அனைத்துத் துறை அரசு அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் இன்று (ஜூலை 24) நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ரூபாய் 13.88 கோடி மதிப்பிலான 61 புதிய திட்டப் பணிகள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. 5,313 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 4.54 கோடி மதிப்பிலான அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நடந்த ஜூலை மாதத்திற்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள வளர்ச்சிப் பணிகளை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும், அதற்காக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் குடிநீர் பிரச்சனை சற்று அதிகமாக இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், அதற்குரிய நிரந்தரத் தீர்வுகளைக் காண்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. வரவிருக்கும் கோடைக் காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத வண்ணம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

52 புதிய மதுபான நிறுவனங்களிடம் மதுபானங்களை டாஸ்மாக் நிறுவனம் கொள்முதல் செய்வது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "52 புதிய மதுபான நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தம் போடுவது குறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை; அது எனக்கே தெரியாது. மதுபானப் பிரியர்கள் எந்த வகையான மதுபானங்களை விரும்புகிறார்களோ, அவற்றையே வழங்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இருக்கிறது.

அதிக அளவில் வரும் மதுபானங்கள் இருப்பில் (Stock) வைக்கப்பட்டுள்ளது; மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் விற்கப்படாத மதுபானங்களைத் திருப்பி அனுப்பும் (Return) நடைமுறை தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலை கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் ஏற்பட்டதல்ல; கடந்த ஆட்சி காலங்களில் சில நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்ட மதுபானங்களே தேக்கமடைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் தற்போதைய முடிவுப்படி, நுகர்வோர் எந்த பொருளை விரும்புகிறார்களோ, அந்தப் பொருளையே விற்பனை செய்யும் அடிப்படையில்தான் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் செயல்பட்டு வருகிறது. அதற்கேற்பவே, டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மாற்றப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோதமாக 'சீலிங்' முறையில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகார் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "சட்டவிரோத மது விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை, ஒருமுறை கைது செய்யப்பட்டால் பிணையில் வெளியே வந்துவிட்டு மீண்டும் அதே தவறைச் செய்துவிடலாம் என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம். சட்டவிரோதமாக விற்கப்படும் மதுபாட்டில்களில் உள்ள க்யூஆர் கோட்டை (QR Code) ஸ்கேன் செய்தால் அந்த பாட்டில் எந்த டாஸ்மாக் கடையில் இருந்தது; எந்த டிப்போவில் இருந்து விற்பனையானது என்பது வரை துல்லியமாகக் கண்டறியப்படும்.

இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபடும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மட்டுமின்றி, அவர்களுக்கு மதுபானங்களை விநியோகம் செய்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் வரை அனைவரும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள். தனது துறை சார்ந்த எந்தவொரு இடத்திலும் தவறு நடக்கக் கூடாது என்பதில் மிக உறுதியாக இருக்கிறேன்" என்றார்.

காவிரி தண்ணீரைத் தர முடியாது என்று கர்நாடக அரசு கூறி வருகிறது. இந்த நிலையில், மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் படம் பார்த்துவிட்டு அழுது நாடகமாடுகிறார் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ விமர்சனம் செய்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், "நான் அமைச்சராக இல்லாமலேயே ஒன்று சொல்கிறேன். இதற்காக இன்னொருவரை உதாரணம் காட்டினால், அது நன்றாக இருக்காது. இது ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கும் ஒரு உணர்வு சார்ந்த விஷயம். 30 வருடங்களாக, சிறு வயதிலிருந்தே முதலமைச்சர் விஜய் படம் பார்த்து வளர்ந்தவர்கள். இங்குமே எத்தனையோ பேர் அவர் ரசிகர்களாக இருப்பார்கள்.

இன்று உண்மையிலேயே நான் அமைச்சர்தான்; அமைச்சராகி இரண்டு மாதங்கள் ஆகின்றன. கடைசியாக அந்தப் படத்தைப் பார்த்தபோது எங்களுக்குள் எழுந்த உணர்வு என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒருமுறையாவது திரையில் பார்த்து ரசித்த ஒரு முகம் அவர். எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு குழந்தைத்தன்மை இருக்கும் அல்லவா? எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு ரசிகன் இருப்பான் அல்லவா? அப்படி நான் ரசித்தது என் தலைவர்.

​நான் இப்போதும் சொல்கிறேன், தளபதி எங்களுக்கு என்றுமே தளபதிதான். எனக்கு அறிமுகமானபோது திரையில் பார்த்து பழகிய முகம் அவர். இனிமேல் அவர் திரையில் வரமாட்டார் என்று நினைக்கும்போது எழுந்த உணர்ச்சி அது. ​ஆனால், அதை எப்படி வீடியோ எடுத்தார்கள் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. என்னை அறியாமல் இயல்பாக வந்த கண்ணீர்தான் அது. இப்படி அறியாமல் வந்த ஒரு விஷயத்தை ஒரு பெரிய விவாதப் பொருளாக்குவதில் என்ன நன்மை இருக்கப் போகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் விக்னேஷ்
டாஸ்மாக் நிறுவனம்
DINDIGUL COLLECTOR OFFICE
ALCOHOLIC BEVERAGES
JANANAYAGAN MOVIE

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