துணை நடிகர் சரண்ராஜ் மரண வழக்கு - தமிழக டிஜிபிக்கு நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
விபத்தில் தனது மகன் உயிரிழக்கவில்லை என்றும், திட்டமிட்டு காரை மோதவிட்டு தனது மகனை கொலை செய்துள்ளனர் என்றும் சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மாள் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
Published : October 28, 2026 at 11:01 PM IST
சென்னை: துணை நடிகர் சரண்ராஜ் மரணம் தொடர்பாக தாமதமாக விசாரணை அதிகாரியை நியமித்தது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பிய சென்னை அமர்வு நீதிமன்றம், இவ்வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.ய
விழுப்புரம் மாவட்டம் மலையனூரைச் சேர்ந்த துணை நடிகரான சரண்ராஜ் சென்னை மதுரவாயலில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். இவர், கடந்த 2023 அன்று வடபழனி ஆற்காடு சாலையில் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது அந்த வழியாக அதிவேகமாக வந்த கார் மோதியதில் உயிரிழந்தார்.
இதுதொடர்பாக கிண்டி போக்குவரத்து காவல்துறை நடத்திய விசாரணையில், சாலிகிராமத்தைச் சேர்ந்த துணை நடிகர் பழனியப்பன் காரை அதிவேகமாக ஓட்டி வந்தபோது நடந்த விபத்தில் சரண்ராஜ் இறந்ததாக தெரியவந்ததாக கூறி பழனியப்பன் மீதும், காரில் இருந்த துரைராஜ் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், விபத்தில் தனது மகன் உயிரிழக்கவில்லை என்றும், திட்டமிட்டு காரை மோதவிட்டு தனது மகனை கொலை செய்துள்ளனர் என்றும் சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மாள் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை காப்பாற்றும் நோக்கத்தில் இந்த சம்பவத்தை வெறும் விபத்தாக மாற்றி சட்டத்தையும் நீதிமன்றத்தையும் தவறாக வழி நடத்த விசாரணை அதிகாரி முயன்றுள்ளார். அதனால், விசாரணைக்காக நேர்மையான காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரை நியமித்து 60 நாட்களுக்குள் துணை இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் 28-ந் தேதி உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி சஞ்சய்பாபா முன்னிலையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மறு விசாரணைக்காக பரங்கிமலை போக்குவரத்து காவல்துறை ஆய்வாளர் மோகன்ராஜ், விசாரணை அதிகாரியாக அக்டோபர் 21-ந் தேதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த வழக்கில் புதிய விசாரணை அதிகாரியை நியமித்து 60 நாட்களுக்குள் துணை இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட போதிலும், 55 நாட்களுக்கு பின்பு தான் புதிய விசாரணை அதிகாரியே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதே வேளையில் துணை இறுதி அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை.
ஏன் இந்த தாமதம் என்பது குறித்தும், இந்த வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்காக எடுத்த நடவடிக்கை குறித்தும் காவல்துறை இயக்குநர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.