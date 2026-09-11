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'திடீரென' பொதுமக்கள் மத்தியில் முதலமைச்சர் விஜய் - சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதையை மாற்றியதற்கு காரணம் என்ன?

முதலமைச்சரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயண நடைமுறை என அதிகாரிகள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையத்தில் விஐபி நுழைவு வாயிலை தவிர்த்து பொதுமக்கள் பாதையில் பயணித்த விஜய்
சென்னை விமான நிலையத்தில் விஐபி நுழைவு வாயிலை தவிர்த்து பொதுமக்கள் பாதையில் பயணித்த விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 6:37 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் லண்டன் பயணத்தின்போது, சென்னை விமான நிலையத்தின் விஐபி நுழைவு வாயிலை தவிர்த்து பொதுமக்கள் பாதையில் சென்றது ஏன் என்பதற்கான விளக்கத்தை சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் அளித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில் முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று (செப்டம்பர் 11) லண்டன் புறப்பட்டுச் சென்றார். இதற்காக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு நேற்றிரவு வந்த அவருக்கு தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பை வழங்கி, வழியனுப்பி வைத்தனர்.

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உறுப்பினர் செயலர் மேகநாத ரெட்டி, தொழில்துறை வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநரும், தலைமைச் செயலக அலுவலருமான தீபக் ஜேக்கப் ஆகிய அரசு உயரதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினரும் லண்டன் சென்றுள்ளனர். அத்துடன், முதலமைச்சர் விஜய்யின் நீண்டகால நண்பரான விஷ்ணு ரெட்டியும் இவர்களுடன் லண்டனுக்கு பயணித்துள்ளார்.

வழக்கமான நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்தி லண்டன் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்
வழக்கமான நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்தி லண்டன் சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக லண்டன் செல்வதற்காக, நேற்றிரவு 9 மணியளவில் முதலமைச்சர் விஜய் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அப்போது அவர், வழக்கமாக முக்கிய பிரமுகர்கள் பயன்படுத்தும் சிறப்பு (விவிஐபி) நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்தாமல், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வழியாக விமான நிலையத்திற்குள் சென்றார். இது சமூக வலைதளங்களில் மிகப் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய் விவிஐபி நுழைவு வாயிலை தவிர்த்து, பொதுமக்கள் பாதையில் பயணித்தது ஏன்? என்பதற்கான விளக்கத்தை சென்னை விமான நிலைய பாதுகாப்பு மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

அவர்கள் கூறும்போது, "முதலமைச்சர் விஜய் எந்த நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கட்டாய நடைமுறை எதுவும் இல்லை. பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி, முதலமைச்சர் சிறப்பு நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்துவதற்கான தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அவர் விரும்பினால் வழக்கமான பயணிகள் செல்லும் நுழைவுப் பாதையை பயன்படுத்த முடியும்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் விஐபி, விவிஐபி நுழைவுக்கான நடைமுறைகள் மத்திய விமானப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புப் பணியகமான பிசிஏஎஸ் விதிகளின் அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அந்த வகையில், குறிப்பிட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு மட்டுமே சிறப்பு நுழைவுவாயில் மற்றும் அதற்கான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பொருந்தும். அந்தப் பிரிவில் இல்லாதவர்களுக்கு வழக்கமான பயணிகள் நடைமுறையே பின்பற்றப்படும்.

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முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினர் பயணம் செய்தாலும், அவர்களுக்கு முதலமைச்சருக்கான அதே விவிஐபி நுழைவு நடைமுறை பொருந்தாது. மத்திய விமானப் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு அமைப்பின் நடைமுறை மட்டுமே பின்பற்றப்படும்.

ஆகையால், முதலமைச்சரின் நண்பர் விஷ்ணு ரெட்டிக்கு விவிஐபி நுழைவுவாயில் மறுக்கப்பட்டதால், அவர் பொதுமக்கள் செல்லக்கூடிய நுழைவு வாயிலை பயன்படுத்த முடிவு செய்தார். இதனால் 'டெர்மினல் 2' பகுதியில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு, அவர் விமான நிலையத்திற்குள் அழைத்து செல்லப்பட்டார். இது முதலமைச்சரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பயண நடைமுறை ஆகும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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முதலமைச்சர் விஜய் லண்டன் பயணம்
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