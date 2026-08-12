சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீராங்கனைக்கு ரொக்கப்பரிசு வழங்கக் கோரி வழக்கு
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சக செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
Published : August 12, 2026 at 10:34 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:40 PM IST
சென்னை: சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பெற்ற வீராங்கனைக்கு ரொக்க பரிசு வழங்கக் கோரிய வழக்கில் மத்திய அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படும் என மத்திய இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு ஜூன் 17 முதல் 25ம் தேதி வரை நடந்த, சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலகக் கோடைக்கால விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்தியா சார்பில், நீச்சல் போட்டியில் பங்கேற்ற சென்னையைச் சேர்ந்த நீச்சல் வீராங்கனை பூஜா, 25 மீட்டர் ஃபிரீஸ்டைல் நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
இதையடுத்து, பதக்கச் சான்று, அடையாள சான்று, புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை, விளையாட்டுக் குழு உறுப்பினர் வாயிலாக, மத்திய அரசின் பரிசுக்கு விண்ணப்பித்தும், தனது மகளுக்கு ரொக்கப்பரிசு தொகை வழங்கவில்லை எனக் கூறி, பூஜாவின் தந்தை கிரிதர் ராவ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இணைய வழியில் விண்ணப்பித்த, பிற மாநில வீரர்களுக்கு மட்டும் பரிசுத்தொகையை மத்திய அரசு வழங்கி உள்ளது. ஆனால், தங்களை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்படி அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தவில்லை.
ரொக்கப் பரிசு பெறுவது தொடர்பாக, அதிகாரிகளின் உரிய வழிகாட்டுதல் இல்லாததால், சட்டப்படிக் கிடைக்க வேண்டிய பரிசுத் தொகை தடுக்கப்பட்டுள்ளதால், சர்வதேச போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் பெற்ற மகளுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி முகமது சபீக், மத்திய இளைஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சக செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க, உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளிவைத்தார்.