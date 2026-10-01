கோர்ட் சொல்லியும் கேட்கமாட்டாங்களா? தெருக்களில் சாதிப் பெயரை நீக்குவது குறித்து பதிலளிக்க உத்தரவு

கோர்ட் சொல்லியும் கேட்கமாட்டாங்களா? தெருக்களில் சாதிப் பெயரை நீக்குவது குறித்து பதிலளிக்க உத்தரவு
இந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.
Published : October 1, 2026 at 10:27 PM IST
சென்னை: தெருக்கள், சாலைகளில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குவகுது தொடர்பாக தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்த வழக்கில், தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
குற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவரின் ஜாமீன் கோரிய மனுவுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த காவல்துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் சாதிப் பெயருடன் தெரு பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததை கண்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ரமேஷ் அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
தெருக்கள், சாலைகளில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என்று அரசு மற்றும் உயர்நீதிமன்றமும் பலமுறை உத்தரவுகள் பிறப்பித்தும் தெருக்களின் பெயரில் சாதிப் பெயர்கள் இன்னும் இடம் பெற்றுள்ளது.
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அதனால், தெரு பெயர்களில் உள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பாக தலைமை நீதிபதி தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு பட்டியலிடும் வகையில் தலைமை நீதிபதிக்கு பரிந்துரை செய்ய உயர்நீதிமன்ற பதிவுத்துறைக்கு நீதிபதி ரமேஷ் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.
அப்போது, தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்கி தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு எதிரான வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை நவம்பர் 6ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.