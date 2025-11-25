பவாரியா கொள்ளையர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை! தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த அதிமுக எம்எல்ஏ கொலை...நடந்தது என்ன?
தமிழ்நாட்டில் பவாரியா கொள்ளை கும்பல் இதுவரை நடத்திய கொலைவெறி தாக்குதலில் 13 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 25, 2025 at 9:26 AM IST
- By க.சசிக்குமார்
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சுதர்சனம் கொலை வழக்கில் பவாரியா கொள்ளையர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்களை போலீசார் கைது செய்த சம்பவம் சினிமாவையும் விஞ்சும் அளவுக்கு விறுவிறுப்பாக இருந்தது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் சுதர்சனம். இவர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் சில காலம் அமைச்சராகவும் இருந்துள்ளார். எம்எல்ஏ சுதர்சனம் பெரியபாளையத்தை அடுத்த தானாக்குளத்தில், மனைவி மற்றும் மூத்த மகன் விஜயகுமார் (2006, 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்தவர்), இளைய மகன் சதீஷ்குமார் ஆகியோருடன் கூட்டுக் குடும்பமாக வசித்து வந்தார்.
கருப்பு நாளான ஜனவரி 9
இந்த நிலையில், கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி அதிகாலை சுதர்சனம் வீட்டின் கதவை உடைத்து 10 பேர் கொண்ட கும்பல் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் உள்ளே நுழைந்துள்ளர்.
இதில், முதல் மாடியில் இருந்த அறைகளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சுதர்சனத்தின் மகன்கள் இருவரையும் தாக்கியதுடன், நகைகளை தருமாறு கேட்டுள்ளனர். நகைகளை தர மறுத்த சுதர்சனத்தின் இளைய மகன் சதீஷ் குமார், கொள்ளையர்களுடன் சண்டையிட்டதால் அவரை கொள்ளை கும்பல் கடுமையாக தாக்கியது.
மகனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு மற்றொரு அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சுதர்சனம் வெளியே ஓடி வந்தார். அப்போது சதீஷ்குமாரை கொள்ளையர்கள் தாக்குவதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த சுதர்சனம் கத்தியை எடுத்து வந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கொள்ளையர்கள் அவரை நாட்டுத் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். இதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து, வீட்டில் இருந்த 62 சவரன் நகை மற்றும் பணத்தை கொள்ளையடித்து விட்டு அங்கிருந்து கொள்ளை கும்பல் தப்பிச் சென்றனர். இந்த சம்பவத்தில், சத்தம் கேட்டு வந்த பொதுமக்களில் ஒருவரான ராஜேஸ்குமார் என்பவருக்கு காலில் குண்டு பாய்ந்தது.
கைரேகையால் சிக்கிய கொள்ளையர்கள்
தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை சுட்டு பிடிக்க, அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உத்தரவிட்டார். அவரது உத்தரவின்படி, வடக்கு மண்டல ஐஜி ஜாங்கிட் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. முதற்கட்டமாக சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்த தனிப்படை போலீசார், 16 பேரின் கைரேகைகளை எடுத்து தடயவியல் துறை ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கொள்ளையில் ஈடுபட்ட பவாரியா கும்பல்
தொடர்ந்து, சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் அளித்த தகவலின் படி, கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இந்தியில் பேசியதால் வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதன்படி, ஒவ்வொரு மாநில சிறைகளிலும் கைரேகை சரிபார்ப்பை நடத்தினர். இதில், முக்கிய குற்றவாளியை கொலை நடைபெற்ற அடுத்த மாதமே போலீசார் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு போலீசார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்பூர் மத்திய சிறையில் ஆய்வு செய்தனர். இதில், ஒரு நபரின் கைரேகை ஒத்துப் போனதையடுத்து, அந்த மாநில போலீசாரிடம் கைரேகை குறித்த தகவல்களை பெற்றனர். இதில், அந்த கைரேகை ஓம் பிரகாஷ் பவாரியா என்பவருடையது என உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, பவாரியா கும்பலை சேர்ந்த 32 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த தனிப்படை போலீசார், 3 பெண்கள் உட்பட 9 பேரை கைது செய்தனர். மேலும், வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகள் இருவர் போலீசாருடன் நடைபெற்ற மோதலில் உயிரிழந்தனர்.
20 ஆண்டுகளாக தொடர் விசாரணை
இதில், கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஓம் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட இருவர் வழக்கு விசாரணையின் போதே உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து, ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட 3 பெண்கள் தற்போது வரை தலைமறைவாகியுள்ளனர். மீதமுள்ள ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக், ஜெயில்தார் ஆகிய 4 பேர் மீதான வழக்கு விசாரணை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சென்னை 15-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
தமிழ்நாட்டை குறிவைத்து கொள்ளை
பஞ்சாப்பில் கணித ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தவர் பவாரியா சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஜெயில்தார் சிங். தனியாக லாரி சர்வீஸ் நடத்தி வந்த இவர், தமிழ்நாட்டில் திருவள்ளூர், ஆவடி, அம்பத்தூர், கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் கொடுக்கும் ஆர்டர்களை எடுத்து செய்து கொடுத்து வந்துள்ளார். அப்படி, ஜெயில்தார் உதவியால் தமிழகத்திற்கு வரும் லாரிகளில், வேலைக்கு செல்வதாக கூறி பெண்களும், கொள்ளை கும்பலை சேர்ந்தவர்களும் வந்துள்ளனர்.
அப்படி வந்த இவர்கள், போர்வைகள் விற்பனை செய்வதை போன்று, நெடுஞ்சாலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் தனியாக இருக்கும் வீடுகளை நோட்டமிட்டு வந்துள்ளனர். இங்கு கொள்ளை அடித்தால் பாதிப்பு இல்லை என்பதை உறுதி செய்து, நாட்டுத் துப்பாக்கி, கத்தி ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி, அதிகாலை நேரங்களில் கொள்ளை சம்பவங்களில் அரங்கேற்றி வந்துள்ளனர்.
அப்படி, கொள்ளையடித்த பணத்தில் தனக்கு கிடைத்த பங்கை வைத்து ஜெயில்தார் சிங் மேலும் சில லாரிகளை வாங்கி தனது தொழிலை விரிவுபடுத்தியுள்ளார். அவரும் சில கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். இப்படி தமிழகத்தில் மட்டும் 1995 முதல் 2005 வரை 26 இடங்களில் கொள்ளை அடித்ததாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
எம்எல்ஏ பேத்தி சாட்சி
சுதர்சன் கொலை வழக்கில், அவரது இரண்டாவது மகன் சதீஷ்குமாரை கொள்ளையர்கள் தாக்கியதில், அவருக்கு கண் மற்றும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தை சதீஷ்குமாரின் 6 வயது மகளாக இருந்த நிதிஷா நேரில் பார்த்துள்ளார். சிறுமியாக இருந்த நிதிஷா கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு, தனது 18 வயதில் அடையாள அணிவகுப்பில் கொள்ளையர்களை அடையாளம் காட்டினார். தாக்குதலை நேரடியாக பார்த்தவர் என்பதால் இவரின் சாட்சியத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டது. தமிழ்நாட்டியே உலுக்கிய இந்த கொலை, கொள்ளை சம்பவத்தில் 84 சாட்சிகளிடம் விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டன.
குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை
இந்நிலையில், ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக், ஜெயில்தார் சிங் ஆகிய நான்கு பேருக்கு எதிரான வழக்கில் கடந்த 21-ந் தேதி நீதிபதி ஆபிரகாம் லிங்கன் தீர்ப்பு வழங்கினார். ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக் ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்து, தண்டனை விவரங்களை நவம்பர் 24-ம் தேதி அறிவிப்பதாக தெரிவித்தார்.
அதன்படி, நீதிபதி ஆபிரகாம் லிங்கன் முன்பு வழக்கு நேற்று (நவ.24) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இதில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஜெகதீஷ், ராகேஷ், அசோக் ஆகிய மூவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அதே சமயத்தில், இந்த வழக்கில் 4-வது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட ஜெயில்தார் சிங்கை விடுதலை செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
முடிவுக்கு வந்த விசாரணை
பவாரியா கொள்ளை வழக்கு குறித்து அரசு வழக்கறிஞர் சீனிவாசன் கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டில் பவாரியா கொள்ளை கும்பல் இதுவரை நடத்திய கொலைவெறி தாக்குதலில் 13 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 65 பேர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கை பொறுத்தவரையில், கொலை நடந்த இடத்தில் இருந்து பெல்லட்ஸ், கத்தி, ஷூ கைபற்றப்பட்டது குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான வலுவான ஆதாரமாக மாறியது. ஆட்சிகள் மாறினாலும் விசாரணை தொடர வேண்டும் என்பதால், 15 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கு விசாரணை மீண்டும் வேகம் எடுத்துள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து வழக்கறிஞர் சிவாஜி கூறுகையில், “பவாரியா வழக்கில் பல சந்தேகங்கள் உள்ளன. ஆளும்கட்சி எம்.எல்.ஏ படுகொலை என்பதால் வழக்கை விரைந்து முடிக்க தனிப்படை பல உண்மைகளை மறைத்துள்ளது. கொள்ளையடித்தவர்கள் முகமூடி அணிந்திருந்தினர். முகத்தில் சாயம் பூசியிருந்தினர் என சாட்சிகள் மாற்றி மாற்றி தெரிவித்திருந்தனர். ஓம்பிரகாஷ் பவாரியாவின் மருமகனான ஜெயில்தார் சிங் பஞ்சாபில் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார். வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்த ஜெயில்தார் சிங்கை ஓம்பிரகாஷின் மருமகன் என்ற காரணத்திற்காகவே வழக்கில் சேர்த்தனர். நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் அதை நிரூபித்துள்ளது” என தெரிவித்தார்.