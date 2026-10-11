அசாமில் இருந்து தமிழகம் வரும் யானைகள்; தமிழக யானைகள் கோயில்களில் தவிர்க்கப்படுவது ஏன்?
தமிழக முகாம்களில் உள்ள பெரும்பாலான யானைகள், வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி விவசாயப் பயிர்களை அழித்தும், உயிர் சேதங்களையும் ஏற்படுத்தியும் வந்தவை ஆகும்.
Published : October 11, 2026 at 8:00 AM IST
By - எஸ்.சீனிவாசன்
அசாமில் இருந்து அண்மையில் 5 யானைகள் தமிழக கோயில்களுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளன என்ற செய்தி அண்மையில் வெளியாகி அனைவரின் மனதிலும் ஒருவித ஆர்வத்தையும், பல கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது. முதுமலை, ஆனை மலை என தமிழகத்திலேயே பல முகாம்களில் யானைகள் இருக்கும் போது, மிக தொலைவில் உள்ள அசாமில் இருந்து தமிழக கோயில்களுக்கு யானைகள் அழைத்து வரப்படுவது குறித்து சில விலங்கு ஆர்வலர்கள் கேள்வியெழுப்பி வந்தனர்.
இதன் பின்னணியை ஆராய்ந்த போது பல புதிய தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்தன. அதுபற்றி இந்தக் கட்டுரையில் சுருக்கமாக பார்ப்போம்.
தவெக ஆட்சியும், அசாம் யானைகளும்
தமிழகத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த பல்வேறு கோயில்களில் வழிபாட்டு சடங்குகள், சுவாமி வீதி உலா மற்றும் பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்குதல் போன்ற ஆன்மீகப் பணிகளுக்காக யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இருப்பினும், கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகக் கோவில்களுக்கு புதிய யானைகள் ஏதும் வாங்கப்படாமல் இருந்தன.
இந்நிலையில், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்ததை அடுத்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் வனத்துறையின் உரிய அனுமதியோடு, அசாமில் இருந்து 5 யானைகள் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
கொண்டாட்டத்துடன் வந்த புதிய யானைகள்
சுமார் 3,000 கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான நீண்டதூர பயணத்தை கடந்து, லாரிகள் மூலம் இந்த யானைகள் தமிழகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கு ‘ஹீராலால்’ (வயது 8) மற்றும் ‘சிவா’ (வயது 6) ஆகிய இரு இளம் ஆண் யானைகள் வழங்கப்பட்டன.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ‘துர்கா’ (வயது 5) என்ற பெண் யானையும், வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு ‘ரூப்சிங்’ (வயது 13) என்ற ஆண் யானையும் கொடுக்கப்பட்டன. காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்திற்கு ‘பிஜுலி’ (வயது 5) என்ற பெண் யானை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த கோயில்களில் யானைகள் வந்துள்ளதால், இதனை பக்தர்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
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ஓயாத விவாதங்கள்
ஆனால் மறுபுறம், விலங்கு நல ஆர்வலர்களும், சூழலியல் அமைப்புகளும் இதற்கு எதிர்ப்புக் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இளம் வயதிலேயே குட்டி யானைகளை தாயிடமிருந்து பிரித்து, நீண்டதூரம் அழைத்து வந்து கோவில் சூழலில் அடைத்து வைப்பது பற்றியும், அதனால் அவற்றுக்கு ஏற்படும் மன உளைச்சல்களை பற்றியும் அவர்கள் எடுத்துரைத்தனர். இதுதொடர்பான விவாதங்கள் இன்னமும் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஏன் அசாம் யானைகள்?
இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழகத்திலேயே முதுமலை, ஆனைமலை போன்ற புகழ்பெற்ற யானைகள் முகாம்கள் இருக்கும்போது, மெனக்கெட்டு வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமிலிருந்து யானைகளை ஏன் கொண்டு வர வேண்டும்? என்ற கேள்வி பரவலாக எழுந்துள்ளது. இதற்கான சூழலியல் மற்றும் சட்டரீதியான காரணங்களை வல்லுநர்கள் தெளிவாக விளக்குகின்றனர்.
இதுகுறித்து முன்னாள் மாவட்ட வன அலுவலர் பத்திரசாமியை 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகம் சார்பில் சந்தித்து பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழக வனத்துறை மற்றும் தனியாருக்கு சொந்தமான யானைகள் கோயில் திருவிழாக்கள், விசேஷங்கள் மற்றும் சினிமா படப்பிடிப்புகளுக்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டு வந்தன.
அரசின் கொள்கை முடிவு
ஆனால், யானைகளுக்கு ஏற்படும் மனரீதியான பாதிப்புகளைத் தடுக்கவும், காடுகளின் அமைப்பை பாதுகாக்கவும், யானைகளை வாடகைக்கு விடவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ கூடாது என அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்தது. முதுமலை (26 யானைகள்), ஆனைமலை கோழிக்கமுதி (24 யானைகள்), கோவை சாடிவயல் (4 யானைகள்) ஆகிய முகாம்களில் உள்ள யானைகள் முற்றிலும் ஓய்வு எடுப்பதற்காகவும், ஊருக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் 'கும்கி' பணிகளுக்காகவும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
அரசும், நீதிமன்றங்களும் யானைகளின் வாழ்விட உரிமையை முக்கியமாகக் கருதுவதால், முகாம் யானைகளை கோவில்களுக்கு வழங்குவதில்லை" என்றார்.
'உயிர்ச்சேதங்களை ஏற்படுத்திய யானைகள்'
கோயமுத்தூர் வன உயிரின பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை தலைவர் முருகானந்தம் கூறுகையில், "தமிழக வனத்துறை முகாம்களில் உள்ள யானைகள் பெரும்பாலும், வனப்பகுதியை விட்டு ஒருகாலத்தில் தாமாக வெளியேறியவை ஆகும். அதாவது, காடுகளில் இருந்து வெளியேறி ஊர்களுக்குள் நுழைந்து விவசாயப் பயிர்களை அழித்தும், உயிர் சேதங்களையும் ஏற்படுத்தியும் வந்த யானைகள்தான் பெரும்பாலும் முகாம்களில் இருக்கின்றன.
இவை கும்கிகளாக பழக்கப்பட்டு, வன எல்லைப் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக பயிற்சி பெற்றவை. அதனால் கோவில் சூழலுக்கு இவை ஏற்றவை அல்ல. இதன் காரணமாகவே, முகாம் யானைகளை கோவில்களுக்கு வழங்க சட்டப்படி அனுமதி இல்லை. அசாம் மாநிலத்தில் முன்பெல்லாம் யானை சந்தைகள் செயல்பட்டு வந்தன. தற்போது அந்த சந்தைகள் நடைமுறையில் இல்லை.
இருந்தபோலும், அங்கு வனப்பகுதிகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு தனியாரிடம் வளர்க்கப்படும் யானைகள் பராமரிக்க முடியாமல் போகும்போது 'தானம்' என்ற பெயரில் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு கை மாற்றப்படுகின்றன. இப்படித்தான் சமீபத்தில் தமிழக கோயில்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட 5 யானைகளும் வாங்கப்பட்டிருக்கும் எனக் கருதுகிறேன். இதுதொடர்பான விவரங்களை தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.