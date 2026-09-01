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தூத்துக்குடியில் அமையும் சூப்பர் கிரிட்டிகல் அனல் மின் நிலையம் - உள்ளூர் மக்கள் எதிர்ப்பது ஏன்?

தூத்துக்குடியில் புதிதாக சூப்பர் கிரிட்டிகல் அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டால் இந்த மண்ணுக்கும், கடலுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். கடல் வளம் பாதிக்கப்படும் என்று மீனவர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.

தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம்
தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 7:01 PM IST

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- BY எம்.மணிகண்டன்

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் 20 ஆயிரத்து 800 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 1,600 மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட சூப்பர் கிரிட்டிகல் அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ள நிலையில் கள நிலவரம் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110-இன் கீழ், நேற்று (ஆகஸ்ட் 31) பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் மின் தேவையை சமாளிக்கும் வகையில் புதிய மின் உற்பத்தித் திட்டங்களில் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் புதிய அனல் மற்றும் நீர்மின் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கான முதலீடுகள் பெரிய அளவில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும், எதிர்கால மின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும், அதிகரித்து வரும் மின் சுமையை சமாளிப்பதற்கும் மின் உற்பத்தித் துறையில் புதிய முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

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அப்போது, "தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் தற்போது தலா 210 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 5 நிலக்கரி அடிப்படையிலான மின் உற்பத்தி அலகுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதன் மொத்த நிறுவு திறன் 1,050 மெகாவாட் ஆகும். இந்த அலகுகள் 1979-ஆம் ஆண்டு முதல் படிப்படியாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப தற்போதுள்ள பழைய அலகுகளை படிப்படியாக மாற்றியமைத்து, அவற்றுக்கு மாற்றாக தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலைய வளாகத்தில் பொது–தனியார் கூட்டாண்மை (PPP) முறையில், தலா 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட இரண்டு புதிய சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் அனல் மின் உற்பத்தி அலகுகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இந்தத் திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு ரூ.20,800 கோடி" என்றும் அவர் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

சூப்பர் கிரிட்டிகல் தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் தொழில்நுட்பம் என்பது, நிலக்கரியை எரித்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதில் மேம்பட்ட மின்உற்பத்தி தொழில் நுட்பமாகும். இந்த முறையில் நிலக்கரியை எரித்து, அதிக அழுத்தம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலையில் நீராவியை உருவாக்கி, அதன் மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, தண்ணீரை 374°C வெப்பநிலை மற்றும் 221 பார் அழுத்தத்திற்கு வெப்பப்படுத்தும்போது, அது கொதித்து முழுமையாக நீராவியாக மாறாமல், ஒரு தனித்துவமான திரவ நிலைக்கு மாறுகிறது. இந்த "சூப்பர் கிரிட்டிகல்" நிலையில் இருக்கும் நீராவி, டர்பைனை வேகமாகச் சுழலச் செய்கிறது. டர்பைனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு இயங்கும் மின் நிலையங்களே சூப்பர் கிரிட்டிகல் அனல் மின் நிலையங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

எரிபொருள் செலவு குறைவு; சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறைவு

வழக்கமான அனல் மின் உற்பத்தி அலகுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் தொழில்நுட்பம் அதிக வெப்ப செயல்திறனை வழங்குவதால், நிலக்கரி அளவை குறைக்க உதவும். இதனால், எரிபொருள் பயன்பாடு குறைவதுடன் அதனுடன் தொடர்புடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பசுமை இல்ல வாயுக்களின் வெளியேற்றமும் குறைவாகவே இருக்கும்.

இந்த புதிய திட்டம், உடனேயே மின் உற்பத்தி தொடங்கும் திட்டம் அல்ல. திட்டமிடல், அனுமதிகள், கட்டுமானப் பணிகள், இயந்திரங்கள் நிறுவுதல், சோதனை ஓட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதனால் புதிய அலகுகள் முழுமையாக செயல்பாட்டுக்கு வர குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் என்று அனல்மின் நிலைய அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

தூத்துக்குடியில் 5,584 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே பல்வேறு அனல் மின் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 1,050 மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம், உடன்குடி அனல் மின் நிலையம் (1,320 மெகாவாட்), என்.டி.பி.எல். நிறுவனம் (1,000 மெகாவாட்), எஸ்.இ.பி.சி. பவர் (525 மெகாவாட்), கோஸ்டல் எனர்ஜென் (1,200 மெகாவாட்), ஹிந்துஜா/இந்து பாரத் (489 மெகாவாட்) என தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஏற்கெனவே சுமார் 5,584 மெகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் கொண்ட அனல்மின் நிலையங்கள் இருக்கின்றன.

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இதனுடன் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தலா 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட இரண்டு புதிய அலகுகளின் 1,600 மெகாவாட் திறனும் சேர்க்கப்பட்டால், மொத்த அனல் மின் உற்பத்தித் திறன் சுமார் 7,184 மெகாவாட் அளவுக்கு உயரும். இந்த புதிய திட்டத்திற்கு தூத்துக்குடி மீனவர்கள் மற்றும் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

மீனவர்கள், உப்பளத் தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு உடல் உழைப்பு தொழிலாளர் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தூத்துக்குடியில் எங்கு பார்த்தாலும் அனல் மின் நிலையங்களாக உள்ளன. தூத்துக்குடி மின் உற்பத்தி நகரமாக மாறிவிட்டதா? மக்கள் வாழும் பகுதியா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை சூழலியல் பார்வையில் கைவிடுவதாக முதல்வர் அறிவித்ததைப் போல, மீனவர்கள் மற்றும் உப்பளத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த புதிய அனல் மின் நிலையத் திட்டத்தையும் கைவிட வேண்டும். உலகத் தரம் வாய்ந்த உப்பு உற்பத்தி நடைபெறும் தூத்துக்குடியில், சூழலியல் பார்வையில் இந்தத் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்து அறிவிப்பை திரும்பப் பெற வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பின் மாநில உதவி தலைவர் (CITU) அப்பாதுரை கூறுகையில், “தற்போது சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பம் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள புறம்போக்கு நிலங்களைப் பயன்படுத்தி சூரிய மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

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"கடல் வளம் பாதிக்கப்படும்"

மீனவர் தரப்பைச் சேர்ந்த கேபிஸ்டன் கூறுகையில், "ஏற்கனவே தூத்துக்குடியில் உள்ள அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து வெளியேறும் சாம்பல் கழிவுகளை முறையாகக் கையாள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

பல லட்சம் டன் சாம்பல் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் கடல் வளம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல வகையான இறால் மற்றும் மீன் இனங்கள் குறைந்து வருகின்றன. உலக நாடுகள் மாற்று எரிசக்தியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன. நாமும் அந்தப் பாதையை நோக்கி செல்ல வேண்டும்.

புதிய அனல் மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டால் இந்த மண்ணுக்கும், கடலுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். விவசாயிகள் விவசாய நிலத்தை நம்பி வாழ்வது போல, மீனவர்கள் கடலை நம்பி வாழ்கிறார்கள். அந்தக் கடலையும் கடற்கரையையும் பாதிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டால், எங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்.

தூத்துக்குடி கடல் பகுதியில் ஒரு காலத்தில் அதிகளவில் கிடைத்த நண்டு, இறால், கொடுவா உள்ளிட்ட பல்வேறு கடல் உணவு வளங்கள் தற்போது குறைந்து வருவகின்றன. தொழிற்சாலை மற்றும் சாம்பல் கழிவுகளால் கடல் வளம் பாதிக்கப்படுகிறது" என்றார்.

தூத்துக்குடியில், புதிய திட்டத்தினால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு, கடல் வளம், மீன்வளம், உப்பு உற்பத்தி மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆகியவை குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

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