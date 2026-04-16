சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026: கலாம் பிறந்த மண்ணில் வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார்?
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக் கூடிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை என்பது ஒட்டுமொத்த மக்களின் பெரும்குறையாக உள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: ஆன்மீகம், கலாச்சாரம் மற்றும் புவியியல்ரீதியாக தமிழகத்தின் முக்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்று ராமநாதபுரம். பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர், ஏவுகணை மனிதர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாமை ஆகியோரை இந்த உலகிற்கு தந்த புண்ணிய பூமி இதுவாகும். இதே போல், உலக நாயகன் கமல்ஹாசன், நடிகர் விக்ரம் ஆகியோர் பிறந்த பரமக்குடியும் இந்த மாவட்டத்தில் தான் உள்ளது.
வடமாநில இந்துக்களால் போற்றப்படும் அருள்மிகு ராமநாதசுவாமி திருக்கோயில், மத நல்லிணக்கத்திற்கு சான்றாக திகழும் ஏர்வாடி தர்ஹா போன்றவை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு சிறப்பு சேர்க்கின்றன.
ராமநாதபுரத்தை ஆண்ட சேதுபதி மன்னர்கள் தமிழ் வளர்ப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளனர். நாட்டிலேயே கடலின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் கடல் பாலமான பாம்பன் பாலமும் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது. இதன் கப்பல்கள் செல்லும் போது தூக்குப் பாலம் திறந்து மூடும் நிகழ்வு உலகப் புகழ் பெற்றது.
நாட்டின் கடைக்கோடி பகுதியான தனுஷ்கோடி இந்த மாவட்டத்தில் தான் உள்ளது. இங்கு தான் வங்காள விரிகுடாவும், இந்தியப் பெருங்கடலும் சங்கமிக்கின்றன. 1964-ம் ஆண்டு புயலுக்குப் பிறகு இந்த பகுதி பேய் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டாலும், இதன் இயற்கை அழகை காண நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், இந்த கடல் பகுதி மன்னார் வளைகுடா என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு கடல்சார் தேசிய பூங்கா என வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு பவளப்பாறைகள், கடல் பசு மற்றும் அரிய கடல்வாழ் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன.
இது தவிர, காரத் தன்மை அதிகம் கொண்ட குண்டு மிளகாய்க்கு இந்த பகுதி பெயர் பெற்றது. இதற்கு புவிசார் குறியீடும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. இந்த மாவட்டம் பனைத் தொழிலுக்கும் பெயர் பெற்றது. இங்கிருந்து கருப்பட்டி, பனை வெல்லம் போன்றவை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. மேலும், தமிழ்நாட்டின் மிக நீண்ட கடற்கரையை கொண்டதால், இந்த பகுதி கருவாரு மற்றும் கடல் மீன்கள் மிகவும் தரம் வாய்ந்ததாக போற்றப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பரமக்குடி (தனி), திருவாடானை, ராமநாதபுரம், முதுகுளத்தூர் என 4 தொகுதிகள் உள்ளன. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தற்போது மொத்தமாக 11 லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 29 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 5 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 321 பேர். பெண்கள் 5 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 653 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 55 பேர்.
1. கமல்ஹாசனின் சொந்த ஊர் பரமக்குடி
ஊரின் நடுவே ஓடும் வைகையாறு... அதன் கரையோரத்தில் அருள் பாலிக்கும் சுந்தராஜ பெருமாள் என காட்சியளிக்கும் தொகுதி பரமக்குடி. பட்டியல் சமூகத்தினர் அதிகம் இருப்பதால் இது தனி தொகுதியாகும். மேலும், தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் நினைவிடமும் இங்குள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவரது நினைவு தினமான செப்டம்பர் 11 அன்று ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி செல்கின்றனர். உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் பிறந்த ஊர் இதுவாகும்.
பரமக்குடி தொகுதியில் தற்போது 2 லட்சத்து 33 ஆயிரத்து 433 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 701 பேர் ஆண்கள். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 714. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 18.
பரமக்குடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ கே.கே.கதிரவன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்தையா, தவெக சார்பில் ஜி.கோபிநாதன், நாதக சார்பில் எழில் இளவரசி மற்றும் புதிய தமிழகம் சார்பில் ரத்தின பிரகாஷ் பாண்டியன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
பரமக்குடி தொகுதியில் நீண்டகால பிரச்சினையாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ளது. ஊருக்கு நடுவே வைகை ஓடினாலும், இங்கு குடிநீர் பிரச்சினை நிலவுவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை. மேலும், மாணவர்களின் உயர் கல்விக்கான நல்ல கல்வி நிலையங்கள் இல்லை என்று மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
வறட்சி காலங்களில் உரிய காப்பீடு மற்றும் நிவாரண உதவிகள் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கை. பரமக்குடி மற்றும் எமனேஸ்வரம் பகுதிகளில் அதிக அளவில் நெசவாளர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். மூலப் பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சந்தைப்படுத்துதலில் உள்ள சிக்கல்களை களைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்.
2. ராமநாதபுரத்தின் நெற்களஞ்சியம் திருவாடானை
திரு + ஆடு + ஆனை என்பதே திருவாடானை ஆனது. வருண பகவானின் மகன் வாருணி, துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் ஆட்டுத் தலையும் யானை உடலும் கொண்ட உருவத்தை பெற்றார். இங்குள்ள இறைவனை வழிபட்டு தனது பழைய உருவத்தை அவர் மீண்டும் பெற்றதால் இவ்வூர் இப்பெயர் பெற்றது என கூறப்படுகிறது.
திருவாடானை தொகுதி முழுக்க முழுக்க கிராமப்புறங்களை உள்ளடக்கியது. இந்த பகுதியில் நெல் சாகுபடி முதன்மையானது. இது தவிர, குண்டு மிளகாய், நிலக்கடலை, பருத்தி மற்றும் தென்னை விவசாயமும் பரவலாக நடைபெறுகிறது. ஆசியாவிலேயே மிகப் பெரிய ஆர்.எஸ். மங்கலம் கண்மாய் இந்த தொகுதியில் உள்ளது. இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் நெற்களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
மதுரை - தொண்டி மற்றும் காரைக்குடி - ராமநாதபுரம் சாலைகளை இணைக்கும் ஒரு முக்கியப் போக்குவரத்து மையமாக திருவாடானை விளங்குகிறது.
திருவாடானை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தற்போது 2 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 121 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 103 பேர், பெண்கள் 1 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 997 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 21 பேர்.
வைகை நீர் முறையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் திருவாடானை பகுதிக்கு வந்து சேருவதில்லை என்பது பொதுமக்களின் நீண்டகால புகார். ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கண்மாய் இருந்தாலும், அவை முறையாகத் தூர்வாரப்படாததால் மழைநீரை முழுமையாகச் சேமிக்க முடியவில்லை என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள்.
திருவாடானை தாலுகாவில் 150-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருந்தாலும், விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய உப்பூர் அல்லது ஆர்.எஸ். மங்கலம் போன்ற இடங்களுக்கு அதாவது 30 முதல் 40 கி.மீ தூரம் வரை செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதனால் போக்குவரத்துச் செலவு அதிகரித்து லாபம் குறைகிறது என்று கூறுகின்றனர்.
இந்த பகுதியின் முக்கியப் பயிரான குண்டு மிளகாயைச் சேமிக்கப் போதிய குளிர்பதனக் கிடங்குகள் மற்றும் ஏற்றுமதி மையங்கள் இல்லை. அவற்றை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளனர்.
பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், இளைஞர்கள் வேலை தேடி திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் போன்ற நகரங்களுக்கு புலம்பெயரும் நிலை தொடர்கிறது. இது மாற வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.
மேலும், தற்போது இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ கருமாணிக்கம் போட்டுயிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் கிருத்திகா முனியசாமி, தவெக சார்பில் வி.கே.ராஜி மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பிரேம் நாத் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
3. ஆட்சியை உறுதி செய்யும் ராமநாதபுரம்
ராமநாதபுரம் தொகுதியில் வெற்றி பெறும் கட்சி அல்லது அதன் கூட்டணியே மாநிலத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை நீண்ட காலமாக உள்ளது. ராமநாதபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி, மாவட்டத்தின் நிர்வாக தலைநகராகவும், ஆன்மீகம் மற்றும் கலாச்சாரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமாகவும் விளங்குகிறது. இந்த தொகுதியில் ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம், கீழக்கரை ஆகிய நகராட்சிகளும், மண்டபம் பேரூராட்சியும் வருகின்றன.
நாட்டின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் பிறந்து வளர்ந்த ராமேஸ்வரம் இத்தொகுதியில் உள்ளது. அப்துல் கலாமின் நினைவிடம் உள்ள பேக்கரும்பும் இங்கு உள்ளது. மேலும், உலகப் புகழ் பெற்ற ராமநாத சுவாமி திருக்கோயில் மற்றும் பாம்பன் பாலம் ஆகியவையும் உள்ளன.
கீழக்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மீன்பிடித் தொழிலும், சில பகுதிகளில் விவசாயமும் மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரங்களாக உள்ளன. தனுஷ்கோடி மற்றும் ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களால் சுற்றுலாத் துறை இத்தொகுதியின் பொருளாதாரத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
இலங்கை கடற்படையால் மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதும், படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் இந்த பகுதி மக்களின் தீர்க்க முடியாத முதன்மை பிரச்சினையாக உள்ளது. கச்சத் தீவை மீட்பதே இதற்கு ஒரே தீர்வு என இந்த பகுதி மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், மீன்களைப் பாதுகாக்க குளிர்பதனக் கிடங்குகள் மற்றும் தங்கம்ச்சி மடம் போன்ற பகுதிகளில் மீன்பிடித் துறைமுக வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.
தொகுதியை சுற்றி 3 பக்கமும் கடல் இருப்பதால், இந்த மக்கள் குடிநீருக்கு காவிரி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ளனர். இந்த தண்ணீரும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வருவதில்லை என்று பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
ராமேஸ்வரம் மற்றும் தனுஷ்கோடிக்கு அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வருவதால், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கச் சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் முக்கியக் கோரிக்கையாகும். வளைந்து நெளிந்து செல்லும் ஆபத்தான சாலைகளால் இப்பகுதியில் விபத்துகள் அடிக்கடி நிகழ்வதாக கூறப்படுகிறது. ராமேஸ்வரம் போன்ற பகுதிகளில் கூடுதல் படுக்கை வசதிகள் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் தேவைப்படுகின்றன.
மேலும், வைகை ஆறு மாசடைந்து சாக்கடையாக மாறி வருவதாலும், மணல் கொள்ளையாலும் நிலத்தடி நீர் மட்டம் கணிசமாக குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். சக்கரக்கோட்டை கண்மாய் போன்ற நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுவாக உள்ளது.
மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் போதைப்பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால் இளைஞர்கள் வேலை தேடி வெளியூர்களுக்கு செல்லும் அவலம் தொடர்கிறது. எனவே, தொகுதிக்குள் தொழிற்சாலைகள் கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
இந்த முறை தற்போதைய எம்எல்ஏ காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் மீண்டும் திமுக சார்பாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி பாஜவுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அக் கட்சியின் சார்பில் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். இது தவிர தவெக சார்பில் சாகுல்ஹமீது, நாதக சார்பில் சந்திர பிரபா ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
4. முதுகுளத்தூர் தொகுதி
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வறட்சியான அதே சமயம் அரசியல்ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதி முதுகுளத்தூர் ஆகும். பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி என்ற பெருமைக்குரியது. சட்டப் பேரவை முன்னாள் எதிர்க் கட்சித் தலைவர் சோ. பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் இங்கு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். 1952-ம் ஆண்டு முதலே இந்த தொகுதி அரசியல் களத்தில் ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்துடன் விளங்குகிறது.
முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடம் மற்றும் அவர் பிறந்த ஊரான பசும்பொன் இத்தொகுதியில் தான் உள்ளது. ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் குருபூஜையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். இதே போல், உலகப் புகழ் பெற்ற ஏர்வாடி தர்ஹா இத்தொகுதியின் எல்லைக்குள் வருகிறது.
இந்த தொகுதி முழுக்க முழக்க வானம் பார்த்த பூமியாகும். இங்கு குண்டு மிளகாய், பருத்தி விவசாயம் ஆகியவை முதன்மையானது. நெல் விவசாயமும் நடைபெறுகிறது. சாயல்குடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பனை வெல்லம் (கருப்பட்டி) தயாரிப்பு உலகப் பிரசித்தி பெற்றது. வறண்ட பகுதி என்பதால் ஆடு, மாடு வளர்ப்பு மக்களின் முக்கிய உப தொழிலாக உள்ளது.
முதுகுளத்தூர், கமுதி, கடலாடி ஆகிய வட்டங்களை உள்ளடக்கிய மாவட்டத்தின் மிகப் பெரிய தொகுதியாகும். இங்கு தற்போது 2 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 310 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 105 பேர். பெண்கள் 1 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 202 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 3 பேர்.
முதுகுளத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை வனத்துறை அமைச்சராக உள்ள ராஜ கண்ணப்பன் திமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏவான மலேசியா பாண்டியும், தவெக சார்பில் மலர்விழி ஜெயபாலாவும், நாதக சார்பில் நாகராஜும் களத்தில் உள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைப் பொறுத்தவரை, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக் கூடிய தொழிற்சாலைகள் இல்லை என்பது ஒட்டுமொத்த மக்களின் பெரும்குறையாக உள்ளது. குடிநீர், மருத்துவம், சாலை உள்ளிட்ட வசதிகளையும் மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளாக உள்ளது. மேலும், மீனவர் பிரச்சினைக்கும் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் இந்த மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.