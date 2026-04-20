தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: திருவாரூரில் வெற்றித் தேரை ஓட்டப் போவது யார்?
Published : April 20, 2026 at 9:05 PM IST
தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாவட்டம் திருவாரூர். இந்த மாவட்டத்தில் திருவாரூர், திருத்துறைப்பூண்டி (தனி), மன்னார்க்குடி, நன்னிலம் ஆகிய 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி, மேற்குறிப்பிட்ட 4 தொகுதிகளின் கள நிலவரம், சிறப்புகள், வாக்காளர்கள் போன்ற சுவாரசிய தகவல்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
1) திருவாரூர் தொகுதி
திருவாரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை கொண்டது. கர்நாடக சங்கீத மும்மூர்த்திகளாக அறியப்படும் தியாகராஜர், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரி ஆகியோர் பிறந்த ஊர் இது. அதேபோல, நீதி தவறிய தனது மகனை தேர் ஏற்றி கொன்ற மனுநீதிச்சோழன் ஆட்சிப்புரிந்த பெருமை கொண்ட திருவாரூர்.
நில அமைப்பு
திருவாரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி நாகை மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது. தனித்தொகுதியாக இருந்த திருவாரூர், 2011 தொகுதி சீரமைப்புக்கு பிறகு பொதுத் தொகுதியாக மாறியது. மன்னார்குடி, திருத்துறைப்பூண்டி, நன்னிலம், கீழ்வேளூர் ஆகிய தொகுதிகளின் எல்லையை தொடும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
திருவாரூர் தொகுதியில் கூத்தாநல்லூர் நகராட்சி, கோட்டூர், மன்னார்குடி ஒன்றியங்களில் இருந்து சில ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
சமூகம் - தொழில்
திருவாரூர் தொகுதியில் பிரதானமான தொழில் விவசாயமாக உள்ளது. இங்கு வெள்ளாளர் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக முக்குலத்தோர் அதிக அளவில் உள்ளனர். ஆதிதிராவிடர், செட்டியார், முதலியார், நாடார் உள்ளிட்ட பல சமூகத்தினர் இத்தொகுதியில் பரவலாக உள்ளனர்.
அரசியல் களம்
திருவாரூரை பொறுத்தவரை திமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது. மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சொந்த ஊர் திருவாரூர்தான். இந்த தொகுதியில் இரண்டு முறை கருணாநிதி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். எனினும், அந்த தேர்தல்களில் திமுக தோல்வியடைந்தால் கருணாநிதியால் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை.
1962 முதல் திமுக இந்த தொகுதியில் 9 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. சிபிஎம் 5 முறையும், காங்கிரஸ் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இங்கு அதிமுக ஒரு முறை கூட வெற்றி பெற்றது கிடையாது. கடந்த 2011 மற்றும் 2016 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி திருவாரூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்.
அவரது மறைவுக்கு பிறகு, 2019 சட்டமன்றத் தேர்தலில் பூண்டி கே. கலைவாணன் திருவாரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அவரே களமிறங்கி வெற்றி கண்டார். தற்போது மூன்றாவது முறையாகவும் திருவாரூரில் பூண்டி கலைவாணனே களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதிமுக கூட்டணி சார்பில் பாஜக வேட்பாளர் கோவி. சந்துரு போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் வீரமணி களம் காண்கிறார்.
வாக்காளர்கள்
திருவாரூர் தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 1,26,355 பேர், பெண்கள் 1,32,254 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 20 என மொத்தம் 2,58,629 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 327 மொத்த வாக்குச்சாவடிகளும், 170 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன.
2)திருத்துறைப்பூண்டி
திருக்கொள்ளிக்காடு பொங்கு சனீஸ்வரர் கோயில், திருத்துறைப்பூண்டி பிறவி மருந்தீசர் கோயில், ராமர் இளைப்பாறியதாக ஐதீகம் கொண்ட தில்லைவிளாகம் வீரகோதண்டராமர் கோயில், ஜாம்பவனோடை தர்கா உள்ளிட்ட திருத்தலங்கள் கொண்ட தொகுதி திருத்துறைப்பூண்டி.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்காளர்களை கொண்டிருக்கும் தொகுதி இது. இத்தொகுதியில் முக்குலத்தோர், பட்டியலினத்தவர், முத்தரையர், முஸ்லிம்கள், செட்டியார், முதலியார், பிள்ளை, வன்னியர் ஆகியோர் பரவலாக வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த தொகுதியில் பிரதான தொழில் விவசாயம். அதற்கு அடுத்தப்படியாக மீன்பிடித் தொழில் உள்ளது.
திருத்துறைப்பூண்டியை பொறுத்தவரை இது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கோட்டையாக விளங்குகிறது. 1962 முதல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் 11 முறை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வென்றுள்ளது.
அதற்கு அடுத்ததாக திமுக இங்கு அதிக முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில், தற்போதைய 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் சிபிஐ வேட்பாளர் மாரிமுத்து போட்டியிடுகிறார்.அதிமுக சார்பில் பாலதண்டாயுதம் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் பாண்டியன் களம் காண்கிறார். நாதக சார்பில் வினோதினி போடடியிடுகிறார்.
மன்னார்குடி
கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு உருவான தொகுதி மன்னார்குடி. இந்த தொகுதியில் 5 முறை இந்திய கம்யூனிஸ்ட், 3 முறை காங்கிரஸ், 5 முறை திமுக திமுக, 2 முறை அதிமுகவும் உள்ளன.
இந்த தொகுதியில் முக்குலத்தோர் அதிக அளவில் உள்ளனர். தலித், யாதவர், முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் சமூகத்தினர் அதிக அளவில் உள்ளனர். இத்தொகுதி மக்கள் பெரும்பாலும் கட்சி ரீதியாகவே வாக்களிக்கின்றனர். சாதி ரீதியில் வாக்களிப்பதில்லை. விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு மட்டுமே இங்கு பிரதான தொழில். இந்த தொகுதியில் வெளிநாடுகளில் சென்று பணிபுரிபவர்கள் அதிகம்.
கடந்த 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மன்னார்குடி தொகுதியில் திமுக எம்.பி. டி.ஆர். பாலுவின் மகன் களமிறக்கப்பட்டார். அந்த தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட 3,982 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
அதன் பிறகும் 2016, 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் டிஆர்பி ராஜா மன்னார்குடி தொகுதியில் வெற்றி வாகை சூடினார். 2023-இல் அவருக்கு தொழில்துறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போதைய 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் மன்னார்குடியில் டிஆர்பி ராஜாவே திமுக சார்பில் களமிறங்குகிறார்.அதிமுக கூட்டணியின் அமமுக சார்பில் காமராஜ் போட்டியிடுகிறார்.
நன்னிலம்
நன்னிலம் தொகுதிக்கு பல அடையாளங்கள் உள்ளன. சரஸ்வதி கோயில் உள்ள கூத்தனூர், திருப்பாம்புரம், புனித சூசையப்பர் தேவாலயம் என பல ஆன்மிக வழிபாட்டு தலங்களை கொண்ட தொகுதி இது. மேலும், தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைழகம் இங்குள்ள நீலக்குடியில் செயல்பட்டு வருகிறது.
சமூகம்
தலித்துகள் இங்கு பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். வெள்ளாளர், வன்னியர், முக்குலத்தோர், முஸ்லிம் உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் இங்கு பரவலாக வசிக்கின்றனர்.
அரசியல்
1962 முதல் இத்தொகுதியில் நடந்த தேர்தல்களில் திமுக 4 முறை, அதிமுக 5 முறை, காங்கிரஸ், தமாகா தலா 2 முறை, சிபிஐ ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் எஸ்டிபிஐ வேட்பாளர் முகமது முபாரக் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் பிரபாகரனும், நாதக சார்பில் தேன்மொழியில் போட்டியிடுகின்றனர்.