சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026: நாகை மாவட்டத்தில் 'கரை' சேரப் போவது யார்?
Published : April 15, 2026 at 8:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில் மிக முக்கியமானது நாகப்பட்டினம். நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் தஞ்சை மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வந்த நாகப்பட்டினம், கடந்த 1991-ம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டு தனி மாவட்டமானது. நாகை மாவட்டம் முழுவதும் நீண்ட கடற்கரையையும், துறைமுகங்களையும் கொண்டுள்ளது.
மேலும், நாகூர் தர்ஹா, வேளாங்கண்ணி தேவாலயம், சிக்கல் சிங்கார வேலர் திருக்கோயில் உள்ளிட்ட ஏராளமான ஆன்மிக தலங்கள் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளன. இங்குள்ள ஆன்மிக தலங்களுக்கு வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்து செல்கின்றனர். மீன்பிடி தொழிலுக்கும் பெயர் பெற்று விளங்குகிறது நாகை மாவட்டம்.
நாகை மாவட்டத்தில் தற்போது 1 மக்களவை தொகுதியும், 3 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளும் உள்ளன. நாகை, வேதாரண்யம் மற்றும் கீழ்வேளூர் (தனி) ஆகிய தொகுதிகள் உள்ளன. இதற்கு முன் நாகை மாவட்டத்தில் இருந்த சீர்காழி, பூம்புகார் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய தொகுதிகளும் இருந்தன. ஆனால், கடந்த 2020-ம் ஆண்டு மயிலாடுதுறை தனி மாவட்டமாக உருவாக்கப்பட்ட போது இந்த 3 தொகுதிகளும் அந்த மாவட்டத்திற்கு சென்று விட்டன.
சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 947 ஆகும். இவர்களில் ஆண்கள் 2 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 620 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 2 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 298 பேர்., மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 29 பேர். நாகை மாவட்டத்தில் ஆண்களை விட 8,678 பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம்.
1. நாகப்பட்டினம் தொகுதி
நாகை மாவட்டத்தின் தலைநகராக விளங்குகிறது நாகப்பட்டினம். இந்த தொகுதியில் உலகப் புகழ் பெற்ற நாகூர் தர்ஹா உள்ளது. நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் தற்போது 1 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 979 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 84 ஆயிரத்து 493 பேர் ஆண்கள். 88 ஆயிரத்து 464 பேர் பெண்கள். மேலும் 22 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள்.
நாகை தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளன. சுனாமிக்குப் பிறகு நாகை மீன்பிடி துறைமுகம் போதிய வசதிகள் இன்றி காணப்படுகிறது. இதனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மேலும், கடலோர கிராமங்களில் போதிய அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் என்றும் மீனவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
டெல்டா பகுதியின் கடைமடை பகுதியாக நாகப்பட்டினம் தொகுதி உள்ளது. இருந்தாலும், பாசன நீர் தட்டுப்பாடு மற்றும் வெள்ளம், வறட்சி மேலாண்மை மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அரசு உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
2026 சட்டப் பேரவை தேர்தலில் மீனவர் சமூகத்தின் வாக்குகள் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் மிகப் பெரிய சக்தியாக விளங்குகிறது. திமுக கூட்டணியில் இந்த முறை மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் அதன் தலைவர் பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா போட்டியிடுகிறார். கடந்த முறை திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், அதிமுக சார்பில் தங்க கதிரவன், தவெக சார்பில் சுகுமார் மற்றும் நாதக சார்பில் பாத்திமா பர்ஹானா ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
2. கீழ்வேளூர் (தனி) தொகுதி
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு தொகுதி கீழ்வேளூர். இது தனித் தொகுதியாகும். இங்கு உலகப் புகழ் பெற்ற வேளாங்கண்ணி தேவாலயம் உள்ளது. இந்த தேவாலயத்திற்கு வெளி மாவட்டங்கள், வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி பிறந்த திருக்குளவை கிராமமும் இந்த தொகுதியில் தான் வருகிறது. 1 படி நெல்லை கூலி உயர்வாக கேட்டு போராடியதற்காக 44 அப்பாவி விவசாயத் தொழிலாளர்கள் ராமய்யா என்பவரின் குடிசையில் அடைக்கப்பட்டு உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட வெண்மணி கிராமமும் இந்த தொகுதியில் தான் வருகிறது. இங்குள்ள வெண்மணி நினைவு ஸ்தூபியில் அஞ்சலி செலுத்த ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பட்டாளி வர்க்கத்தினர் வந்து செல்கின்றனர்.
தொகுதி மறுவரையைக்குப் பின் 2011-ம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட தொகுதி இதுவாகும். இங்கு நடைபெற்ற முதல் தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட மகாலிங்கம் வெற்றி பெற்றார். 2016-ல் முன்னாள் அமைச்சர் மதிவாணன் மற்றும் 2021-ல் நடந்த தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாகை மாலி ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.
கீழ்வேளூர் தொகுதியில் தற்போது 1 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 934 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 83 ஆயிரத்து 392 பேர். பெண்கள் 85 ஆயிரத்து 535 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 7 பேர்.
இந்த முறை இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடுகிறது. அந்த கட்சியின் சார்பில் டி.லதா வேட்பாளராக களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக தலைமையிலான தேஜகூட்டணியில் பாமகவுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாமக சார்பில் வடிவேல் ராவணன், தவெக சார்பில் செந்தில் பாண்டியன் மற்றும் நாதக சார்பில் கார்த்திகா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
கீழ்வேளூர் தூய்மையான உள்ளாட்சி என்ற விருதைப் பெற்றிருந்தாலும், கிராமப்புறங்களில் அடிப்படை வசதிகள் முழுமையாக இன்னும் நிறைவேறவில்லை என்றே மக்கள் கூறுகின்றனர். இது வேளாண்மை மற்றும் மீன் பிடித்தலை மட்டுமே நம்பியுள்ள தொகுதியாகும். மேலும், விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளும் இங்கு அதிகம். இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும் தொழிற்சாலைகள் இல்லாதது பெரும் குறையாக உள்ளது. மீனவ கிராமங்களில் விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் அடிப்படை பொதுச் சுகாதார வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதே மக்களின் வேண்டுகோள்.
தற்போது 4 முனை போட்டி நிலவினாலும், தொகுதியை தக்க வைக்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், கைப்பற்ற பாமக, நாதக, தவெக கட்சிகளும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.
3. வேதாரண்யம் தொகுதி
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு பொது தொகுதி வேதாரண்யம் ஆகும். வேதாரண்யம் மற்றும் தலைஞாயிறு ஆகிய இரு ஊராட்சிகளை மட்டுமே கொண்ட தொகுதி இதுவாகும். சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது தமிழ்நாட்டில் உப்பு சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற பகுதி இதுவாகும். அதிமுகவின் கோட்டையாக இந்த தொகுதி கருதப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரம் திமுகவும் இந்த தொகுதியில் 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.
வேதாரண்யம் தொகுதியில் தற்போது 1 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 34 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 91 ஆயிரத்து 735 பேர். பெண்கள் 94 ஆயிரத்து 299 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தை சேர்ந்த வாக்காளர்கள் யாரும் இந்த தொகுதியில் இல்லை.
வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஓ.எஸ்.மணியன், திமுக சார்பில் புகழேந்தி, தவெக சார்பில் கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் இடும்பாவனம் கார்த்திக் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
இது மீனவர்கள் நிரம்பிய தொகுதியாகும். வெள்ளப்பள்ளம் மீன்பிடித் துறைமுகத் திட்டம் கிடப்பில் இருப்பது மீனவர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படுவதும், படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதும் இந்த பகுதி மீனவர்களுக்கு மிகப் பெரிய தலைவலியாக உள்ளது.
மேலும், இங்கு ஏராளமான உப்பளங்களும் உள்ளன. இங்கு பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கு மழைக் காலங்களில் வேலையில்லா நிவாரணம் மற்றும் காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்காக உயர் தர சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டு வருகின்றனர்.
இது காவிரியின் கடைமடைப் பகுதியாக இருப்பதால், பாசன நீர் கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கல்களை சந்தித்து வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர். காவிரி நீர் கடைமடை வரை வருவதற்காக வாய்க்கால்களை தூர் வார வேண்டும் என்பதும் விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கை. இது தவிர சாலை வசதிகளையும் மேம்படுத்தித் தர வேண்டும் என்பதும் வேதாரண்யம் தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.