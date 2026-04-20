தேர்தல் களம் 2026: தொழில் நகரமான கிருஷ்ணகிரியை ஆளப்போவது யார்?

தேர்தல் களம் 2026: தொழில் நகரமான கிருஷ்ணகிரியை ஆளப்போவது யார்?
வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியை காங்கிரஸுக்கு திமுக ஒதுக்கியுள்ளது. அதன்படி, அ. செல்லக்குமார் திமுக சார்பில் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
Published : April 20, 2026 at 9:07 PM IST
கிருஷ்ணகிரி (53) - மாவட்ட தலைமையகம்.
1) பர்கூர் (54)
2) வேப்பனஹள்ளி (55)
3) ஓசூர் (56) - தொழில் நகரம்.
4) தளி (57)
5) ஊத்தங்கரை (58) - (தனி - ஆதிதிராவிடர்)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஓர் அலசல்
கிருஷ்ணகிரி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி, பர்கூர், வேப்பனஹள்ளி, ஓசூர், தளி, ஊத்தங்கரை ஆகிய 6 தொகுதிகளின் கள நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெங்களூரு செல்லும் போது கிருஷ்ணகிரியை பார்த்துவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும். இதனால் பொதுவாகவே போக்குவரத்து அதிகம் கொண்ட பகுதியாக இது இருக்கிறது. ஆனாலும், ரயில் போக்குவரத்து இல்லாத தொகுதியாக கிருஷ்ணகிரி இருக்கிறது.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி, காவேரிப்பட்டணம் பேரூராட்சி ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.
கிருஷ்ணகிரியை பொறுத்தவரை விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது. விவசாயத்தை தவிர தீப்பெட்டி, பால் மதிப்புக்கூட்டு பொருட்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளும் உள்ளன.
சமூகம்
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் அதிக அளவில் வன்னியர் சமூகத்தினரே உள்ளனர். இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் போன்றோரும் பரவலாக உள்ளனர். தொகுதியில் எந்த கட்சி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக வன்னியர் சமூகத்தினரே உள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வந்துள்ளன. இரண்டு முறை காங்கிரஸ், 7 முறை அதிமுக, 6 முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இந்த தொகுதியில் ஆண்கள் 1,30,140, பெண்கள் 1,35,587, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 60 என மொத்தம் 2,65,787 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மொத்தம் 340 வாக்குச்சாவடிகளும், 159 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன.
அதிமுக சார்பில் அசோக்குமார், தவெக சார்பில் முகுந்த் ஆர். பாண்டியன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சுகந்தி பார்த்திபன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
பர்கூர் தொகுதி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதி பர்கூர். 1971ஆம் ஆண்டு உருவான இந்த தொகுதி, கிருஷ்ணகிரி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.
மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இரு முறை இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார். இதில் ஒரு முறை அவருக்கு ஆதரவாகவும், மற்றொரு முறை எதிராகவும் பர்கூர் தொகுதி மக்கள் வாக்களித்து இருக்கிறார்கள்.
ஜெயலலிதாவை தவிர திரைப்பட இயக்குநர் டி. ராஜேந்திரன், அதிமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மு. தம்பிதுரை எம்.பி. ஆகியோர் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிற பிரபலங்கள் ஆவர்.
தொழில்
பர்கூர் தொகுதி மக்களின் பிரதான தொழில் விவசாயம். அதற்கு அடுத்தப்படியாக கிரானைட் தொழிற்சாலைகள் இப்பகுதி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, உலக புகழ்பெற்ற கிரானைட் மலையான செந்தாரப்பள்ளி மலை இந்த தொகுதியில்தான் அமைந்துள்ளது.
சமூகம்
பர்கூர் தொகுதியில் வன்னியர்கள் 44 சதவீதம் வசிக்கின்றனர்.ஆதிதிராவிடம் 14 சதவீதம், நாயுடு 14 சதவீதம், வெள்ளாள கவுண்டர் 8 சதவீதம், செட்டியார் 7 சதவீதம், இஸ்லாமியர் 4 சதவீதம், முதலியார் 2 சதவீதம், கிறிஸ்தவர்கள் 2 சதவீதம் உள்ளனர்.
1991 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, தன்னை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டி. ராஜேந்திரனை தோல்வியடைய செய்து, முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். இதன் தொடர்ச்சியாக, 1996 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் இ.ஜி. சுகவனத்திடம் போட்டியிட்டு அவர் தோல்வியடைந்தார்.
வாக்காளர்கள்
பர்கூர் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,17,430 பேர், பெண்கள் 1,20,561 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 17 பேர் என மொத்தம் 2,38,008 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 324 வாக்குச்சாவடிகளும், 186 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன.
பர்கூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் க. மதியழகன் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். அதிமுக சார்பில் இ.சி. கோவிந்தராஜன், தவெக சார்பில் இ. முரளிதரன் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
வேப்பனஹள்ளி தொகுதி
தமிழகம், கர்நாடகம், ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்திருக்கும் ஒரே தொகுதி வேப்பனஹள்ளி தொகுதி. 2011-இல் கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து பிரிந்த தொகுதி ஆகும். வேப்பனஹள்ளி தொகுதி பரப்பளவில் பெரியது.
சமூகம்
வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் கெளடா சமூகத்தினர் அதிக அளவில் உள்ளனர். இவர்களை தவிர ரெட்டி, ஆதிதிராவிடர்கள், கவுண்டர், நாயடு, செட்டியார், பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரும் பரவலாக உள்ளனர். பிற தொகுதிகளில் இல்லாத வகையில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், உருது, ஆங்கிலம் ஆகிய பல மொழிகளை பேசும் மக்கள் பரவலாக இருக்கின்றனர்.
தொழில்
விவசாயமே வேப்பனஹள்ளி மக்களுக்கு பிரதான தொழிலாக உள்ளது. இதை தவிர, சிறிய, பெரிய தொழிற்சாலைள் உள்ளன. இதன் மூலம் அப்பகுதி மக்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறுகிறார்கள்.
கோரிக்கைகள்
வேப்பனஹள்ளியில் அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரியை அமைக்க வேண்டும் என்பது இங்குள்ள மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக உள்ளது. ராயக்கோட்டை, சூளகிரியில் அரசு சார்பில் குளிர்பதன கிடங்கு வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். வனப்பகுதியில் இருந்து யானைகள் ஊருக்குள் நுழையாமல் தடுக்க வேண்டும் என்பதும் இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
வாக்காளர்கள்
வேப்பனஹள்ளியில் ஆண்கள் 1,23,394 பேர், பெண்கள் 1,20,454 பேர், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 37 பேர் என மொத்தம் 2,43,885 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
வேப்பனஹள்ளியில் ஆளும் திமுக சார்பில் பி.எஸ். சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.பி. முனுசாமி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக சார்பில் சம்பங்கி வேட்பாளராக உள்ளார்.
ஒசூர் தொகுதி
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சட்டமன்றத் தொகுதி ஒசூர். தமிழகத்தின் முக்கிய தொழில் நகரமாகவும் ஒசூர் விளங்கி வருகிறது. உலக புகழ்பெற்ற டைட்டன் கைக்கடிகாரம், ஆப்பிள் ஐ போன் உற்பத்தி செய்யும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், டிவிஎஸ், அசோக் லேலண்ட் உள்ளிட்ட பன்னாட்டு தொழிற்சாலைகள் ஒசூரில் உள்ளன.
மேலூர் ஒசூரில் விளையும் ரோஜா பூக்கள், ஜெர்பரா உள்ளிட்ட அலங்கார மலர்களும், காய்கறிகளும் பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
மூன்று மாநில எல்லை
ஒசூர் தொகுதி 3 மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது. தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களின் எல்லைகளில் இந்த தொகுதி அமைந்துள்ளது. இதனால் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளை பேசும் மக்கள் இங்கு உள்ளனர்.
வாக்காளர்கள்
ஒசூர் தொகுதியில் ஆண்கள் 1,69,890, பெண்கள் 1,70,07, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 72 என மொத்தம் 3,40,036 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர். மேலும், இங்கு 445 வாக்குச்சாவடிகளும், 167 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன.
தளி தொகுதி
கர்நாடகா தலைநகர் பெங்களூரு அருகே உள்ள ஆனேக்கல், தருமபுரி மாவட்டத்தின் பாலக்கோடு தொகுதி ஆகியவற்றை எல்லையாக கொண்டிருக்கும் தொகுதிதான் தளி தொகுதி.
இந்த தொகுதியில் தெலுங்கு, கன்னடம் பேசும் அதிக அளவில் உள்ளனர். 1977ஆம் ஆண்டு உருவான இந்த தொகுதி இதுவரை 10 தேர்தல்களை சந்தித்திருக்கிறது.
கர்நாடகாவில் உற்பத்தியாகும் காவிரி ஆறு, தளித் தொகுதி வழியாகவே தமிழகத்திற்குள் நுழைகிறது. நதிகள், மலைகள் சூழ ரம்மியமான தோற்றத்துடனும், மிதமான வெப்பநிலையுடனும் இருக்கும் தளிக்கு 'லிட்டில் இங்கிலாந்து' என்ற பெயரும் உண்டு.
இந்த தளி தொகுதியில் 1,20,000 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,15,948 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் 37 வாக்காளர்கள் என மொத்தம் 2,35,985 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 321 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.
ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி
மாம்பழ நகரம் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு பெயர் ஊத்தங்கரை(தனி) தொகுதி தான் காரணம். ஊத்தங்கரையில் மாம்பழ விளைச்சல் மிக அதிகம்.
இங்கிருந்துதான் பெங்களூர், கடலூர், திருவண்ணாமலை போன்ற பல பகுதிகளுக்கு மாம்பழங்கள் விற்பனைக்கு செல்லப்படுகின்றன.
ஊத்தங்கரை தொகுதியில் வன்னியர் சமூகத்தினர் 28 சதவீதமும், ஆதிதிராவிடர் சமூகம் 18 சதவீதமும், வெள்ளாள கவுண்டர் சமூகம் 12 சதவீதமும், நாயுடு சமூகம் 8 சதவீதமும், நாடார் சமூகம் 7 சதவீதமும், இஸ்லாமியர்கள் 5 சதவீதமும் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களை தவிர, இதர சமூகத்தினர் 10 சதவீதம் பேர் உள்ளனர்.
தொகுதி சீரமைப்பின் போது அரூர் தொகுதியில் இருந்து பிரித்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி. முதல் சட்டமன்றத் தேர்தலை 2011ஆம் ஆண்டில்தான் இந்த தொகுதி சந்தித்தது.
அந்த தேர்தலிலும், அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற 2016 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ்தான் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, 2021 தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் டி.எம். தமிழ்செல்வம் போட்டியிட்டு, தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜே.எஸ். ஆறுமுகத்தை 99,675 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இவ்வாறு 3 அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்று ஊத்தங்கரை(தனி) தொகுதியை தனது கோட்டையாக வைத்துள்ளது அதிமுக.
இந்நிலையில், தற்போது நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் குப்புசாமி போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் தமிழ்செல்வம் களம் காண்கிறார். தவெக சார்பில் குமரவேல் போட்டியிடுகிறார்.