சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் வெற்றி யாருக்கு?
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 7 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாதக என நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது. இதில் யாருக்கு வெற்றி என்பது வரும் மே 4-ந் தேதி தெரிந்துவிடும்.
Published : April 18, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னைக்கு மிக மிக அருகில்... ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரம் அல்ல இது... உண்மையிலேயே சென்னைக்கு மிக அருகில் உள்ள மாவட்டம் தான் செங்கல்பட்டு.
இது தமிழ்நாட்டின் 38-வது மாவட்டம் ஆகும். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரித்து கடந்த 2019-ம் ஆண்டு நவம்பர் 29-ந் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. இது 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம், செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம், செய்யூர், திருப்போரூர், தாம்பரம், திருக்கழுக்குன்றம், பல்லாவரம் மற்றும் வண்டலூர் ஆகிய தாலுகாக்களை கொண்டது.
மேலும், யுனெஸ்கோ அங்கீகரித்த பாரம்பரிய சின்னமான மாமல்லபுரம் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் 2-வது பெரிய ஏரியான மதுராந்தகம் ஏரியும் இங்கு உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் ஒரே உயிரியல் பூங்காவான வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ளது. சென்னையின் புதிய பேருந்து முனையமான கிளாம்பாக்கமும் இங்கு உள்ளது. சென்னையின் 3-வது ரயில் முனையம் அமையவுள்ள தாம்பரம் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கிய தொழில் மையமாக விளங்குகிறது. 'தென்னிந்தியாவின் டெட்ராய்ட்' என்று அழைக்கப்படும் அளவுக்கு வாகன உதிரி பாக தொழிற்சாலைகள் நிரம்பியுள்ளன. மேலும், எண்ணற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் இந்த மாவட்டம் முழுவதும் பரந்து விரிந்து காணப்படுகின்றன.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மொத்தம் 7 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. அவை, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், பல்லாவரம் மற்றும் சோழிங்கநல்லூர்.
வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை என்று எடுத்துக் கொண்டால், ஒட்டுமொத்தமாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 22 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 36 பேர் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 11 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 511. பெண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 11 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 144. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 381.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வந்தாலும், பொதுமக்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளை இருப்பதாக கூறுகின்றனர். ஜிஎஸ்டி, ஓஎம்ஆர் மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளில் தினமும் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசல், நகர்ப்புற பகுதிகள் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருவதால் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதில்லை. பல பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் மற்றும் கழிவுநீர் வசதிகள் இல்லை. நீர் நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க முடியவில்லை. குப்பைகளை முறையாக சேகரிக்காதது மற்றும் பொது இடங்களில் குப்பைகளை கொட்டுவது போன்ற சுகாதார சீர்கேடுகள் நிலவுவதாகவும் பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த பாலாறின் குறுக்கே தடுப்பணைகள் கட்ட வேண்டும் என்பது செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாயிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது.
மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதி
சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளது மதுராந்தகம் தொகுதி. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் ஒரு முக்கிய நகராட்சி மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பகுதியாகும். இந்த தொகுதி "ஏரி காத்த ராமர்" கோயில் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய ஏரியான மதுராந்தகம் ஏரிக்கும் புகழ் பெற்றது.
மதுராந்தகம் ஏரி சுமார் ₹172 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சீரமைப்புப் பணிகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளன. இது முழுமை அடைந்தால் மட்டுமே 36 கிராமங்களின் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவை பூர்த்தியாகும்.
மதுராந்தகம் நகராட்சிப் பகுதிகளில் முறையான பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் இல்லாதது சுகாதாரச் சீர்கேட்டிற்கு வழி வகுப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். குடிநீர் விநியோகத்தில் உள்ள சீரற்ற தன்மை மற்றும் கிராமப்புற உட்புறச் சாலைகளின் மோசமான நிலை போன்றவை முக்கியப் புகார்களாக உள்ளன.
தொகுதியில் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், இளைஞர்கள் வேலை தேடி சென்னை அல்லது மறைமலைநகர் போன்ற பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது.
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 295 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 943 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 7 ஆயிரத்து 288 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 64 பேர்.
இந்த தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அம்லு பொன்மலர் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். இதே போல் தவெக சார்பில் எழில் கேத்ரின் மற்றும் நாதக சார்பில் ஜானகி ராமன் போட்டியிடுகின்றனர்.
செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதி
மாவட்டத்தின் தலைநகரான செங்கல்பட்டு ஒரு பொது தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 3 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 400 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 76. பெண்கள் 1 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 267. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 57 பேர். செங்கல்பட்டு தொகுதியில் திமுக சார்பில் கார்த்திக் தண்டபாணியும், அதிமுக சார்பில் கஜேந்திரனும், தவெக சார்பில் எஸ்.தியாகராஜனும், நாதக சார்பில் அமுதாவும் வேட்பாளர்களாக உள்ளனர்.
செய்யூர் (தனி) தொகுதி
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி செய்யூர். இது ஒரு தனி தொகுதியாகும். இங்கு லத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 41 ஊராட்சிகள், சித்தாமூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 43 ஊராட்சிகள், திருக்கழுக்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 21 கிராம ஊராட்சிகள் மற்றும் இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சி ஆகியவை அடங்கும். இந்த தொகுதியில் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில், முதலியார் குப்பம் படகு குழாம், கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம் மற்றும் பழமையான ஆலம்பர கோட்டை போன்ற முக்கிய இடங்கள் உள்ளன.
இந்த தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,02,055. இதில் ஆண்கள் 1,00,103. பெண்கள் 1,01,934. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 18.
சென்னைக்கு மிக அருகில் இருந்தும் செய்யூர் தொகுதியில் போதிய வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாததால் இளைஞர்கள் சென்னை போன்ற பிற நகரங்களுக்கு இடம் பெயர வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது. அரசின் உதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் முறையாக வந்து சேருவதில்லை என்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மீனவர்கள் மற்றும் விவசாயிகள்.
மேலும், செய்யூர் ஏரி பல ஆண்டுகளாக தூர்வாரப்படாததால், மழை காலங்களில் உபரி நீர் வெளியேறி கோடையில் ஏரி வறண்டு போகிறது. இதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுதவிர, கடலோர கிராமங்களில் கடல் அரிப்பு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இதைக் கட்டுப்படுத்த தூண்டில் வளைவுகள் அமைக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். போதிய மீன் இறங்குதளங்கள் மற்றும் மீன்களைப் பதப்படுத்தும் குளிரூட்டப்பட்ட சேமிப்புக் கிடங்குகள் அமைத்து தர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
செய்யூர் தனி தொகுதி தற்போது திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கட்சியின் சார்பில் சிந்தனைச்செல்வன் போட்டியிடுகிறார். மேலும், அதிமுக சார்பில் ராஜசேகர், தவெக சார்பில் மோகன் ராஜா மற்றும் நாதக சார்பில் சுவாதி லட்சுமி சேகர் ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
தாம்பரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி
தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையின் நுழைவு வாயிலாக விளங்குகிறது தாம்பரம். ஒரு காலத்தில் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வருவோருக்கு இது தான் சென்னையின் ஆரம்பம். சென்னையின் புறநகர் பகுதியான இது தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ளது. தாம்பரம் தொகுதியில் செம்பாக்கம், சிட்லபாக்கம், மாடம்பாக்கம், பீர்க்கன்கரணை, பெருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் வருகின்றன.
தாம்பரம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சென்னைக்கு இணையாக பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்கள், ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்து, முஸ்லீம், கிருஸ்தவர்கள் என அனைத்து சமூகத்தினரும் பரவலாக வசிக்கும் தொகுதி இதுவாகும்.
தாம்பரம் தொகுதியில், அரசின் பல்நோக்கு மருத்துவமனை, மெப்ஸ் பொருளாதார மண்டலம், சென்னையின் மூன்றாவது ரயில் முனையம், இந்திய விமானப் படை பயிற்சி மையம் உள்ளிட்டவை உள்ளன.
தாம்பரம் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,23,677. இதில் ஆண்கள் 1,57,580. பெண்கள் 1,66,046. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 51 பேர். இங்கு திமுக சார்பில் கிருத்திகா தேவி, அதிமுக சார்பில் சிட்லபாக்கம் ராஜேந்திரன், தவெக சார்பில் சரத்குமார் மற்றும் நாதக சார்பில் தமிழ்ச்செல்வி ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
திருப்போரூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி
சென்னையை அடுத்த பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரமான திருப்போரூரை மையமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி இதுவாகும். ஆன்மீகம், வரலாறு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட தொகுதி.
திருப்போரூர் தொகுதியில் முன்னணி தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகள் நிரம்பியுள்ளன. இது ஓஎம்ஆர் மற்றும் ஈசிஆர் சாலைகளை இணைக்கும் முக்கியப் புள்ளியாக விளங்குகிறது.
முதலியார்குப்பம் படகு இல்லம், கோவளம் கடற்கரை, சென்னை முதலைப் பண்ணை, உலகப் புகழ் பெற்ற மாமல்லபுரம் ஆகியவை திருப்போரூர் தொகுதியில் வருகின்றன.
தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் நிறைந்திருப்பதால், இங்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அதிகம். மேலும் இந்த பகுதியில் மிக வேகமாக ரியல் எஸ்டேட் தொழில் வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. ஆலத்தூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் பன்னாட்டு மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உள்ளன.
பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் நிலவும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை களைய, திருப்போரூர் மற்றும் மாமல்லபுரம் வரை மெட்ரோ ரயில் சேவையை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பது இந்த தொகுதி மக்களின் முக்கிய கோரிக்கையாகும்.
விரிவடைந்து வரும் நகர்ப்புறங்களுக்கு ஏற்ப சாலை வசதிகள் இல்லை என்றும் மக்கள் குறையாக கூறுகின்றனர். சில பகுதிகளில் போதிய அளவுக்கு பேருந்து வசதிகளும் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.
அவசர சிகிச்சைகளுக்கு சென்னை அல்லது செங்கல்பட்டிற்கு செல்ல வேண்டியதிருப்பதால், திருப்போரூரிலேயே அரசு பன்னோக்கு மருத்துவமனை (Multi-speciality hospital) அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
மேலும், இந்த பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களில் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்பதும் இளைஞர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
திருப்போரூர் தொகுதியில் மொத்தம் 2,89,401 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1,40,991. பெண்கள் 1,48,359. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 51.
திருப்போரூர் தொகுதி, திமுக கூட்டணியில் இந்த முறையும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை அந்த கட்சியின் சார்பில் ஆர். பன்னீர் தாஸ் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் வழக்கறிஞர் பாலு, தவெக சார்பில் விஜயராஜ் மற்றும் நாதக சார்பில் அம்பேத் ராஜன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
பல்லாவரம் சட்டப் பேரவை தொகுதி
சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் முக்கியமானது பல்லாவரம். இந்த தொகுதியில் பல்லாவரம், பொழிச்சலூர், அனகாபுத்தூர், பம்மல், திரிசூலம், குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
பல்லாவரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வளர்ந்து வரும் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இந்த தொகுதியில் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள், தோல் தொழிற்சாலைகள், ஆடை ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சென்னை விமான நிலையமும் பல்லாவரம் தொகுதியில் ஒரு அங்கமாகவே உள்ளது.
பல்லாவரம் தொகுதியில் மொத்தம் 3,30,217 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1,61,197, பெண்கள் 1,68,996 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 24 பேர்.
பல்லாவரம் தொகுதி திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு அந்த கட்சியின் சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ அனகை முருகேசன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி இந்திய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கட்சியின் சார்பில் வெங்கடேசன் போட்டியிடுகிறார். இது தவிர தவெக சார்பில் காமாட்சி ஜெயகிருஷ்ணன், நாதக சார்பில் ஆர்.கார்த்திகேயன் ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி
தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதி என்ற பெருமையை பெறுகிறது சோழிங்கநல்லூர். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 5 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 991 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண் வாக்காளர்கள் 2 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 621. பெண் வாக்காளர்கள் 2 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 254. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 116 பேரும் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் ஏராளமான தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளன. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளும் பெருகி வருகின்றன. போக்குவரத்து நெரிசல் இந்த தொகுதி மக்களின் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளது. மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகள் மெதுவாக நடைபெறுவதால், சாலைகள் சுருங்கி வாகனங்கள் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் நிலை உள்ளது. எனவே, மெட்ரோ ரயில் கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதும் பொதுமக்களின் மிக முக்கிய கோரிக்கையாகும்.
தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகளான செம்மஞ்சேரி, நாவலூர் மற்றும் துரைப்பாக்கம் போன்ற பல இடங்களில் இன்னும் குடிநீர் இணைப்பு வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை. இதனால், அதிக விலை கொடுத்து தண்ணீர் வாங்கி வருவதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர். பாதாள சாக்கடை வசதியும் முழுமையாக இல்லை. மழை காலங்களில் துரைப்பாக்கம், பெரும்பாக்கம் மற்றும் சோழிங்கநல்லூரின் சில பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்குவதை தடுக்க வேண்டும். பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலப் பகுதி ஆக்கிரமிப்பால் வெளியேறும் நீர் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்து விடுவதாகவும் மக்கள் கூறுகின்றனர்.
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப் பகுதியில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதோடு, அடிக்கடி ஏற்படும் தீ விபத்துகளால் சுவாசப் பிரச்சினைகளை சந்திப்பதாக மக்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர்.
சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏவான அரவிந்த் ரமேஷ் மீண்டும் களம் காண்கிறார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் கே.பி.கந்தன், தவெக சார்பில் சரவண மூர்த்தி, நாதக சார்பில் ஜெயலட்சுமி ராமன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
