இடைத்தேர்தலில் சிபிஎம் யாருக்கு ஆதரவு? திருச்சியில் நாளை தெரிவிப்போம் - பெ.சண்முகம்
"சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜிநாமா செய்து விட்டு மாற்றுக் கட்சியில் இணைவது ஆரோக்கியமற்ற நிலை என்று ஏற்கனவே நாங்கள் விமர்சித்துள்ளோம்" என்று பெ.சண்முகம் தெரிவித்தார்.
Published : September 12, 2026 at 6:16 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு வழங்குவது என்பது குறித்து திருச்சியில் நாளை தெரிவிப்போம் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிர்வாகிகள் கூட்டம், கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து இணைய வழியாக இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு ஆதரவு வழங்குவது என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. மேலும், இடைத்தேர்தலை புறக்கணிப்பதா? அல்லது தனித்துப் போட்டியிடுவதா என்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றது.
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கூட்டத்தின் முடிவில், சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "இடைத்தேர்தல் குறித்து முடிவு செய்வதற்காக, ஞாயிறு காலை திருச்சியில் சிபிஎம் கட்சியின் அவசர மாநில குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அதில், இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பது முடிவு செய்யப்படும்.
கமிட்டி கூட்டம் என்ற முறையில் பலவிதமான அபிப்ராயங்கள் கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படும். ஆனால் மாநில குழுவுக்குத்தான் முடிவு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உள்ளது. அந்த வகையில் மாநில குழு கூட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் இறுதியானது.
நாளை திருச்சியில் நடைபெறும் அவசர மாநில குழு கூட்டத்தில் மதியம் 2:30 மணிக்குள் இடைத்தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து அறிவிக்கப்படும்.
நாளை நடைபெறும் அவசர மாநிலக் குழு கூட்டத்தில், இடைத்தேர்தல் குறித்து அனைத்து கோணங்களிலும் ஆலோசிக்கப்படும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்து விட்டு மாற்று கட்சியில் இணைவது ஆரோக்கியமற்ற, அரசியல் சந்தர்ப்பவாத நிலை என்று நாங்கள் ஏற்கனவே விமர்சித்துள்ளோம். இந்த கருத்தில் எந்த விதமான மாறுபாடும் இல்லை. மாநில கூட்டத்திற்கு பிறகு இறுதியான, உறுதியான முடிவை வெளியிடுவோம்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இதேபோல், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இன்னும் தங்கள் நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை.