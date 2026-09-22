'ஜெம்' வீரமணி வழக்கு மூடப்பட்டது யாரை காப்பாற்றுவதற்காக? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வி
ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் பல கோடி ரூபாய் கைமாறி, பலரின் வாய் மூடப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : September 22, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: முந்தைய ஆட்சியில் யாரைக் காப்பாற்றுவதற்காக ஜெம் வீரமணி வழக்கு மூடப்பட்டது? என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை முகப்பேரில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி வளாகத்தில், தனியார் அறக்கட்டளை பங்களிப்புடன் தொடங்கப்பட்ட மாண்டிசோரி கற்றல் மையம் மற்றும் சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான வகுப்பறைகளை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று திறந்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மதுரவாயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி.ரேவந்த் சரண், அம்பத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.பாலமுருகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து அவர் பேசுகையில், "புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது மீனவர்களின் உரிமை. இதுதொடர்பாக தற்போது ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது குறித்த கொள்கை முடிவுகளையும், இறுதி முடிவையும் முதலமைச்சர்தான் எடுப்பார்.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணியின் வழக்கு தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்லாது இந்தியாவையே உலுக்கக்கூடிய வழக்காக மாறியுள்ளது. சர்வதேச அளவிலான 'எஃப்ஸ்டீன்' வழக்கைப் போன்று, இது உலுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் ஒவ்வொரு மணிநேரமும் புதிய தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன.
கடந்த ஆட்சியில் இந்த வழக்கை சரியாக நடத்தியிருந்தால் இது ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வாக மாறியிருக்கும். ஆனால், போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை; புகார் அளிக்க ஆள் இல்லை என்று கூறி வழக்கை மூடியது மிகப்பெரிய மர்மமாக உள்ளது.
யாரைக் காப்பாற்றுவதற்காக, யாரைத் தப்ப வைப்பதற்காக இந்த வழக்கு மூடப்பட்டது? வழக்கு தொடர்பாக பல கோடி ரூபாய் கைமாறி, பலரின் வாய் மூடப்பட்டுள்ளது. யாராக இருந்தாலும் அவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த விஷயத்தில் நீதிமன்றத்திலும் போராடுவோம், மக்கள் மன்றத்திலும் உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவோம்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் எங்களது தோழர்கள்; அவர்களுடன் எங்களது கூட்டணி வலுவாக தொடர்கிறது. ஜனநாயகப்பூர்வமாக தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதும், அதை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுவதும் எங்களது கூட்டணி தர்மம். எங்களுக்குள் எந்தவித உரசலும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.