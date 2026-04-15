சட்டப் பேரவை தேர்தல் 2026: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 'பட்டாசு' வெடிக்கப் போவது யார்?
Published : April 15, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: தங்கம் தென்னரசு, கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் என இரு அமைச்சர்கள், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி என விஐபிக்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் கொண்ட மாவட்டமாக விளங்குகிறது விருதுநகர்.
நாட்டின் முன்னணி தொழில் மற்றும் வணிக மையமாக விளங்குகிறது விருதுநகர் மாவட்டம். குட்டி ஜப்பான் என அழைக்கப்படும் சிவகாசி தீப்பெட்டி, பட்டாசு மற்றும் அச்சகத் தொழிலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. எண்ணெய், மிளகாய் மற்றும் மளிகைப் பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் புகழ் பெற்று விளங்குகிறது விருதுநகர். பருத்தி மற்றும் ஆடை உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றது ராஜபாளையம். இது மட்டுமல்லாமல் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டாள் கோயில், சதுரகிரியில் உள்ள சுந்தர மகாலிங்கம் கோயில் உள்ளிட்ட பிரசித்திப் பெற்ற திருத்தலங்களும் இந்த மாவட்டத்தில் உள்ளன.
இது மட்டுமல்லாமல், விருதுநகர் பொரிச்ச புரோட்டா, சாத்தூர் சேவு, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா என தின்பண்டங்களுக்கும் விருதுநகர் மாவட்டம் புகழ் பெற்றது.
மேலும், கர்மவீரர் காமராஜரை தந்து பெருமைக்குரியது விருதுநகர் மண். ஆனால், விருதுநகரில் நடைபெற்ற எந்த தேர்தலிலும் அவர் வெற்றி பெறவில்லை. 1967-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் பெ.சீனிவாசனிடம் அவர் தோல்வியை தழுவினார். இருந்தாலும், நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு முன் 1937 மற்றும் 1946 ஆண்டுகளில் சென்னை மாகாண சட்டசபைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் விருதுநகரில் போட்டியிட்டு காமராஜர் வெற்றி பெற்றார்.
அரசியல் பாரம்பரியம் கொண்ட விருதுநகர் மாவட்டத்தில், விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, சாத்தூர், சிவகாசி, திருச்சுழி, ராஜபாளையம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆகிய 7 தொகுதிகள் உள்ளன. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்குப் பின் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 14 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 417 வாக்காகளர் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 7 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 539 (48.65%). பெண் வாக்காளர்கள் 7 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 632 (51.33%). மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 246 (0.02%). மேலும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 தொகுதிகளிலும் ஆண்களை விட பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1. அருப்புக்கோட்டை தொகுதி
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அருப்புக்கோட்டை, எம்ஜிஆரை முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்த்திய தொகுதி என்ற பெருமைக்குரியது. 1977-ல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் இங்கு போட்டியிட்ட எம்ஜிஆர் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஜனதா கட்சியின் வேட்பாளர் முத்துவேல் சேர்வையை சுமார் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். மேலும், தற்போதைய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் தந்தை வே.தங்கப்பாண்டியன், அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி இதுவாகும்.
இந்த தொகுதியில், மொத்தம் 2 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 497 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1 லட்சம் பேர் ஆண் வாக்காளர்கள். 1 லட்சத்து 6 ஆயிரத்து 468 பேர் பெண்கள். மேலும் 29 பேர் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள்.
இந்த தேர்தலில் அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏவும், அமைச்சருமான கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் வைகைச்செல்வன், தவெக சார்பில் கார்த்திக் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மணிமாறனும் களத்தில் உள்ளார்.
இந்த தொகுதியில் விவசாயிகள், விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் அதிக அளவில் உள்ளனர். உரிய வருமானம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.
2. நட்சத்திர தொகுதி அந்தஸ்து பெற்ற சாத்தூர்
நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு காமராஜர் வெற்றி பெற்ற பெருமைக்குரிய தொகுதி சாத்தூர். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 963 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 693 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 207 பேர். மேலும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 63 பேரும் உள்ளனர்.
சாத்தூர் தொகுதியில் இந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடுகிறார். அவரை எதிர்த்து திமுக சார்பில் கடற்கரை ராஜ், தவெக சார்பில் அஜித் மற்றும் நாம் தமிழர் சார்பில் ஆனந்த் ராஜா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இவர்களை தவிர சுயேட்சைகளும் களத்தில் உள்ளனர்.
சாத்தூர் தொகுதியின் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக குடிநீர் பிரச்சினை இருப்பதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், தீப்பெட்டி மற்றும் அச்சுத் தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் நிலவும் வறட்சியில் இருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த முறை இந்த தொகுதியை மதிமுகவுக்கு கொடுத்த திமுக, தற்போது தானே நேரடியாக களமிறங்கி நயினார் நாகேந்திரனுக்கு போட்டியை பலமாக்கியுள்ளது. நெல்லை தொகுதியில் ஒரு முறை வெற்றி பெறுவார் அடுத்த முறை தோல்வி அடைவார் என்ற சென்டிமெண்ட் காரணமாக நயினார் நாகேந்திரன் இந்த தொகுதியை தேர்வு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த தொகுதியில் தேவர் சமுதாய வாக்குகள் அதிகம் இருப்பதால் அவற்றை எளிதாக அறுவடை செய்து விடலாம் என்ற நயினார் நாகேந்திரனின் எண்ணத்தை சிதறடித்துள்ளார் சசிகலா. அவரது கூட்டணியில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் இசக்கிராஜா களத்தில் உள்ளார்.
3. சிவகாசி தொகுதியில் பட்டாசு வெடிக்கப் போவது யார்?
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிவகாசி தொகுதி பட்டாசு, தீப்பெட்டி மற்றும் அச்சகத் தொழிலுக்கு பிரசித்தி பெற்றது. முன்னாள் அமைச்சரும், முன்னாள் சபாநாயகரும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானின் மாமனாருமான கா.காளிமுத்து, 1967-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் விருதுநகரில் காமராஜரை வீழ்த்திய பெ.சீனிவாசன் ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தொகுதி இதுவாகும்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 461 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 420 பேர். பெண்கள் 1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 13 பேர் ஆவர். மூன்றாம் பாலித்தனவர்கள் 28 பேர்.
தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் நிரம்பிய தொகுதி இதுவாகும். இந்த தொகுதியில் தற்போது அதிமுக சார்பில் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார் மண்ணின் மைந்தர் ராஜேந்திர பாலாஜி. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ ஏ.எம்.எஸ்.ஜி. அசோகன், தவெக சார்பில் கீர்த்தனா, நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் டயானா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
சிவகாசி தொகுதியில் பட்டாசு ஆலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, சீனப் பட்டாசுகளின் வருகையால் தொழிலாளர்களின் வேலையிழப்பு உள்ளிட்டவை முக்கிய பிரச்சினைகளாக உள்ளன.
4. திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி
திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருந்தாலும், ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதியில் வருகிறது. இந்த தொகுதியில் திருச்சுழி, நரிக்குடி மற்றும் காரியாபட்டி, மல்லாங்கிணறு ஆகிய பேரூராட்சிகளும் உள்ளன. நகராட்சிகளே இல்லாத ஒரே தொகுதி இதுவாகும்.
தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பின் கடந்த 2011-ம் ஆண்டு உருவான தொகுதி இதுவாகும். இந்த தொகுதி உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை நடைபெற்ற 3 தேர்தல்களிலும், அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவே வெற்றி பெற்றுள்ளார். தொடர்ந்து 4-வது முறையாகவும் அவர் திமுக சார்பில் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக சார்பில் ராஜவர்மன் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். முன்பு டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளராக இருந்த இவர், திருச்சுழி தொகுதி தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டதற்கு முதலில் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார். தவெக சார்பில் சமயன் களமிறங்கியுள்ளார்.
திருச்சுழி தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 293 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 645 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 634 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 14 பேர்.
காரியாபட்டி, மல்லாங்கிணறு ஆகியவற்றை தவிர தொகுதியின் மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளும் கிராமப்புறமாக இருப்பதால், புதிய தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். வானம் பார்த்த பூமியாகவே இருப்பதால், வறட்சி காலத்தில் தங்களை பாதுகாக்க போதிய நீர்பாசனத் திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். திருச்சுழி மற்றும் நரிக்குடி பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும், சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை திருச்சுழியில் நிறுத்த வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
5. ராஜபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழில் நகரங்களில் முக்கியமானது ராஜபாளையம். இந்த தொகுதி பருத்தி மற்றும் ஆடை தயாரிப்பில் சிறந்து விளங்குகிறது. இந்த தொகுதியில் ராஜபாளையம் நகராட்சி, சேத்தூர் பேரூராட்சி, தளவாய்புரம் தேர்வு நிலை பேரூராட்சி மற்றும் செட்டியார்பட்டி பேரூராட்சி ஆகியவை உள்ளன.
1952-ம் ஆண்டு முதல் தேர்தலை சந்தித்து வரும் ராஜபாளையம் தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 220 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 236 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 951 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 33 பேர்.
ராஜபாளையம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற எஸ். தங்கபாண்டியன் மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் பிரிசில்லா பாண்டியன் பாஜகவின் தாமரை சின்நத்தில் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் ஜெகதீஸ்வரி, நாதக சார்பில் டாக்டர் கார்த்திகேயன் ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
6. கர்மவீரர் காமராஜரை தந்த விருதுநகர் தொகுதி
'கிங் மேக்கர்' என அகில இந்திய அளவில் அழைக்கப்படும் காமராஜரின் சொந்த ஊர் விருதுநகர் ஆகும். இந்த தொகுதியில் விருதுநகர் நகராட்சியைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் கிராமப்புற பகுதிகளாகும். பலசரக்கு வியாபாரத்தில் முன்னணியில் இருந்தாலும், பெரிய அளவில் தொழிற்சாலைகள் இல்லாத பகுதி இதுவாகும்.
இந்த தொகுதியில் 1967-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காமராஜர் தோல்வி அடைந்தார். உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ராமசாமியின் மகனும், நடிகை ஸ்ரீதேவியின் தங்கை கணவருமான சஞ்சய் ராமசாமி, நாட்டின் முன்னணியில் இருந்த பணியமர்த்தல் நிறுவனமான மாஃபா (Ma Foi) நிறுவனரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பாண்டியராஜன் ஆகியோர் வெற்றி பெற்ற தொகுதியாகும்.
விருதுநகர் தொகுதியில் மொத்தம் 1 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 616 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 96 ஆயிரத்து 436 பேர். பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 141. மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 39 பேர்.
பல்வேறு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் வசிக்கும் விருதுநகர் தொகுதியின் மிக முக்கியப் பிரச்சினையாக குடிநீர் விநியோகம் உள்ளது. 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர். வறண்ட நிலமாக இருப்பதால் சோளம், கம்பு போன்ற பயிர்கள் அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. ஆனால், அதற்கும் உரிய விலை கிடைக்கவில்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மாவட்ட தலைநகராக இருந்தும் போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என்பதும் இந்த தொகுதி மக்களின் கருத்தாக உள்ளது.
7. தாமரைக்கனியை நினைவுபடுத்தும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது ஆண்டாள் திருக்கோயில் மற்றும் பால்கோவா. அதற்கு அடுத்தபடியாக நினைவுக்கு வருவது தாமரைக்கனி. அதிமுகவை சேர்ந்த இவர் 1991-ல் ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்குப் பின் நடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலேயே சுயேட்சையாக நின்று வெற்றிவாகை சூடியவர். மேலும், சென்னை மாகாணத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் பி.எஸ்.குமாரசாமி ராஜா போட்டியிட்ட தொகுதி இதுவாகும்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதியில் செண்பகதோப்பு, பிளவக்கல் அணை உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 22 ஆயிரத்து 367 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1 லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 109. பெண் வாக்காளர்கள் 1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 218 பேர். மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 40 பேர் உள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பி.மகாலிங்கம் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சந்திர பிரபா, தவெக சார்பில் ஏ. கார்த்தி, நாதக சார்பில் கரிகல் பாண்டியன் மற்றும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பில் ஷ்யாம் கிருஷ்ணசாமி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தொகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இருந்தாலும், விவசாயிகள் பருவமழையை நம்பியே உள்ளனர். நெசவாளர்கள் நிரம்பிய தொகுதி இதுவாகும். இருந்தாலும் நெசவுத் தொழிலில் நிலையான வருமானம் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களது கோரிக்கையாகும்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளிலும் ஆண்களை விட பெண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஆகும். மேலும், இன்னாள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் என விஐபிகள் களம் காண்பதால், விருதுநகர் மாவட்ட தொகுதிகளில் கோடை வெயிலுக்கு சவால் விடும் வகையில் பிரச்சாரம் அனல் பறக்கிறது. ஆனால், வெற்றி யாருக்கு என்பது மே 4-ந் தேதி தெரிந்து விடும்.