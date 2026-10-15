மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டங்களில் யாருக்கு எங்கு இருக்கை? புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழக அரசு
எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள், செய்தியாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் அமரும் இடங்கள் குறித்தும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: மாநகராட்சி உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி மன்றக் கூட்டங்களில் மேயர், துணை மேயர், கவுன்சிலர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு எங்கு இருக்கை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து, தமிழக அரசு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளின் மன்றக் கூட்டங்களில் மேயர், துணை மேயர், நகர்மன்றத் தலைவர், துணைத் தலைவர், வார்டு உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் அமர்வதற்கான இருக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழக அரசு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
அதில், மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளின் மன்றக் கூட்ட அரங்குகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரிகள், பத்திரிகை நிருபர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு இருக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்துவது தொடர்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி மன்றக் கூட்டங்களில், மன்றத் தலைவரான மேயர், நகர்மன்றத் தலைவர் அல்லது பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் மையத்தில் அமைந்துள்ள உயர்பீடத்தில் அமர வேண்டும்.
அவருக்கு இடப்புறத்தில் துணை மேயர், நகர்மன்றத் துணைத் தலைவர் அல்லது பேரூராட்சி மன்றத் துணைத் தலைவர் அமர வேண்டும். வலப்புறத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர், நகராட்சி ஆணையர் அல்லது பேரூராட்சியின் செயல் அலுவலர் அமர வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மன்றக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமர்வதற்கு வசதியாக, கூட்ட அரங்கின் பிரதானமான இடத்தில் இருக்கைகள் அமைக்க வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மன்றக் கூட்ட அரங்கில், உயர்பீடத்துக்கு எதிரே உள்ள வரிசைகளில் வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நியமன உறுப்பினர்களுக்கு இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
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வார்டு உறுப்பினர்களை வார்டு எண்களின் அடிப்படையில் இடமிருந்து வலமாகவோ அல்லது வலமிருந்து இடமாகவோ வரிசைப்படுத்தி அமரச் செய்ய வேண்டும். நியமன உறுப்பினர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்டு உறுப்பினர்களுடன் அமரச் செய்யலாம் என வழிகாட்டு நெறிமுறையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மன்றக் கூட்ட நடவடிக்கைகளைக் கவனிப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அலுவலர்கள் அமருவதற்குப் போதுமான இடவசதி ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இதேபோல், உள்ளூர் பத்திரிகை நிருபர்கள் மன்றக் கூட்ட நடவடிக்கைகளைக் கவனிப்பதற்கும் போதுமான இருக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மன்றக் கூட்டங்களைப் பார்வையிட விரும்புவோர், சம்பந்தப்பட்ட மன்றத் தலைவரிடம் முன்கூட்டியே அனுமதி பெற வேண்டும். அனுமதி பெற்ற பார்வையாளர்கள், மன்றத்தின் மாண்பைக் காக்கும் வகையில் கூட்ட நிகழ்வுகளைப் பார்வையிடுவதற்கு வசதியாக, உறுப்பினர்களின் இருக்கை வரிசைக்குப் பின்னால், அரங்கில் உள்ள இடவசதிக்கு ஏற்ப அமர வைக்கப்படலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறு அனைத்து மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரும், அனைத்து பேரூராட்சிகளுக்கு, பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தனது சுற்றறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.