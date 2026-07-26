"மாணவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி நடத்த உத்தரவிட்டது யார்?"- அமித் ஷாவுக்கு கே.சி.வேணுகோபால் கேள்வி
ஆக.01-இல் நடைபெறும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்பதற்காக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வருகிறார்.
Published : July 26, 2026 at 8:46 PM IST
சென்னை: "நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக போராடிய மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினரைக் கொண்டு தடியடி நடத்த உத்தரவிட்டது யார்?" என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை வந்துள்ள அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச்செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபாலுக்கு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையிலான கட்சியின் நிர்வாகிகள் சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசு, காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் ராஜேஷ்குமார், விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு அளித்தனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கே.சி.வேணுகோபால், "நமது நாட்டின் மாணவர்களும், இளைஞர்களும், மத்திய அரசுக்கு தெளிவான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளனர். நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் தேர்வு தொடர்பான குளறுபடிகளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் தொடர்ந்துப் போராடி வந்தனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராடிய மாணவர்களுக்கு எதிராக காவல்துறையைக் கொண்டு தடியடி நடத்த உத்தரவிட்டது யார்? இளம்பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த உத்தரவிட்டது யார்? இந்த சம்பவங்களுக்கு யார் பொறுப்பு? இதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாடாளுமன்றத்தில் பதிலளிக்க வேண்டும். இந்தக் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் அமித்ஷாவை நாடாளுமன்றத்தில் செயல்பட அனுமதிக்க மாட்டோம்.
நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டம் காரணமாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திரா பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. இதற்காக போராடிய மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமருக்கும், மத்திய அரசுக்கும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளார். நீட் தேர்வில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடிகளுக்கு முழு பொறுப்பை ஏற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதே மாணவர்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நாட்டின் கோரிக்கையாக இருந்தது.
போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து வழக்குகளையும், மத்திய அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும். அந்த வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்படும் வரை மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சித் தொடர்ந்து துணை நிற்கும். மத்திய அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை காங்கிரஸ் கட்சி காவலனைப் போன்று தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகிறது.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியும், ராகுல் காந்தியும், தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். முறைகேடுகள் சரி செய்யப்படாவிட்டால் தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெறும்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சித் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக வரும் ஆகஸ்ட் 01- ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பயிற்சி முகாமில் நிறைவு நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்க உள்ளார்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.