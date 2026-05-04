கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த தவெக வேட்பாளர்; யார் இந்த வி.எஸ்.பாபு?

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு முதலமைச்சர் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்தித்திருப்பது இது 2-வது முறை. இதற்கு முன்பு 1996இல் ஜெயலலிதா பர்கூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

கொளத்தூர் வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு (ECI)
Published : May 4, 2026 at 8:56 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று அனைவரின் கவனைத்தை ஈர்த்துள்ளார் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தபோதிலும், முதல்வர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த அந்த வேட்பாளர் யார் என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது.

திமுக கோட்டையாக இருந்த கொளத்தூர் தொகுதி

கடந்த 2011 முதல் மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வந்தார். மு.க. ஸ்டாலின் களமிறங்கியதால் விஐபி அந்தஸ்தை பெற்றுவிட்டது கொளத்தூர் தொகுதி. தொடர்ந்து, மூன்று முறை இத்தொகுதியை கைப்பற்றிய அவர், தற்போது 4வது முறையாக இங்கு களம் கண்டார்.

திமுகவின் கோட்டையாக இருந்த அந்த தொகுதியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், நான்காவது முறை வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கினார். அவரை எதிர்த்து, வி.எஸ்.பாபுவை தவெக தலைமை களமிறக்கியது.

கிட்டத்தட்ட திமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படும் கொளத்தூர் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,07,251 பேர். இவர்களில் 85.91 சதவீத்தினர் வாக்களித்திருந்தனர்.

இந்த தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி உள்ள நிலையில், வி.எஸ்.பாபு 82,997 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். திமுக வேட்பாளரான முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 74,202 வாக்குகளை பெற்றுள்ளார். அதிமுக வேட்பாளர் பி.சந்தான கிருஷ்ணன் 18,430 வாக்குகளை பெற்றார். இதன் மூலம், 8795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வி.எஸ்.பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

யார் இந்த வி.எஸ்.பாபு?

75 வயதாகும் வி.எஸ்.பாபு, ஒரு காலத்தில் திமுகவில் இருந்தவர். குறிப்பாக வடசென்னை மாவட்ட செயலாளராக பதவி வகித்து, தன் கட்டுப்பாட்டில் கட்சியை வைத்திருந்தவர்.

கடந்த 2006இல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் புரசைவாக்கம் தொகுதியில் இருந்து சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு புரசைவாக்கம் தொகுதி கலைக்கப்பட்டு, கொளத்தூர் தொகுதி உதயமானது.

2011-இல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் முதல்வர் ஸ்டாலின், கொளத்தூரில் போட்டியிட்டதால், வி.எஸ்.பாபுவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், கொளத்தூர் தொகுதியின் தேர்தல் பொறுப்பாளராக இருந்து கடுமையாக உழைத்து முதல்வர் ஸ்டாலினின் வெற்றியை உறுதி செய்தார் வி.எஸ்.பாபு. இருப்பினும் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி கிடைத்ததால் திமுக தலைமை இவர் மீது அதிருப்தியில் இருந்தது.

அந்த காலகட்டத்தில், அதிமுகவில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் நீக்கப்பட்ட சேகர் பாபு. திமுகவில் இணைந்து, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமானார். அதைத் தொடர்ந்து வடசென்னை மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பும் சேகர் பாபுவுக்கு வந்ததால், அதிருப்தியடைந்த வி.எஸ்.பாபு, திமுகவில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தார்.

பின்னர், 2017இல் நடந்த தேர்தலில் ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதவராக செயல்பட்டதாக கூறி வி.எஸ்.பாபு உள்ளிட்டோர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

பின்னர், அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்ற பிறகு மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்த அவர், வடசென்னை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இருப்பினும் அதிமுகவில் அவருக்கு முக்கியத்துவம் குறைந்ததால் அதிருப்தியில் இருந்தார். அதன் பிறகு, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தவெக தலைவர் விஜய்யை சந்தித்து, தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் வி.எஸ்.பாபு.

அவரை, அவருக்கு நன்கு பரிச்சயமான கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக தலைமை நிறுத்தியது. அந்த தொகுதியில் 82,997 வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, ஒரு முதலமைச்சர் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தோல்வியை சந்திப்பது இது இரண்டாவது முறை. இதற்கு முன்பு 1996இல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதா பர்கூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார். அதன் பிறகு, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை வி.எஸ்.பாபு தோற்கடித்துள்ளார்.

