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கார் வேண்டும் என சட்டமன்றத்தில் கேட்ட விசிக எம்எல்ஏ ஜோதிமணி பின்னணி என்ன?

எம்எல்ஏ ஜோதிமணியின் தந்தையான மறைந்த இளையபெருமாள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காகவும் தீண்டாமை ஒழிப்பதற்காகவும் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டவர்.

பேரவையில் உரையாற்றும் விசிக எம்எல்ஏ ஜோதிமணி
பேரவையில் உரையாற்றும் விசிக எம்எல்ஏ ஜோதிமணி (Tamilnadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 10:05 PM IST

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சென்னை: இன்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது பேசிய காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி விசிக எம்எல்ஏ ஜோதிமணி, எம்எல்ஏக்களுக்கு மக்கள் பணி செய்ய கார் வழங்க வேண்டும் என பேசியது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அவர் யார்? அவரது பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து இங்கு காண்போம்.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஜோதிமணி, 85,179 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றிருந்தார். முன்னதாக, அந்த தொகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன்தான் போட்டியிடுவார் என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

பின்னர் அரசியல் காரணங்களால் அவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில் இருந்து விலகி, ஜோதிமணி போட்டியிட வாய்ப்பளித்தார். இவரது தந்தையான மறைந்த இளையபெருமாள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காகவும் தீண்டாமை ஒழிப்பதற்காகவும் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டவர்.

மேலும் "இளையபெருமாள் கமிட்டி" மூலம் இந்தியாவின் தீண்டாமையை ஒழிக்க அரசுக்கு மிக முக்கியமான பரிந்துரைகளை வழங்கியவர்தான் இளையபெருமாள். அவரது மகனான ஜோதிமணி, துறைமுகத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் ஆவார்.

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தன் தந்தை சார்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே தொடர்ந்து பணியாற்றி வந்தவர். இருப்பினும், மறைந்த இளையபெருமாளுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அவரது மகனான ஜோதிமணிக்கு, சட்டமன்றத் தேர்தலில் காட்டுமன்னார்கோயில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த சூழலில் இன்று நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் பேசிய ஜோதிமணி, பேரவையில் ஒரு முக்கிய கோரிக்கை வைத்தார். அதாவது, தான் தலைமைச் செயலகத்திற்கு 280 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து பயணம் செய்து வருவதாகவும், அவ்வாறு நாங்கள், பேருந்திலோ ரயிலிலோ பயணம் செய்து பேரவைக்கு வருவதற்கு போக்குவரத்துக்கான படிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஆனாலும், எனக்கு சொந்தமாக வாகனம் எதுவும் கிடையாது. வாடகை வாகனத்தில்தான் வருகிறேன். மேலும் எனது காட்டுமன்னார்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதியின் சுற்றளவு 40 கிலோமீட்டர் ஆக உள்ளது.

ஆகவே சட்டமன்றத் தொகுதியில் மக்களை சந்தித்து பணி செய்வதற்கான வாகன வசதி என்னிடம் இல்லை. மேலும், மாவட்ட செயலாளரை கையில் வைத்துக்கொண்டு அவருக்கு ஊதியம் வழங்கி வேலையை செய்வதற்கும் எனக்கு வசதி இல்லை. இதுபோல்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முக்கால்வாசி பேர் இருக்கிறார்கள்.

ஆகவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் வாகன வசதி (கார்) செய்து தர வேண்டும்" என பேரவையில் கோரிக்கையை வைத்தார்.

மேலும், லஞ்சம், லாவண்யம் இல்லாத அரசு அமைய வேண்டும் என்றால் உறுப்பினர்களை நலமுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணியின் கோரிக்கையை கேட்ட சபாநாயகர், "முதலமைச்சருக்கு கிள்ளிக் கொடுக்கும் கரங்கள் அல்ல. அள்ளிக் கொடுக்கும் கரங்கள்தான். அந்த வகையில் அவையில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்காகவும் இதுகுறித்து முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

எம்எல்ஏக்கள் கார்
எம்எல்ஏ ஜோதிமணி
விசிக
MLA JOTHIMANI

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