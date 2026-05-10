தவெக அமைச்சரவையில் இளம் பெண் அமைச்சர் - யார் இந்த கீர்த்தனா?

Published : May 10, 2026 at 6:55 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இளம் அமைச்சராக சிவகாசி எம்எல்ஏ கீர்த்தனா பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகள் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மற்றும் விசிகவின் ஆதரவோடு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சாராக ஆகியுள்ளார். அதன்படி, தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை 10.15 மணியளவில் தமிழ்நாட்டின் 14-வது முதலமைச்சராக பதவியேற்று கொண்டார். அவருக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். விஜயை தொடர்ந்து என்.ஆனந்த், அருண்ராஜ், சிடிஆர் நிர்மல் குமார், கீர்த்தனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அந்த அமைச்சரவை பட்டியலில், 29 வயதே ஆன இளம் பெண் ஒருவர் இடம் பெற்றுள்ளார்.

யார் இந்த அமைச்சர் கீர்த்தனா?

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில், சிவகாசி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டவர் தான் இந்த கீர்த்தனா.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மிகவும் எளிமையான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை கணிதமும், புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் புள்ளியியல் முதுகலைப் பட்டத்தையும் படித்துள்ளார். 29 வயதே ஆன கீர்த்தனாவுக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சிவகாசி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக ராஜேந்திர பாலாஜியும், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியும் களமிறங்கியது. அதிமுக வேட்பாளர் வெற்றி வெற்றி பெறுவார் என அனைவரது கவனமும் அவர் பக்கமே இருந்தது. ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட கீர்த்தனா வெற்றி பெற்றார்.

இரு பெரும் அரசியல் தலைவர்களை வீழ்த்தி, அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார் கீர்த்தனா. கிட்டத்தட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோகனை 11,670 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். இதன்மூலம், சிவகாசி தொகுதியின் முதல் பெண் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர், தற்போது அமைச்சராகவும் மாறியுள்ளார்.

தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளில் பேசும் புலமை கொண்டவர். நேரடியாக அரசியலில் களமிறங்குவதற்கு முன்னர், அரசியல் ஆலோசகராக பணியாற்றியுள்ளார். குறிப்பாக, பிரசாந்த் கிஷோரின் நிறுவனத்தில் இணைந்து திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என பல அரசியல் கட்சிகளின் வியூகங்களை வகுக்கும் பின்னணியில் செயல்பட்டுள்ளார். ஆந்திராவிலும் தற்போதைய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் அரசியல் ஆலோசனை குழுவில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவராகவும் திகழ்கிறார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் தேசிய ஊடகம் ஒன்றிற்கு, இந்தியில் பேட்டியளித்த வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக எழுந்த விமர்சனங்களையும், மிக சாமர்த்தியமாக கையாண்டார் கீர்த்தனா. அதாவது, “என்னுடைய கட்சியையும், கட்சி தலைவரின் பிரதிநிதித்துவத்தையும் இந்தியா மட்டுமின்றி, மற்ற நாடுகளில் இருப்பவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்று அவர் கூறியிருந்தார். ஆனால், இதுவும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

