பாஜக, அதிமுக பின்புலம்... தற்போது அமைச்சர் - யார் இந்த சிடிஆர் நிர்மல்குமார்?

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியை தன்வசப்படுத்த நிர்மல் குமார் கையில் எடுத்த யுக்தி, பற்றி எரிந்த தீபத்தூண் விவகாரம்.

சிடிஆர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat)
Published : May 10, 2026 at 2:09 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் செயல்பட்ட நிர்மல்குமார் தமிழ்நாட்டின் அமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

தவெக தலைவர் ச.ஜோசப் விஜய் இன்று காலை 10.15 மணியளவில் தமிழ்நாட்டின் 14-வது முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். விஜயை தொடர்ந்து, என்.ஆனந்த், அருண்ராஜ், சிடிஆர் நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

அதில், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்ற சிடிஆர் நிர்மல் குமாருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் செயல்பட்ட நிர்மல் குமாருக்கு, தற்போது மாநிலத்தின் மின்சாரக் கட்டமைப்பை சீரமைக்கும் விதமாக மின்சாரத்துறை ஒதுக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

யார் இந்த சிடிஆர் நிர்மல்குமார்?

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை பூர்வீகமாக கொண்டவர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் (44). சென்னை ஆர்.எம்.கே பொறியியல் கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் துறையில் பட்டம் பெற்ற அவர், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் குற்றவியல் மற்றும் காவல் துறை நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, தொழில்நுட்பம், சட்டம் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவற்றில் புலமை பெற்றவராக திகழ்கிறார்.

அரசியல் வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில், பாஜக மற்றும் அதன் சித்தாந்த அமைப்பான ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலத்தில் இருந்து வந்தவர். அதன்பிறகு பாஜகவின் ஐடி விங்கில் முக்கிய பொறுப்பில் பணியமர்த்தப்பட்டார்.

2019 முதல் 2023 வரை என நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அவர், சில பொய்த் தகவல்களை பரப்பி சர்ச்சையில் சிக்கினார். அந்த காரணத்தால், பாஜகவிலிருந்து வெளியேறிய நிர்மல் குமார் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அவரால், அங்கேயும் நீண்டநாள் பயணிக்க முடியவில்லை. இதற்கிடையே, தவெக தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே அக்கட்சியில் ஆதவ் அர்ஜுனா இணைந்த நிலையில், அவரை தொடர்ந்து நிர்மல் குமாரும் இணைந்தார். அப்போது அவருக்கு தவெக ஐடி விங்கின் துணை பொதுச் செயலாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் கட்டுக்கடங்காமல் போன சூழலில், தவெக தலைவர் விஜய் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு கிளம்பியது. அப்போது கட்சி சார்பில் களமிறக்கப்பட்டவர் தான் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார். கட்சியின் நிலைப்பாட்டை தவெக சார்பாக செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார். அதில் விஜயின் நம்பிக்கையை பெற்ற நிர்மல் குமாருக்கு, தேர்தலில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

ஆனால், தேர்தலில் அவரது சொந்த ஊரான உசிலம்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என பேச்சுகள் எழுந்த போது, தவெக மாவட்ட செயலாளர் அத்தொகுதியில் நிற்க ஆசைப்பட்டதால், நிர்மல் குமார் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் களமிறங்கி வெற்றியும் பெற்றார்.

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியை தன்வசப்படுத்த அவர் கையில் எடுத்த யுக்தியோ, பற்றி எரிந்த தீபத்தூண் விவகாரம். அதாவது, திமுக - அதிமுக, பாஜக இணைந்து, திட்டமிட்டு நாடகமாடுவதாக அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால், விஜய்யின் திரை ஆளுமை அவரை வெற்றி பெற வைத்துள்ளது.

இது மட்டுமின்றி, சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் திணறிய போது, இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து பேசி ஆதரவு பெறுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டவரும் நிர்மல் குமாரே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

