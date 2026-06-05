'சிங்கம் ஒன்று புறப்பட்டதே..': தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பிய ஒற்றை அறிவிப்பு; யார் இந்த அண்ணாமலை?
பிரதமர் நரேந்தி மோடி, அமித்ஷா உள்ளிட்ட தலைவர்களை நேரடியாக சந்திக்கும் அளவிற்கு தேசிய தலைமைக்கு மிக நெருக்கமானவராக திகழ்ந்தவர் அண்ணாமலை.
Published : June 5, 2026 at 1:37 PM IST
சென்னை: பாஜகவில் இருந்து விலகிய அண்ணாமலை, புதிய அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கி தனித்து களம் காண உள்ளார். தேசிய அரசியலில் இருந்து மாநில அரசியலுக்கு திரும்பியிருக்கும் அண்ணாமலை கடந்து வந்த பாதைகள் ஏராளம். அதுகுறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
கரூர் மாவட்டம், தொட்டம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த குப்புசாமி- பரமேஸ்வரி தம்பதிக்கு மகனான பிறந்தவர் அண்ணாமலை. கோயம்புத்தூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிஎஸ்ஜி பொறியியல் கல்லூரியில் தனது பி.இ. பட்டப்படிப்பை முடித்தார். பின்னர், லக்னோவில் உள்ள மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனமான ஐஐஎம் என்றழைக்கப்படும் இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் (IIM) எம்பிஏ பட்டம் வென்றார்.
பின்னர் காவல் பணி மேல் உள்ள ஆசையின் காரணமாக சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் கவனம் செலுத்திய அண்ணாமலை, கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தனது பணியைத் தொடங்கினார். கர்நாடகா கேடரில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தேர்வான அண்ணாமலை, அந்த மாநிலத்தில் கார்கலாவின் (Karkala) துணை காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியில் சேர்ந்தார். அப்போது, அவரது வரம்பிற்குட்பட்ட காவல் நிலையங்களான கார்கலா டவுன், கார்கலா ரூரல், பதுபித்ரி, கௌப் ஆகிய காவல் நிலையங்கள் ISO 9001:2008 தரச்சான்று பெற்றன.
பின்னர் 2015 முதல் 2016 வரை உடுப்பி மற்றும் சிக்மகளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அப்போது, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் போதைப்பொருள் விற்பனையைத் தடுத்தல், சட்டவிரோத செயல்களுக்கு எதிராகவும் ரோந்து உள்ளிட்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார். இதனால் கர்நாடகா மாநில மக்களின் அன்பையும் ஆதரவையும் பெற்றார். இதன் காரணமாக, 'கர்நாடகா சிங்கம்' என்று மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்பட்டார். பதவி உயர்வுப் பெற்று பெங்களூரு தெற்கு மாவட்ட துணை ஆணையராகவும் அண்ணாமலை திறம்படப் பணியாற்றினார்.
பதவி ராஜினாமாவும், பாஜகவில் இணைந்ததும்
கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தனது ஐபிஎஸ் பதவியைத் திடீரென ராஜினாமா செய்தார். பின்னர் அரசியலைத் தூய்மைப்படுத்தும் நோக்கில் சமூக பணியைத் தொடங்கினார். இயற்கை விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் ஆர்வம் காட்டினார். ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகளின் கூட்டங்களில் பங்கேற்று வந்த அண்ணாமலை, கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு ஜூலை 8ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக பாஜகவில் இணைந்தார்.
அண்ணாமலைக்கு தலைமை பொறுப்பு வழங்கிய பாஜக
பாஜகவில் இணைந்த உடனேயே அண்ணாமலைக்கு மாநில தலைவர் பொறுப்பை வழங்கியது அக்கட்சியின் தேசிய தலைமை. 2021- 2025 வரை பாஜகவின் மாநில தலைவராகப் பணியாற்றிய அண்ணாமலை, தமிழ்நாட்டில் பாஜகவின் வளர்ச்சிக்காக 'என் மண் என் மக்கள்' பாத யாத்திரையை நடத்தினார். அண்ணாமலை தலைவராக இருந்த காலத்தில் பாஜகவில் அடிப்படை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயர்ந்தது.
2021- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்ட பாஜக 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. 2024- ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்ட பாஜக அனைத்து இடங்களிலும் தோல்வியடைந்தது.
'அண்ணா' என்று இளைஞர்களால் கொண்டாடப்படுபவர்
அண்ணாமலையின் நுணுக்கமான, வெளிப்படையான, தெளிவான பேச்சுகள், இளைஞர்கள் மற்றும் மக்களை வெகுவாக ஈர்த்தது. இதனால் இளைஞர்கள் பலரும் பாஜகவில் இணைந்தார். இளைஞர்கள், இளம்பெண்களுக்கு மாநில, மாவட்ட அளவில் கட்சிப் பொறுப்புகளை வழங்கி, இளைய தலைமுறையினரை ஊக்குவித்தார் அண்ணாமலை. அண்ணாமலையில் பணிகள் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளரச் செய்தது என்றே சொன்னால் அது மிகையாகாது.
'DMK Files' வெளியிட்டு அதிரடிக் காட்டிய அண்ணாமலை
கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த திமுக அமைச்சர்களின் சொத்துப் பட்டியல் மற்றும் ஊழல் பட்டியலை 'DMK Files' என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டு அதிரடிக் காட்டினார். இது அகில இந்திய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தது.
தேர்தல்களில் தோல்வி
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த அரவக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அண்ணாமலை, திமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, 2024- ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் கோயம்புத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அண்ணாமலை தோல்வியைத் தழுவினார்.
பிரதமர் மோடி, அமித்ஷாவுடன் நெருக்கம்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமித்ஷா, மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா ஆகியோரிடம் நன்மதிப்பைப் பெற்றவர். பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்களை நேரடியாகச் சந்திக்கும் அளவிற்கு தேசிய தலைமைக்கு மிக நெருக்கமானவராகத் திகழ்ந்தார்.
|இதையும் படிங்க: அண்ணாமலையின் ராஜினாமா ஏற்பு: பாஜக தலைமை அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர்கள் மீது அதிருப்தி
தற்போது நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து பாஜக போட்டியிட்ட நிலையில், தான் போட்டியிடுவதைத் தவிர்த்தார். மேலும், தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அண்ணாமலை, தேர்தலுக்கு பிறகு பாஜக சார்ந்த அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர்கள் மீதான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி தனது ராஜினாமா கடிதத்தை கட்சி தலைமையிடம் வழங்கியிருந்தார். அதனை பாஜக தலைமை ஏற்றுக் கொண்டது. தற்போது தனது புதிய அரசியல் இயக்கத்தை அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ளார்.