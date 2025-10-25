தமிழ்நாடு அரசின் ‘வைக்கம் விருது 2025’க்கு தேர்வான பெண்! யார் இவர் தேன்மொழி செளந்தரராஜன்?

தமிழ்நாடு அரசின் ‘வைக்கம் விருது 2025’க்கு தேர்வான பெண்! யார் இவர் தேன்மொழி செளந்தரராஜன்?
Published : October 25, 2025 at 8:01 PM IST
சென்னை: ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதிக்காக, பல வழிகளில் போராடி வரும் தேன்மொழி செளந்தரராஜனுக்கு, 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான ‘வைக்கம்’ விருதினை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளார்.
பெரியாரின் வைக்கம் போராட்டத்தை நினைவுக்கூரும் வகையில், இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பை, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 2023-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாட்டை கடந்து உலகளவில் சமூக நீதிக்கான குரலாய், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அரவணைத்து வழிகாட்டும் நபர்கள் கண்டறியப்பட்டு, வைக்கம் விருதுக்காக பரிந்துரைக்கப்படுகிறார்கள். அதன்படி, இந்த ஆண்டு, அமெரிக்க வாழ் இந்தியரான தேன்மொழி செளந்தரராஜனுக்கு விருது வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு கெளரவிக்கிறது.
மதுரையை பூர்விகமாக கொண்ட தேன்மொழி, அமெரிக்காவில் தன் சமூக செயல்பாட்டு தளத்தை ஆணித்தரமாக நிறுவியுள்ளார். இவர் ஒரு எழுத்தாளராகவும், ஆய்வாளராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார்.
உலகளவில் பல்வேறு சமூகங்களில் இனம், சாதி, பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்தி, சமூக மாற்றத்திற்காக இவர் பணியாற்றி வருகிறார். மேலும், இந்த பணிகளுக்காக 'ஈக்விட்டி லேப்ஸ்' (Equality Labs) என்ற அமைப்பை நிறுவி, அதை வழிநடத்தி வருகிறார்.
தெற்காசிய அமெரிக்கர்களை சாதி அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஒன்றிணைத்து, சாதி ஒழிப்பு, பாலின வன்முறை, மத வெறுப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக செயல்பட வலியுறுத்தி, மாற்றத்தை விதைத்து வருகிறார்.
மேலும், Third World Majority என்ற சர்வதேச ஊடக பயிற்சி அமைப்பினை தொடங்கி நடத்தியவர் ஆவார். கலை, கல்வி, ஆராய்ச்சி, செயற்பாடு, டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு போன்ற துறைகளில் தேனிமொழியின் பணியை விரிவாக்கி, ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் குரல்களுக்கு பாதுகாப்பான இடங்களை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
புகைப்படம், திரைப்படம், இசை ஆகிய துறைகளிலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பிரதிபலிப்பாய் திகழ்கிறார். மேலும், பெண்ணிய எதிர்காலக் காட்சிகளையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இசைக்கலைஞராக ராக், ஜாஸ், ப்ளூஸ், ஹிப் ஹாப் போன்ற வகைகளில் பாடி, அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியாவில் பல நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றியுள்ளார்.