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தமிழக அரசியலை அரை நூற்றாண்டு காலம் ஆக்கிரமித்த தலைவன் - டாக்டர் ராமதாஸ் கடந்து வந்த பாதை

தமிழக அரசியலிலும், சமூக அளவிலும் ராமதாஸால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஒன்று - இரண்டல்ல; ஏராளம். திமுக, அதிமுக என்ற இருபெரும் சக்திகளுடன் ஒரே காலக்கட்டத்தில் உறவாடியும், பகைத்தும் ராமதாஸ் செய்த அரசியல் சாதாரணமானது அல்ல.

அன்புமணி உடன் ராமதாஸ்
அன்புமணி உடன் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 1:12 PM IST

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-BY ஜா. ஜாக்சன் சிங்

தமிழக அரசியலில் கிட்டத்தட்ட 47 ஆண்டுகாலமாக தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக சுழன்று வந்த பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், திடீரென அரசியல் துறவறம் மேற்கொள்ளப் போவதாக அறிவித்திருப்பதை அவ்வளவு எளிதாக கடந்து சென்றுவிட முடியாது.

தமிழக அரசியலிலும், தேசிய அரசியலிலும், சமூக அளவிலும் ராமதாஸால் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஒன்று - இரண்டல்ல; ஏராளம். திமுக, அதிமுக என்ற இருபெரும் சக்திகளுடன் ஒரே காலக்கட்டத்தில் உறவாடியும், பகைத்தும் ராமதாஸ் செய்த அரசியல் சாதாரணமானது அல்ல.

அரசியலையே தனது வாழ்க்கையாக்கிக் கொண்ட ராமதாஸ், இனி தான் அரசியலே பேசப் போவதில்லை என அறிவித்திருப்பதை காலத்தின் முரணாகவே பார்க்க முடிகிறது. சுமார் 5 தசாப்தங்களாக ராமதாஸ் நிகழ்த்திய அரசியலையும், அவர் கடந்து வந்த பார்வையையும் சுருக்கமாக இங்கு பார்க்கலாம்.

கைராசியான மருத்துவர்

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்த கீழ்சிவிரி கிராமம்தான் ராமதாஸின் சொந்த ஊர். 25-7-1939-இல் சஞ்சீவராயக் கவுண்டர் - நவநீத அம்மாள் தம்பதிக்கு பிறந்தார் ராமதாஸ்.

மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்த ராமதாஸ், பள்ளிப் படிப்பை மிகவும் சிரமத்துக்கு இடையே படித்து முடித்தார்.

மருத்துவத்தின் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்த ராமதாஸ், தனது குடும்பத்தினரிடம் இருந்து உதவிகளை பெற்று சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். பட்டம் பெற்றார்.

ஆரம்பத்தில் திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்த அவர், பின்னர் தனியாக கிளினீக் தொடங்கி ஏழை, எளிய மக்களுக்கு மிகக் குறைந்த கட்டணத்தில் வைத்தியம் பார்க்க தொடங்கினார். கைராசியான மருத்துவர் என்ற பெயரையும் பெற்றார்.

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அரசியல் வாழ்க்கையின் அச்சாரம்

தான் மருத்துவராக இருந்த போது, தான் சார்ந்த வன்னிய சமூக மக்களின் ஏழ்மை நிலையையும், அவர்களின் அறியாமையையும் கண்டு பெரிதும் மனம் நொந்தார் ராமதாஸ்.

வன்னியர் சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்ற முடிவு செய்த அவர், மருத்துவப் பணிக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு சமூகப் பணியில் இறங்கினார். ராமதாஸ் எடுத்த இந்த முடிவுதான், அவரது பிற்கால அரசியல் வாழ்க்கைக்கு அச்சாரமாக அமையப் போகிறது என்பதை அன்றைக்கு அவர் அறிந்திருக்க மாட்டார்.

திரும்பி பார்க்க வைத்த மாநாடு

ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடந்த வன்னிய அமைப்புகளின் தலைவர்களை சந்தித்து பேசி, 1980-இல் வன்னியர் சங்கத்தை நிறுவினார். கல்விதான் வன்னிய சமூக மக்களை உயர்த்தும் என அறிந்துகொண்ட ராமதாஸ், அந்த சமூகத்துக்கு கல்வியிலும், வேலைவாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு கோரி அதே ஆண்டு ஈரோட்டில் முதல் மாநாட்டை நடத்தினார்.

லட்சக்கணக்கான வன்னியர் மக்கள் கலந்துகொண்ட அந்த மாநாடு, ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தது.

ஸ்தம்பித்து போன தமிழ்நாடு

ஆனாலும், அவரது கோரிக்கைக்கு அரசு செவி சாய்க்காததால் அதிருப்தி அடைந்த ராமதாஸ், போராட்டக் களத்தை தேர்ந்தெடுத்தார். அந்த போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டு வந்து நடத்திய சாலை மறியல், கல்வீச்சு, ரயில் மறியல் போராட்டங்களால் வட தமிழகமே ஸ்தம்பித்து போனது.

வன்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 21 பேர் உயிரிழந்தனர். ராமதாஸ் உட்பட 18,000 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்தப் போராட்டம்தான் 1989ஆம் ஆண்டின் திமுக ஆட்சியில் வன்னியர் சமூகத்துடன் சேர்ந்து 108 சமூகங்கள் எம்பிசி என்ற புதிய பட்டியலில் இடம்பெறச் செய்தன. ராமதாஸுக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி இது.

ஆரம்பமான அரசியல் அத்தியாயம்

இதன் தொடர்ச்சியாக, அரசியல் அதிகாரத்தை நோக்கி நகர முடிவு செய்த ராமதாஸ், 1989-இல் சமூக நீதியை மையமாக கொண்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை தொடங்கினார்.

அந்த சமயத்தில், தான் தேர்தலில் ஒருபோதும் நிற்க மாட்டேன் என அறிவித்த ராமதாஸ், இறுதிவரை தனது வாக்கை காப்பாற்றினார். ஆனால், தனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவைக்கோ, நாடாளுமன்றத்துக்கோ செல்ல மாட்டார்கள் என ராமதாஸ் அறிவித்தது பின்னாளில் அப்படியே மாறிப்போனது.

முதன்முதலில் 1991 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட பாமக, பண்ருட்டி தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது. பின்னர் 1996 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4 தொகுதிகளில் வென்றது.

திமுக, அதிமுக என்ற இரு சக்திகளையும் தாண்டி தமிழகத்தில் வெல்ல முடியாது என தெரிந்து கொண்ட ராமதாஸ், கூட்டணி அரசியலில் குதித்தார்.

கூட்டணி அரசியலில் புதிய ஃபார்முலா

திமுக, அதிமுக என சூழலுக்கேற்ப மாறி, மாறி கூட்டணி வைத்து, பாமகவின் குரலை சட்டமன்றத்துக்குள் ஒலிக்க வைத்தார். தேசிய அரசியலிலும் காங்கிரஸ், பாஜக என இருவேறு அரசியல் துருவங்களுடன் பயணித்து, நாடாளுமன்றத்தையும் பாமகவின் குரலை கேட்கச் செய்தார்.

பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த தலில் எழில்மலையை மத்திய அமைச்சராக்கி அழகு பார்த்தார். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் மகன் ராமதாஸை மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக்கினார். அந்த சமயத்தில், அன்புமணி ராமதாஸ் கொண்டு வந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் திட்டம், புகையிலை ஒழிப்புத் திட்டம், போலியோ ஒழிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்டவை சர்வதேச அளவில் பாராட்டுகளை பெற்றன.

ஒருகட்டத்தில், திராவிட கட்சிகளுடன் பார் உள்ளளவும் கூட்டணி இல்லை என அறிவித்த ராமதாஸ், பின்னர் மீண்டும் திமுக, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளானார்.

திராவிட கட்சிகளை திணறடித்த 'ராமதாஸ் அரசியல்'

அரசியலில் இருந்து பாமகவை ஓரங்கட்ட பல சந்தர்ப்பங்களில் முயற்சிகள் நடந்தாலும், வட தமிழகத்தில் ராமதாஸுக்கு இருந்த செல்வாக்கு அத்தனையையும் தவிடுப்பொடி ஆக்கியது. கூட்டணிக்காக திராவிடக் கட்சிகளிடம் சென்று பாமக நின்ற காலம் போய், பாமகவிடம் திமுகவும், அதிமுகவும் சென்று பேசும் காட்சிகளும் அரங்கேறின.

அரசியலில் ராமதாஸ் சந்திக்காத வெற்றியும் அல்ல. அவர் சந்திக்காத தோல்வியும் அல்ல என சொல்லும் அளவுக்கு அவரது அரசியல் பாதை அமைந்தது. ஒரு தேர்தலில் தான் நின்ற அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றி பெறும் பாமக, அடுத்த தேர்தலிலேயே அனைத்து இடங்களிலும் தோல்வியை தழுவும்.

அடுத்தடுத்த சறுக்கல்கள்

இவ்வாறு தமிழக அரசியலிலும், தேசிய அரசியலிலும் அசைக்க முடியாத சக்தியாக விளங்கி வந்த ராமதாஸுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சறுக்கல்கள் ஆரம்பித்தன. 2022-இல் பாமக தலைவராக மகன் அன்புமணியை நியமித்த பிறகு, கட்சியிலும், வன்னியர் சங்கத்திலும் தந்தை - மகன் இடையே அதிகாரப் போட்டி ஆரம்பமானது.

நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அன்புமணியுடன் பேசும் ராமதாஸ்
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அன்புமணியுடன் பேசும் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இலைமறைவாக இருந்த இந்த மோதல், 2024 டிசம்பர் மாதம் நடந்த பொதுக்குழுவில் வெட்ட வெளிச்சமானது. தனது மகள் ஸ்ரீகாந்தியின் மகன் முகுந்தனை பாமக இளைஞர் சங்கத் தலைவராக ராமதாஸ், அறிவித்த போது, மேடையிலேயே மைக்கை வீசி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அன்புமணி.

அதன் தொடர்ச்சியாக, அன்புமணி மீது பல குற்றச்சாட்டுகளை கூறிய ராமதாஸ், அவரை கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்கினார். எனினும், நிர்வாகிகள் ஆதரவுடன் பாமகவை தன் வசமாக்கினார் அன்புமணி. பின்னர் நடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் ராமதாஸுக்கு பெரும் பின்னடைவை தந்தது.

அரசியல் துறவற முடிவு

அந்த தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்த அன்புமணி 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற, ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலாவுடன் கூட்டணி அமைத்த ராமதாஸ், தான் போட்டியிட்ட 40 தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழந்தார். இதற்கிடையே, உடலளவிலும் சற்று தளர்ந்த ராமதாஸ், மகன் அன்புமணியுடன் மீண்டும் கைகோர்த்தார். எத்தனை கோபம் இருந்தாலும், மகனை பார்த்ததும் ராமதாஸ் அவரை கட்டிப்பிடித்து அழுதது காண்போரின் நெஞ்சை கலங்கச் செய்தது.

இந்நிலையில்தான், மகன் அன்புமணியிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிட்டதாக கூறி, தனது 88வது பிறந்தநாளான நேற்று, அரசியல் துறவறம் மேற்கொள்ளப் போவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார். அரசியலை ராமதாஸ் மறக்க நினைத்தாலும், அவர் கூறுவதை போல பார் உள்ளவரை அரசியல் களம் ராமதாஸை மறக்காது.

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ராமதாஸ் அரசியல் பயணம்
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