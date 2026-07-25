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அனிதா: நீட் தேர்வால் பறிபோன முதல் உயிர் - சிஜேபி போராட்டம் தீர்வு தந்ததா?

படிப்பு, பொருளாதாரம், வாழ்விடம், வசதி என எதிலும் சமநிலையை வழங்கிடாத இந்த அரசு, ஒரே ஒரு தேர்வை அனைவருக்கும் சமம் என சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம்? என்ற கேள்வியையும் அனிதாவின் மரணம் எழுப்பியது.

அனிதா
அனிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 7:00 PM IST

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"கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு, அதிலும் என்னை மாதிரி ஏழை, எளிய பின்னணியில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு நீட் ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம்."

இன்று நீட் தேர்வு முறைகேட்டுக்கு எதிரான கரப்பான்பூச்சி கட்சியினரின் போராட்டம் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றிலிருந்து சுமார் 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் வாசலில் நின்றுக் கொண்டு அரியலூர் மாணவி அனிதா பேசிய வார்த்தைகள்தான் இவை.

நீட் போன்ற தேர்வுகளில் முறைகேட்டை தடுப்பதற்காக மத்திய அரசும் புதிய சட்ட மசோதாக்களை கொண்டு வருகிறது. ஆனால், நீட் தேர்வுக்குப் பின் மருத்துவ இடம் கிடைக்காத விரக்தியால் மரணமடைந்த இந்தியாவின் முதல் மாணவியான அனிதாவின் கோரிக்கை நீட் தேர்வே வேண்டாம் என்பதாக இருந்தது. உச்சநீதிமன்றத்திலும் அதனைத் தான் அனிதாவின் மனு வலியுறுத்தியது.

யார் இந்த அனிதா?

தமிழ்நாட்டில் மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் ஒன்றான அரியலூரில் உள்ள ஒரு குக்கிராமமான குழுமூர் கிராமத்தில் பிறந்த அனிதா, 2017ம் ஆண்டு ப்ளஸ் 2 தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண் 1200-க்கு 1176. குடிசை வீட்டில், எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத சூழலில் வளர்ந்த ஒரு பிள்ளை, இத்தனை மதிப்பெண்கள் எடுப்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை என்கிறார் அனிதாவின் அண்ணன் மணிரத்னம்.

உயிரிழந்த அனிதாவின் சகோதரர்
உயிரிழந்த அனிதாவின் சகோதரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்று நீட் முறைகேடு எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கெடுப்பதற்காக டெல்லி சென்றிருக்கும் அவர் ஈடிவி பாரத்திடம் பேசுகையில்,"எப்படியாவது மருத்துவர் ஆகி, தனது குடும்பத்தையும், தனது கிராமத்தையும் முன்னேற்றி விட வேண்டும் என்பதே அனிதாவின் ஒரே லட்சியமாக இருந்தது" என்கிறார்.

மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற தேர்வில் அனிதா பெற்ற மதிப்பெண் மருத்துவப் படிப்பை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கும். ஆனால், நீட் நுழைவுத் தேர்வில் 720-க்கு 86 மதிப்பெண்களை பெற்றதால் அவரது மருத்துவர் கனவு தகர்ந்தது.

'நீட்டில் தேர்ச்சியடைய கோச்சிங் க்ளாஸ் போகணும். எங்களுக்கு எல்லாம் அதற்கான வசதியும் இல்ல, வாய்ப்புகளும் இல்லை. ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எல்லோருக்குமே பொதுவானது. அந்த மதிப்பெண்ணை வெச்சு செலக்ட் செய்தால் தானே என்னை மாதிரி பிள்ளைங்க டாக்டருக்கு படிக்க முடியும்." என்று உச்சநீதிமன்ற வாசலில் நின்று பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளியில் அனிதா பேசியிருந்தார்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனிதா
உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

2017-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1-ம் தேதி தற்கொலையால் மரணமடைந்தார் அனிதா. அனிதாவின் மரணம் அன்று தமிழ்நாட்டில் சமூக மட்டத்திலும், அரசியல் மட்டத்திலும் ஒரு பெரும் விவாதத்தையே எழுப்பியது. தமிழ்நாடு முழுவதும் நீட் எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. போராட்டங்களின் மையமாக அனிதாவின் முகமே இருந்தது.

அந்த சமயத்தில், இன்றைய முதலமைச்சரான ஜோசஃப் விஜய், அனிதாவின் வீட்டுக்கு நேரிலேயே சென்று ஆறுதல் கூறி இருந்தார்.

"அனிதாவை அனைவருக்கும் தெரிந்தது"

டெல்லியில் சிஜேபி போராட்டத்தில் பங்கெடுத்த பலரும் அனிதாவை அறிந்திருந்தனர் என கூறுகிறார் அவரது அண்ணன் மணிரத்னம். "டெல்லி சென்ற போது, அவர்களுக்கு எனது தங்கை அனிதாவை பற்றி பெரிதாக தெரியாது என நினைத்தேன். ஆனால், பெரும்பாலான போராட்டக்காரர்களுக்கு அனிதாவை தெரிந்திருக்கிறது.

நீட்டுக்கு எதிராக முதன்முதலில் வீதியில் இறங்கி போராடி, சட்டப்போராட்டம் நடத்தியவர் தானே என அவர்கள் அனிதாவை பற்றி கூறிய போது கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து விட்டது. அனிதாவின் போராட்டம் வீண் போகவில்லை என நான் உள்ளூற உணர்ந்த தருணம் அது." என ஈடிவி பாரத்திடம் தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய போது பகிர்ந்து கொண்டார்.

டெல்லியில் சக போராட்டக்காரர்களிடம் பேசிய போது," நீட் முறைகேடுகளை ஒழிப்பது மட்டும் போதாது. நீட்டே ஒரு முறைகேடுதான் என்பதை போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களிடம் நான் உள்ளிட்ட பலர் எடுத்துக் கூறினோம்." என்கிறார்.

தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமா நீட் தேர்வை முழுமையாக முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான முதல் நடவடிக்கையே என்றும் அவர் கூறினார். சிஜேபி கட்சியினர் முன்வைத்த முதன்மையான 3 கோரிக்கைகளையும் மத்திய அரசு எற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதில் நீட் தேர்வால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்பதும் அடங்கும்.

நீட் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் நிலைப்பாடு என்ன?

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் கட்சியான தமிழக வெற்றிக்கழகம் நீட் தேர்வு நடத்தப்படக் கூடாது என்பதில் தனது நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. சென்னை தியாகராயநகரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சிஜேபி போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பங்கேற்று ஆதரவு தெரிவித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,"நீட் ஒழிப்பை சட்டப்பூர்வமாக்கி கல்வியை மாநிலப்பட்டியலுக்கு கொண்டு வர போராடும் அனைவருக்கும் கட்சி வேறுபாடின்றி ஆதரவளிக்கிறோம்" என்றார்.

எதிர்க்கட்சியான திமுகவின் நாடாளுமன்ற குழுத்தலைவர் கனிமொழி தனது எக்ஸ்தள பதிவு ஒன்றில்,"கல்வியை மாநிலங்களிடம் ஒப்படையுங்கள் மற்றும் உயர்கல்விக்கான சேர்க்கையை தீர்மானிக்கும் மாநிலங்களின் அரசியலமைப்பு சார்ந்த உரிமைக்கு மதிப்பு கொடுங்கள்" என கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

TAMILNADU NEET PROTEST
DELHI NEET PROTEST
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டெல்லி நீட் போராட்டம்
NEET ANITHA

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