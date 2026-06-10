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கைதிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்க யாருக்கு அதிகாரம்? உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு விசாரணை

கைதிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்குவது தொடர்பான வழக்கில் நீதிமன்றத்துக்கு உதவியாக வழக்கறிஞர் ஒருவரை ஆணையராக நியமித்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 10:47 PM IST

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சென்னை: வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் கைதிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்கும் அதிகாரம் யாருக்கு உள்ளது என்பதை முடிவு செய்யும் வகையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி தலைமையில் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட சிறப்பு அமர்வு தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

ஆயுள் தண்டனை கைதி பாலு, தண்டனை கைதிகள் கார்த்தி, பிரசாந்த், பிரபாகர் உள்ளிட்டோருக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்கக்கோரி சிறைத்துறைக்கு அவர்களது உறவினர்கள் அளித்திருந்த மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இதை எதிர்த்து கைதிகளின் உறவினர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

அந்த மனுவில்,'வழக்கின் விசாரணை நிலுவையில் இருக்கும்போது மட்டுமே கைதிகளுக்கு விடுப்பு வழங்க முடியாது என சிறை விதிகள் உள்ளது. தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகளுக்கு அந்த சிறை விதி பொருந்தாது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், கைதிகளின் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் போது, நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அதிகாரம் 226- ஐ பயன்படுத்தி விடுப்பு வழங்க முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கத்திற்கும் சி.ஆர்.பி.சி 432 மற்றும் பி.என்.எஸ்.எஸ் 473-ன் படி எந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதியாக இருந்தாலும் மன்னிப்பு வழங்கவும், விடுதலை செய்யவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், கைதிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்குவது தொடர்பாக பல்வேறு மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அதில், சில தீர்ப்புகள் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தாலும் விடுப்பு வழங்கலாம் எனவும், சில தீர்ப்புகள் விடுப்பு வழங்கக் கூடாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது. அதனால், இந்த வழக்கை தலைமை நீதிபதி அடங்கிய முழு அமர்வு விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்து 2025- ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதையடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, எம்.நிர்மல்குமார், சுந்தர் மோகன் ஆகிய ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "கைதிகளுக்கு விடுப்பு வழங்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருப்பது குறித்து விசாரணை செய்ய இந்த அமர்வு ஏற்படுத்தப்படவில்லை. வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது விடுப்பு வழங்கும் அதிகாரம் எந்த அதிகாரிக்கு உள்ளது? என்பதை மட்டுமே நீதிமன்றம் விசாரணை செய்ய உள்ளது' என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

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மேலும், பரோல் வழங்க உயர்நீதிமன்றத்துக்கும், அரசுக்கும் அதிகாரம் உள்ளதாக அனைத்து தரப்பினரும் தெரிவித்ததால், மாற்று கருத்து இருக்கிறதா? என்பதை அறிந்து கொள்ளும் வகையில், நீதிமன்றத்துக்கு உதவியாக வழக்கறிஞர் ஒருவரை ஆணையராக நியமிப்பதாகத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை வரும் ஜூன் 19- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

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கைதிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
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