மசாஜ் சென்டர்களில் சோதனை நடத்துவதற்கு யாருக்கு அதிகாரம்? நீதிபதி முக்கிய உத்தரவு
மசாஜ் சென்டர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயம் என்று உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தெரிவித்துளளது.
Published : July 6, 2026 at 3:08 PM IST
மதுரை: மசாஜ் சென்டர்களில் சோதனை நடத்துவதற்கு காவல் ஆய்வாளர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்பதை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை அண்ணா நகரில் மசாஜ் சென்டர் என்ற பெயரில் பாலியல் தொழில் செய்ததாக ஞானகணேஷ், முருகானந்தம், பிரேம் குமார், பொன்ராஜ் ஆகியோர் மீது அண்ணா நகர் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு சிறப்புப் பிரிவு சார்பில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி 4 பேரும் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனு நீதிபதி விஜயகுமார் முன்பு இன்று (ஜூலை 06) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஸ்பாக்களில் ஆய்வு செய்ய காவல் ஆய்வாளருக்கு அதிகாரம் இல்லை" என்று வாதிட்டார்.
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்பு சிறப்புப் பிரிவு போலீஸார் ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 4 ஆம் தேதி மனுதாரர்கள் நடத்தி வந்த மசாஜ் சென்டரில் சோதனை நடத்தினர். அப்போது உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்ட அறைகளில் அசாம் மற்றும் நாகலாந்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இருவர் அரை நிர்வாண நிலையில் இருந்தனர். அங்கு மசாஜ் செய்வதற்கான எந்த வசதியும் இல்லை.
மசாஜ் சென்டர் நடத்த தடையில்லா சான்றிதழ் பெறவில்லை. தடையில்லா சான்றுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் காவல் ஆய்வாளர் சோதனை நடத்தியதில் சட்டப்பிரிவு மீறப்படவில்லை. எனவே வழக்கை ரத்து செய்யக்கூடாது" என்று வாதிட்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி விஜயகுமார், "ஐபிசி சட்டப்பிரிவு அடிப்படையில் காவல் ஆய்வாளர், சிறப்பு காவல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதிகாரமிக்க அதிகாரி தான் மசாஜ் சென்டரில் சோதனை நடத்தியுள்ளார். மசாஜ் சென்டர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயம். உரிமம் பெறுவதற்கு முன்பு எஸ்பிக்களிடம் தடையில்லா சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.
இந்த வழக்கில் மனுதாரர்கள் தாக்கல் செய்த தடையில்லா சான்றிதழ் கோரும் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் காவல்துறையிடமிருந்து தடையில்லாச் சான்றிதழ் பெறாமலும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உரிமம் பெறாமலும் ஸ்பா நடத்தி வந்துள்ளனர். எனவே வழக்கை ரத்து செய்ய எந்த முகாந்திரமும் இல்லை" என்று கூறி மனுதாரர்களின் மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.