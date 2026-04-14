முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் பரப்புரையின்போது தஞ்சை பெரிய கோயில் கோபுரம் திரையிட்டு மறைக்கப்பட்டது ஏன்?
Published : April 14, 2026 at 11:01 PM IST
தஞ்சாவூர்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தஞ்சையில் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது, தஞ்சை பெரிய கோயில் கோபுரம் அவரின் கண்ணில் படாதபடி திரையிட்டு மறைக்கப்பட்டது அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பரப்புரை சூறாவளி வேகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், பல்வேறு கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் மாவட்டவாரியாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தஞ்சாவூரில் கடந்த 10-ம் தேதி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் பேசியபோது, “தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியதிற்கு வந்துள்ளேன். தஞ்சை தரணிக்கு வந்தாலே இனம் புரியாத ஒரு கம்பீரம் பிறக்கிறது. தஞ்சை பெரிய கோயிலைக் கட்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்திய ராஜராஜ சோழனும், கங்கை வரை சென்று வெற்றிக்கொடி நாட்டிய ராஜேந்திர சோழனும் தமிழர்களின் கம்பீரத்துக்கு காரணம்” என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
இதற்கிடையே, மேடையில் பேசிக்கொண்டிருந்த முதலமைச்சரின் இடதுபுறத்தில் தென்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் கோபுரம் வெள்ளை திரையிட்டு மறைக்கப்பட்டிருந்தது. முதலமைச்சரின் கண்ணில் தஞ்சை பெரிய கோயில் கோபுரம் பட்டுவிடக்கூடாது என்ற காரணத்தினாலேயே திமுக நிர்வாகிகள் அதனை திரையிட்டு மறைந்து வைத்தனர்.
'கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம்' என சொல்லப்படும் நம்மூரில் இப்படியா? என்ற கேள்வி நமக்கு எழலாம். ஆனால் அரசியல்வாதிகள் தஞ்சை பெரிய கோயிலின் உள்ளே சென்றாலோ அல்லது கோபுரத்தை பார்த்தாலோ அவர்களின் ஆட்சி பறிபோய்விடும் என்ற பயம் தான் இதற்கு காரணம். கடந்த கால அரசியல் நிகழ்வுகளும் இதற்கு உதராணமாக அமைந்துள்ளன.
கடந்த 2010-ம் ஆண்டு பெரிய கோயிலில் நடைபெற்ற 1000- வது ஆண்டு விழாவில் அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி கலந்துகொண்டார். மிகவும் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்பட்ட இந்த விழாவில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள், 1000 நடனக் கலைஞர்களின் நடன நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றன.அதற்கு பின்னர் நடைபெற்ற 2 சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் திமுக தோல்வி அடைந்தது. இதுபோன்று பல அரசியல்வாதிகளுக்கு நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பயத்தால் தான் முக்கிய அரசியல்வாதிகள் இக்கோயிலுக்கு வருவதை தவிர்க்கிறார்கள்.
2026-ம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முனைப்புக் காட்டி வரும் நிலையில், அவர் தஞ்சை கோபுரத்தை பார்த்தவிடக்கூடாது என்ற நோகத்தில் தான் அதனை திரையிட்டு மறைத்தனர் என்று திமுக தஞ்சை மாவட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.