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மின் வாரியத்தின் வெள்ளை அறிக்கையை நாளை வெளியிடுகிறார் அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போது மின்சார வாரியத்திற்கான தனி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படவுள்ளது.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 9:22 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் நிதி, செலவினங்கள் குறித்த வெள்ளை அறிக்கை நாளை (ஜூன் 25) வெளியிடப்படும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய நிதிநிலை குறித்த புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் வெள்ளை அறிக்கையை கடந்த ஜூன் 16-ம் தேதி வெளியிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, தற்போது தனியாக மின்சார வாரியத்தின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அத்துறை அமைச்சர் வெளியிடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், “தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் நிதி நிலைமை, செலவினங்கள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார்கள். அதன்படி, 25.06.2026 காலை 10.30 மணி அளவில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் உள்கட்டமைப்பு, நிதி, மனிதவளம், தளவாடப் பொருட்கள், நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள், வருவாய் மற்றும் செலவினங்கள் குறித்த விரிவான வெள்ளை அறிக்கையினை அமைச்சர் வெளியிடுகிறார்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரத் துறையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடந்த செயல்பாடுகள், டிரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் ஆய்வு செய்து விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என ஏற்கனவே அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக, இதர கட்சிகளின் ஆதரவுடன் பெரும்பான்மையை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. கடந்த மே 10-ம் தேதி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழ்நாடு 10 லட்சம் கோடிக்கும் மேல் கடனில் உள்ளது என குற்றம்சாட்டி, மாநிலத்தின் நிதிநிலை குறித்த விரிவான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என அறிவித்தார்.

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அதனைத்தொடர்ந்து, வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்ட நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், பொதுத் துறை நிறுவனங்களின் 3,18,176 கோடி ரூபாயை கடனை சேர்த்து, தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.

குறிப்பாக 2021இல் 5 லட்சம் கோடி ரூபாயாக இருந்த கடன், தற்போது 13 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது என்றும், அதன்படி மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு தனிநபர் மீதும் தலா 1.28 லட்சம் ரூபாய் கடன் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், வருவாய் பற்றாக்குறை கோவிட் ஆண்டை விட அதிகரித்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியதாகவும், கோவிட் பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு பல மாநிலங்கள் தங்களது நிதி நிலையை சீரமைத்து முன்னேற்றப் பாதையில் சென்றுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு மட்டும் நிதி சீரமைப்பில் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

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