கஜானாவை சுத்தமாக துடைத்து, வழித்து வைத்துவிட்டு போயிருக்கும் போது... முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய்யின் முதல் உரை

ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தமிழ்நாட்டில் 14வது முதலமைச்சராக ச.ஜோசப் விஜய்க்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் (IANS)
Published : May 10, 2026 at 2:02 PM IST

சென்னை: 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் வாங்கி வைத்து, கஜானாவை சுத்தமாக துடைத்து, வழித்து வைத்து விட்டு போயிருக்கும்போது, நாம் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளோம் என முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய் தனது முதல் உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 14-வது முதலமைச்சராக விஜய்க்கு, ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து, 2 மாதங்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்குவதற்கான ஆணையில் முதலமைச்சராக முதல் கையெழுத்திட்டார். இரண்டாவதாக சிங்கப்பெண் சிறப்புப் படை, மூன்றாவதாகப் போதைப் பொருள் தடுப்பு அலகு ஆகிய கோப்புகளிலும் கையெழுத்திட்டார்.

இதனையடுத்து உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்தார்.

மேடையில் அவர் ஆற்றிய உரை,

“என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம்,

சினிமாவில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று இருந்தேன். ஒரு சாதாரண அசிஸ்டண்ட் டைரக்டருக்கு பிறந்த ஒரு மகனாக எனக்கு வாழ்க்கையில் வறுமை என்றால் என்னவென்று தெரியும். பசி என்றால் என்னவென்று எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையில் இருந்து வரவில்லை. உங்களை மாதிரி சாதாரணமானவன். உங்கள் குடும்பத்தின் ஒருத்தன், உங்கள் மகன் மாதிரி, உங்கள் அண்ணன் மாதிரி, உங்கள் தம்பி மாதிரிதான் நான் உணர்கிறேன். நீங்களும் என்னை அப்படி நினைத்ததால்தான்,

சினிமாவில் எனக்கு மிகப்பெரிய இடத்தைக் கொடுத்தீர்கள். அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு உங்களுக்கு நன்றிக் கடன் செலுத்துவதற்காக அரசியலுக்கு வந்தேன். அப்படி வந்த என்னை, நீ வா தம்பி, நீ வா அண்ணா, நீ வா நண்பா... நாங்கலாம் இருக்குகிறோனு சொல்லி அவ்வளவு அன்பா, உறவா என்னை ஏத்துக்கீட்டீங்க.

இந்த நேரத்தில் நான் இதைச் சொல்ல வேண்டும், எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினார்கள். எனக்காக என் கூட இருந்த உங்களையும் அதே மாதிரியான அவமானப்படுத்தினார்கள். அதனையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாமல், எல்லா தருணத்திலும் என் கூடவே இருந்து ”இன்றைக்கு சி.ஜோசப் விஜய் எனும் நான்” என்பதை உண்மையாக்கி இருக்கிறீர்கள்.

சாத்தியமானதையே செய்வேன்

நான் தேவ தூதன் கிடையாது, உங்களை மாதிரி இயல்பான வாழ்க்கை வாழும் சாதாரண மனிதன் தான். பொய்யான வாக்குறுதி கொடுத்து உங்களை ஏமாற்ற மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அதை மட்டும் தான் செய்வேன். சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய முடியாதா என்று ஒரு கேள்வி வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என்னுடன் இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பார்த்துக்கொள்ளலாம். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது.

கஜானாவை சுத்தமா வழிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறார்கள்

இன்றைக்குத் தமிழ்நாடு அரசு இருக்கின்ற நிலைமையைப் பற்றி உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டும். 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிறார்கள். கஜானாவைச் சுத்தமா வழிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறார்கள். தூக்க முடியாத சுமையை ஏற்றி வைத்துள்ளனர். இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் இந்த பொறுப்பை நாம் கையில் எடுத்துள்ளோம். உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என நினைக்கிறேன். அதன் பின்னர் தான் என்னுடைய பயணத்தைத் தொடங்குவேன்.

படிப்படியாக நிறைவேற்றுவேன்

யாரையாவது சந்திக்க வேண்டும் என்றால் முகத்தை மூடிக் கொண்டு போய் மறைமுகமாகச் சந்திக்கின்ற மாதிரி நான் செய்ய மாட்டேன். எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாகத் தான் செய்வேன். எனக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பை கையில் கொடுத்து இருக்கிறீர்கள். அதே நேரம் கொஞ்சம் அவகாசமும் என் கையில் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன். நான் சொன்னது எல்லாவற்றையும் படிப்படியாக நிறைவேற்றுவேன். கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவேன், அதற்காக நீங்கள் தரும் அவகாசம் உதவியாகவும், ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும்.

உங்களுடைய ஆட்சி

இது உங்களுடைய ஆட்சி, பெண்கள் பாதுகாப்பில் கடுமையாக நடந்து கொள்வேன். போதைப் பொருளைத் தடுக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் இன்று முதல் தொடங்குவேன். சட்டம் ஒழுங்கை பலப்படுத்தி எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவோம்.

அவமானப்படுத்தினவர்களாகவே இருந்தாலும்

என்னை அவமானப்படுத்தினவர்களாக இருந்தாலும், என்னைக் கஷ்டப்படுத்தினவர்களாக இருந்தாலும், நண்பர்களாக இருந்தாலும், எதிரிகளாக இருந்தாலும் 8 கோடி மக்களும் என் மக்களே. குடிநீர், மருத்துவம், சாலை ஆகிய அடிப்படை விஷயங்களில் நான் முதல் கவனம் செலுத்துவேன்.

நான் முன்னரே கூறியபடி, மக்கள் பணத்தில் இருந்து ஒரு பைசா கூட தொடமாட்டேன். அது எனக்கு அவசியமும் இல்லை. அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த தப்பை யாரையும் பண்ணவிடமாட்டேன். அப்படி பண்றவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய அரசில் என் கூட இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி, யாரையும் விடமாட்டேன்.

ஒரே அதிகார மையம் தான்

அப்படி ஒரு எண்ணம் யாருக்காவது இருந்தது என்றால், இந்த நிமிடமே அதை மறந்திடுங்கள். என் தலைமையில் இங்கு ஒரே அதிகார மையம் தான். இங்கு வேறு அதிகார மையம் கிடையாது.

பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், மீனவர்கள், உழைக்கிற மக்கள், நம்ம தவெக தொண்டர்கள்... எல்லாரும் நல்லா இருப்போம்.

100 சதவீதம் நம்பலாம்

பிறப்புக்கும் எல்லாம் உயிருக்கும் என்பது தான் நம்மளோட அடிப்படை கோட்பாடு. உங்களுக்காக நம் தவெக அரசு கூடவே நிற்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். அனைத்து சமூகத்தினரின் முகம் தான் இந்த தவெக. இதை நீங்கள் 100 சதவீதம் நம்பலாம்.

விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா நம்பிஸ்

தமிழ்நாட்டின் ஒட்டு மொத்த மக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா நம்பிஸ்.. அவர்களால்தான் இன்று இது நடந்திருக்கிறது. உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கான எல்லாம் நல்ல விஷயங்களையும் இந்த விஜய் மாமா செய்து கொடுப்பேன்.

தவெக தொண்டர்களுக்கு நன்றி

தமிழக வெற்றி கழகத் தோழர்கள்... நீங்க இல்லையென்றால் எதுவுமே இல்லை. என்னோட கழகத் தோழர்களுக்கும், கழக நிர்வாகிகளுக்கும், வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கும், விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ்-களுக்கும், அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். புதிய அரசைக் கொடுப்போம். உண்மையான மதச்சார்பற்ற சோசலிச அரசின் தொடக்கம் இது.

ஆதரவுக்கு நன்றி

மக்கள் நலன் மட்டுமே லட்சியமாகக் கொண்ட நம் அரசுக்குப் பக்கபலமாக நின்று ஆதரவு வழங்கியுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் அண்ணன் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, என்னுடைய நண்பர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி, மாநிலச் செயலாளர் பி.சண்முகம், அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன், எம்.பி சு.வெங்கடேசன், நமது அரசிற்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ள அண்ணன் திருமாவளவன் எம்.பி, ரவிக்குமார் எம்.பி, வன்னியரசு எம்.எல்.ஏ, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.ராஜா, மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், முன்னாள் மாநிலச் செயலாளர் ரா.முத்தரசன், இந்தியன் முஸ்ஸீம் லீங் கட்சி தலைவர் காதர் மொய்தீன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நவாஸ் கனி ஆகிய அனைவருக்கும் நன்றி.

முக்கியமாக எனக்காக நீங்கள் குரல் கொடுத்தற்கும், எனக்காக என் கூட நின்றவர்களும் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

நம்பிக்கையாக இருங்கள். நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை... இல்லை இல்லை... மீண்டும் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்” என உரையை முடித்தார்.

பின்னர் மேடையில் கூடியிருந்த பதவியேற்ற அமைச்சர்கள், ராகுல் காந்தி மற்றும் மக்களுடன் முதலமைச்சர் விஜய், செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டார்.

